日本最大級のアウトドアサウナフェス「JAPAN SAUNA FESTIVAL 2026」クラウドファンディング開始初日で目標金額達成
JSF実行委員会（所在地：東京都）は、2026年9月26日（土）・27日（日）の2日間、神奈川県川崎市の多摩川見晴らし公園にて開催する日本最大級のアウトドアサウナフェスティバル「JAPAN SAUNA FESTIVAL 2026」のクラウドファンディングを、CAMPFIREにて開始いたしました。公開初日に目標金額37万円を達成し、現在の支援総額は89万円超（達成率249%超）、支援者数は133名に到達しております。
▼ クラウドファンディングページ
クラウドファンディングはこちら :
https://camp-fire.jp/projects/927621/view
■ クラウドファンディング実施の背景
昨年2025年に川崎市観光協会の後援を受けて初開催し大きな反響を呼んだJAPAN SAUNA FESTIVA。
2年目となる今年は、さらにパワーアップした内容でサウナ初心者からコアなサウナーまで誰もが楽しめるフェスティバルを目指しています。会場設営費やサウナ設備の充実、豪華ゲストの招待など、より良いイベントを実現するため、クラウドファンディングでの支援を募集しています。
■ クラウドファンディング概要
プロジェクト名：【日本最大級】JAPAN SAUNA FESTIVAL 2026 開催！
目標金額：370,000円
現在の支援総額：89万円超（達成率249%超）
支援者数：133名
プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）
クラウドファンディングはこちら :
https://camp-fire.jp/projects/927621/view
■ イベント概要
イベント名：JAPAN SAUNA FESTIVAL 2026
開催日時：2026年9月26日（土）・27日（日）
１.10:00-12:00 ２.13:00-15:00 ３.16:00-18:00（1日3部制）
会場：多摩川見晴らし公園（神奈川県川崎市幸区幸町2丁目）
川崎駅から徒歩約10分
主催：JSF実行委員会
特別協賛：京浜急行電鉄株式会社
スポンサー：株式会社ブレインスリープ / 素数株式会社（NOSEMINT）/ キリンビール株式会社 / 伊良コーラ株式会社
■ イベントの見どころ
夏祭りエリア（無料エリア）
誰でも気軽に入ることのできる夏祭りエリアを併設。フードやマルシェ、地元のファミリーも楽しめる縁日を用意しています。
サウナエリア（有料エリア・3部制）
1日3部制で2日間サウナにお入りいただけます。スタンダードサウナエリア、100人特大サウナテント、こだわりサウナエリアの3つのゾーンで構成。多種多様なサウナ、チラー付きの水風呂、ブレインスリープとコラボした寝転びエリアなど充実の設備をご用意しています。
豪華出演者によるアウフグースイベント
100人サウナテントでは豪華出演者によるアウフグースを実施。9月26日（土）はチーム湯乃泉・井上勝正が、9月27日（日）はチームSAUNAS・日野麻衣＆三田のえが登場します。
9/26(土)
9/27(日)
企業コラボサウナ
・京急線サウナ（京浜急行電鉄株式会社様コラボ）
・NOSEMINTサウナ（素数株式会社様コラボ）
・イヨシコーラサウナ（伊良コーラ株式会社様コラボ）
・湯乃泉サウナトラック（こだわりサウナエリア）
・NELJASサウナ（株式会社Produetコラボ）
・キンモクセイ香る東方美人茶サウナ（株式会社サーフビバレッジコラボ）
ここでしか体験できないコラボサウナが多数出展します。
■スポンサー
＜特別協賛＞
京浜急行電鉄株式会社
＜スポンサー＞
井上クリーニング株式会社
株式会社ブレインスリープ
素数株式会社
キリンビール株式会社
伊良コーラ株式会社
株式会社サーフビバレッジ
＜パートナー＞
株式会社サウナド
株式会社Produet
■ リターン（支援プラン）
クラウドファンディングでは、サウナエリア利用チケット（5,000円）を各部ごとに販売しています。チケットにはサウナエリア利用権のほか、各種こだわりサウナの体験、100人特大サウナテントへの入場が含まれます。
※4月以降、一般のチケット販売サイトでも別途販売を予定しています。
■ 今後の展開
クラウドファンディングは引き続き実施中です。集まった資金はサウナ設備の充実、ゲスト出演料、会場設営費などに活用し、より充実したフェスティバルの実現を目指してまいります。今後も出演者やコンテンツの追加発表を予定しておりますので、ぜひご期待ください。
クラウドファンディングはこちら :
https://camp-fire.jp/projects/927621/view
JSF実行委員会
X（旧Twitter）https://x.com/JapanSaunaFes
Instagram: https://www.instagram.com/japan_sauna_festival/