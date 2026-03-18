「選ぶことが、未来をつくる。」ギフトショップAWにて“いのちのつながり”を体感する新エリア「いのちの循環マルシェ」

株式会社アワーズ*画像は完成イメージです

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年３月２０日（金）にギフトショップ「AW」内に新エリア「いのちの循環マルシェ」をオープンします。

動物たちはそれぞれ自然の中に故郷を持ち、その地域の自然環境や人々の暮らしと深くつながっています。「いのちの循環マルシェ」は、商品を通して背景にある物語や想いにふれ、共感して「選ぶ」ことで、地域・自然・人・動物のいのちのつながりや循環を体感できる場です。全国で「地球・地域・動物」に循環する取り組みを行う商品をセレクトし、約５０社・約１５０点の商品を販売します。商品には、つくり手の想いや背景、自然保全などへの貢献の紹介を添え、商品を「買う」だけでなく、背景にある物語や想いにふれながら「選ぶ」体験を提供します。

また、和歌山の地域企業やつくり手が直接出店するコミュニティ型マルシェ、ワークショップなどの体験型プログラムも展開し、“いのちの循環”を感じるギフトショップを共創します。

「いのちの循環マルシェ」について

期間：２０２６年３月２０日（金）午前１０時００分～

場所：アドベンチャーワールド ギフトショップ「AW」内

内容：

・エシカル商品を中心とした新エリア「いのちの循環マルシェ」を展開

・全国で「地球・地域・動物」に循環する取り組みを行う企業の商品をセレクト販売

・約５０企業、約１５０商品を販売

・商品には「つくり手の物語」「循環のストーリー」「貢献先（自然保全など）」の紹介を添えて展示

「地球・地域・動物」の循環の物語を感じる商品の一例

【地球】Ocean Sole Collection（PENGUIN：S）

ケニアの海岸に漂着したビーチサンダルを回収し、動物モチーフのアート作品へと生まれ変わらせた「Ocean Sole Collection」。

カラフルなサンダル素材の色をそのまま活かし、現地の職人が一つひとつ手作業で制作する一点ものです。海洋ごみ問題の解決に取り組むとともに、地域の雇用創出にもつながるアップサイクルアート。環境保全と人の暮らしをつなぐストーリーを届けます。

製造元：Ocean Sole

販売価格：３，３００円（税込）～

【地域】「熊野ヒノキShibahara」木箱入りアロマオイル（熊野の香り）

日本三大名瀑・那智の滝の裏側に位置する宝龍の滝のふもとで育った、熊野の森のヒノキから抽出した１００％天然のエッセンシャルオイル（和精油）。

間伐したヒノキを丁寧に蒸留し、クロモジの枝とともに紀州材の木箱にセットで販売いたします。木箱にも地元の間伐材を使用し、職人が一つひとつ製作しました。

熊野の森の恵みと地域の手仕事を感じられる、自然と暮らしをつなぐ香りです。

製造元：株式会社エムアファブリー

販売価格：３，３００円（税込）

【動物】「森のコーラ」

森林再生農法で育てられたインドネシアの香辛料と、兵庫県産の有機柚子果汁や甘酒を使用したクラフトコーラシロップです。飲むことで森林再生を応援でき、4本で木が1本植えられる仕組み。炭酸水や豆乳、お湯などで割って楽しめます。

森の恵みを味わいながら、野生動物のすむ森を未来へつなぐ一杯です。

製造元：一般社団法人Hidamari

販売価格：２，９００円（税込）

「紀州ひのきペンギンのたまごワークショップ」について

ヒゲペンギンやアデリーペンギンの卵の大きさをもとに作られた「紀州ひのきペンギンのたまご」を、自分の手で仕上げるワークショップです。やすりで削りながら、お好みの形に整え、紀州ヒノキの香りと手触りを楽しめます。本物のペンギンの卵を見ながら、ペンギンの豆知識もご紹介。森の恵みを感じながら、いのちや自然について学べるワークショップです。

開催日：２０２６年３月２０日（金）・２１日（土）・２２日（日）

開催時間：開園～午後５時００分（随時参加可）

場所：「いのちの循環マルシェ」エリア

料金：６６０円（税込）／個

定員：なし ※数量に限りがございます

開催協力：Re-barrack INTERIOR（有限会社榎本家具）

■Re-barrack INTERIOR（有限会社榎本家具）について

和歌山県田辺市で１９１０年（明治４３年）に創業した榎本家具が手がけるインテリアショップ「Re-barrack INTERIOR」。かつて家具工場として使われていた建物（barrack）をリノベーションし、２００９年に新たなスタートを切りました。情報があふれ、物が簡単に手に入る時代だからこそ、本物の豊かさを大切に、暮らしに寄り添う家具と空間を提案し、木やレザーなど経年変化を楽しめる素材の家具を中心に、使うほどに愛着が深まる暮らしを届けています。

プレオープンについて

メディアのみなさまへ

グランドオープンに先駆け、３月２０日（金・祝）にプレスプレビューを開催いたします。

「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」のほか、バージョンアップするマリンライブ「Smiles」や、電動バイクで駆ける新ツアー「サファリ Eバイククルーズ」など、メディアの皆さまを対象に先行してご体験いただけますので、是非取材にお越しいただきたくご案内いたします。

２０２６年３月２０日、新しいアドベンチャーワールドの幕開けに向けたプレスプレビューデー。

１２０種１，６００頭の仲間たちと共に、皆様のご来園を心よりお待ち申し上げております。

一般ゲストの皆さまへ

グランドオープン前日となる３月２０日（金・祝）は、メディアのみなさまを対象にしたプレビューデーとなります。各新コンテンツについて、メディアの皆さまに優先的に撮影いただく時間もございますが、この日ご来園いただいたゲストの皆さまにも新コンテンツを体験いただけます。参加を希望される場合は、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にてご予約をお願いいたします。