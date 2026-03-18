2026年5月29日（金）「平松建工視察会 in 愛知」実施決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、役員企業並びに加盟企業の現地視察会を定期的に実施しております。

「平松建工視察会 in 愛知」開催

今回の視察先は、愛知県知多半島に根付いて創業55年、2023年リフォーム売上ランキング愛知県8位の実績を持つ株式会社平松建工（ウインググループ）です 。10年で売上7倍、グループ21.3億円、リフォーム売上10億の壁を突破した施策に迫ります。

さらに講習会では平松社長より、採用・育成から多店舗・多事業展開、地域貢献に至るまでの具体的な成長戦略について詳しくお話しいただきます 。

お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

視察会では…

★愛知県内最大級のショールーム 半田店を視察！

★知多半島に根付いて創業55年。ウインググループ本社を視察！

★グループ売上21.3億円！知多半島No.1企業への成長曲線とは？

【開催概要】

イベント名：平松建工視察会 in 愛知

開催日時：2026年5月29日（金）13:00～18:00

開催場所：愛知県（リアル開催のみ）

参加費：《JGBA会員企業》10,000円（税込）／1人

《JGBA未会員企業》35,000円(税込)／1人

【プログラム】

12:30-13:00 視察会受付（＠太田川駅）

13:10-13:35 視察１. リフォームウィング本社

13:40-14:10 視察２. 施工中現場

14:20-14:40 視察３. 塗装屋ひらまつ東海店

16:20-16:30 休憩

16:30-18:00 講習会（会場：東海市芸術劇場）

19:00-21:00 懇親会（JR名古屋駅付近）

※懇親会不参加の方は バスで太田川駅→名古屋駅まで送迎いたします。

※懇親会費は実費です。

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

1 視察会詳細（https://jgba.net/event/2026-5-29-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※1社3名まで定員25名

株式会社平松建工HP：https://www.wing-home.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net