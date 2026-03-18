DREAMS COME TRUE、19枚目のオリジナルアルバム「THE BLACK ◯ ALBUM」　3月18日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、DREAMS COME TRUEの9年ぶりとなるオリジナルアルバム「THE BLACK ◯ ALBUM」（読み：ザ ブラック アルバム）を3月18日（水）に発売します。

今作はオープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった”ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と作られた作品です。CD再生環境を持たないユーザーのために、スマートフォンで試聴可能な“TBAミュージックチャーム”を同梱し、通常盤には“音源試聴QRコード”を封入しています。

タイトルにある「◯」は、全ての楽曲を吸い込んで、反対側から”ひとつなぎの音楽作品”として射出する音楽のブラックホールを意味しています。ドリカム37年のキャリアで初めての試みとなる映像作品や、REMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態で“CDアルバム”ならでは、吉田美和の歌詩やレコーディングクレジット、ART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠 蓮井幹生を迎えたオールNEW YORKロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属するほか、全形態に史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027 チケット最優先予約申込（抽選）を含む“スペシャル抽選シリアルコード”が封入されます。

作品には、NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面として、異なる世界でヒットした「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』主題歌「BEACON」といった、既にリリースされた楽曲の全曲新録パートを追加したアルバムヴァージョン（TBA Version）、NHK総合テレビ「首都圏ネットワーク」のテーマソングとして書き下ろした「東京 magic hour」など新曲4曲を含めた全14曲を収録しています。

今作の発売を記念して、タワーレコード渋谷店、HMV&BOOKS SHIBUYAでは、アルバムブックレットに掲載された吉田美和手編み作品他を特別展示します。また、東京・東急東横線・田園都市線の女性専用車両（全車両）と東急東横線、田園都市線、大井町線、目黒線、池上・多摩川線の5路線（各1編成のみ）の車内に、今作のアートワークが出現。 3月22日（日）までの期間限定で”ひとつなぎ”の広告を掲出しています。

「BEACON」Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uY2pjhEY-CQ ]

DREAMS COME TRUE「東京 magic hour」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZXUXzFvYqeM ]

DREAMS COME TRUE オリジナルNEW アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 ハワイ ライヴ盤 ／アコ味 & オキナワ ライヴ盤 特典ダイジェスト映像

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iQwR6mS9JUI ]

オリジナルNEW アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 - 同梱 Night TempoによるREMIX CDダイジェスト映像

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=rvkH4SEXXhU ]

DREAMS COME TRUE オリジナルアルバム「THE BLACK ◯ ALBUM」

3月18日（水）発売

※収録曲

【CD】 ※全形態共通（ブックレット含む）

01.GARGANTUA - OPENING THEME OF TBA -

02.YES AND NO - TBA Version - / フジテレビ系列 木曜劇場「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」主題歌

03.ここからだ！ - TBA Version - / 「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」/「アスミライ ABC EXPO プロジェクト」テーマソング

04.あなたとトゥラッタッタ♪ - TBA Version - / NHK連続テレビ小説「まんぷく」主題歌

05.Kaiju - TBA Version - / 「カミノフデ ～怪獣たちのいる島～」主題歌

06.スピリラ - TBA Version - / スターチャンネルオリジナルドラマ「5つの歌詩」第5話「スピリラ」主題歌

07.G - TBA Version - / 劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング

08.羽を持つ恋人 - TBA Version - / 昆虫アニメ『インセクトランド』主題歌

09.次のせ～の！で - ON THE GREEN HILL - - TBA Version - / 伊藤園「お～いお茶」タイアップソング

10.東京 magic hour / NHK総合テレビ「首都圏ネットワーク」テーマソング

11.カンパイマーン♪

12.BEACON - TBA Version - / テレビ朝日系ドラマ「大追跡～警視庁SSBC強行犯係～」主題歌

13.THE WAY I DREAM - TBA Version - / MTG×DREAMS COME TRUEコラボレーションソング

14.アヒルガーガー

※全7形態

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - ハワイ ライヴ盤 -

ファンの間で長年商品化を熱望されていた2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライヴ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ～ン♪え、50?!」を中村正人監修で新たに編集し初Blu-ray/DVD化。

※仕様

３枚組（CD+Blu-ray+DVD）

CDアルバム ＋ ハワイライヴ映像（Blu-ray/DVD 共通） ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真A 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

【Blu-ray / DVD】 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ～ン♪え、50?!

HAPPY HAPPY BIRTHDAY - 2014 Party Mix - / うれしい！たのしい！大好き！ / MY TIME TO SHINE /LOVE LOVE LOVE / 時間旅行 /星空が映る海 / しあわせなからだ / す き / 涙の万華鏡 / DARLIN' /PROUD OF YOU / その先へ / 朝がまた来る / さぁ鐘を鳴らせ /TRUE, BABY TRUE. / 何度でも /A HAPPY GIRLIE LIFE / あの夏の花火 / beauty and harmony

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - アコ味 & オキナワ ライヴ盤 -

2021年に配信限定ライヴとして収録された「Premium Acoustic-Mi Live Show」と、沖縄アリーナこけら落としイヴェントの一環として行われた「Okinawa Dream Sessions 2022」、二つの激レアなライヴの映像を初Blu-ray/DVD化。

※仕様

３枚組（CD+Blu-ray+DVD）

CDアルバム ＋ Premium Acoustic-Mi Live Show ライヴ & Okinawa Dream Sessions 2022 ライヴ（Blu-ray / DVD共通）＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真B 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

【Blu-ray / DVD】 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show

G / あなたとトゥラッタッタ♪ / LOVE LOVE LOVE / 空を読む / サンキュ. / さぁ鐘を鳴らせ / YES AND NO /うれしい！たのしい！大好き！ / 大阪LOVER / やさしいキスをして / 未来予想図II / 朝がまた来る

Okinawa Dream Sessions 2022

何度でも / いつのまに / G / YES AND NO / さぁ鐘を鳴らせ / その先へ /次のせ～の！で - ON THE GREEN HILL - / サンキュ． / うれしい！たのしい！大好き！ - DOSCO prime Version -

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 -

「フューチャー・ファンク」の韓国人プロデューサー／DJ、Night Tempoが『THE BLACK ◯ ALBUM』収録全楽曲をDISCOヴァージョンへとリアレンジしたREMIX CDを同梱。

※仕様

2枚組（CD+CD）

CDアルバム ＋ THE BLACKドリカムDISCO CDアルバム ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真C 三方背ケースに収納

\7,700（税込）

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - クロミ盤 - （数量限定生産）

BLACK=クロということで、世界で大人気クロミをフィーチャーしたBOXセット。

※仕様

CDアルバム ＋ クロミトートバッグ ＋ TBAミュージックチャームを特製クロミBOXに収納

\8,800（税込）

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 通常盤

※仕様

CDアルバム ＋ 音源試聴QRコード封入

\3,700（税込）

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 - BLACKなモリモリセット -（DCTgarden SHOPPING MALL / UNIVERSAL MUSIC STORE通販限定）

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用ケースに格納した超スペシャルなBOXセット

※仕様

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用BOXケースに収納 / ニューヨーク撮り下ろしスペシャルミニフォトシート付属

\27,500（税込）

●『THE BLACK ◯ ALBUM』 DREAMS COME TRUE ・ MOOMIN Special Collaboration盤 （初回生産限定）

長年ドリカムファンの夢であった吉田美和とリトルミイ／ムーミンのコラボがついに叶う！

2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーション。

2026年3月から開催「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026」ツアーグッズでのコラボレーションも予定されている。

※仕様

CDアルバム ＋ MOOMINカラビナポーチ ＋ TBAミュージックチャームを特製MOOMIN BOXケースに収納

\7,700（税込）

●ドリカム37年のキャリアで初めての試み、全形態“スペシャル抽選シリアルコード”封入決定！

下記の様々な特典に応募可能なスペシャルなシリアルコードです。

・史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027 チケット最優先予約申込（抽選）

・DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 - THE BLACK ◯ ALBUM -最終公演日の最終購入予約申込（抽選）

※2026年9月27日(日)横浜アリーナ公演のチケットを特別に確保した、最終購入予約申込（抽選）

・『THE BLACK ◯ ALBUM』オリジナル・グッズプレゼント（抽選）

D賞 オリジナルTシャツ／C賞 オリジナルイヤフォン／T賞 DREAMS COME TRUE メンバー音声入りめざまし時計

・TBA賞 ドリカムゆかりの地ご招待（抽選）

（北海道池田町：DCTgarden IKEDA、東京：sumile TOKYO、沖縄：GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸より、ご希望のいずれか1箇所にご招待）

●『THE BLACK ◯ ALBUM』の情報ページ

https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum

●中村正人出演情報

番組名：J-WAVE特番「THE BLACK RADIO」

放送日時：2026年3月18日(水) 19:00-20:45

ナビゲーター：中村正人（DREAMS COME TRUE）、松下奈緒さん

コメントゲスト：Night Tempo

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/special/blackradio/

☆タワーレコード渋谷店1F “吉田美和手編み：THE BLACK ◯ ALBUM 毛糸文字“展示

【設置期間】

2026年3月17日 (火) ～ 2026年3月30日 (月) まで

※設置は予告なく終了、延長する場合があります。

【設置場所】

タワーレコード渋谷店1F

☆HMV&BOOKS SHIBUYAで“吉田美和手編み：フィンガーニッティング”と“吉田美和着用衣装”を展示いたします。

“吉田美和手編み：フィンガーニッティング“

吉田美和が、「THE BLACK ◯ ALBUM」レコーディング中のニューヨークのスタジオで何の設計図もなく初挑戦、4時間足らずで仕上げた作品。このフィンガーニッティングは、『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 -のジャケットに使用されています。

“吉田美和着用衣装”

昨年の吉田美和の誕生日「MIWA YOSHIDA BIRTHDAY BASH “Have a super great extra GOOD TIME！”～Miwa Yoshida 60th Anniversary～」のために、ファッションデザイナーの丸山敬太がデザイン・製作したドレス。吉田美和が「とても可愛かったので、1回だけしか着用しないなんてもったいない！」と、NHK「SONGS 700回スペシャル」で着用し、さらに今回の展示が実現。

【展示店舗】HMV&BOOKS SHIBUYA

【設置期間】2026年3月17日 (火) ～ 3月23日 (月) 予定

※設置は予告なく終了、延長する場合があります。

●「THE BLACK ◯ ALBUM」アートワークが東京にも出現！

掲出期間：3月16日(月)～3月22日(日)

※本件に関する電鉄、駅、及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出期間中は、ダイヤ乱れ等不可抗力の影響により、予告なしに運休することや、掲出終了が延期となる可能性がございます。

※広告をご覧の際は、他の利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただき、ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますようお願い申し上げます。

この他の掲出につきましては、DREAMS COME TRUEオフィシャルサイト・SNSで随時お知らせします。

●DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM

https://tour2026.dreamscometrue.com/

＜UJOH（ウジョー）＞

WEB SITE：https://ujoh-amr.com/

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/ujoh.official/

COLLECTION MOVIE ：www.youtube.com/@ujohofficial3984

▼「UJOH FW26 PARIS FASHION WEEK」

https://youtu.be/nBhJ9VwaJSY

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