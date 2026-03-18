TVアニメ『デッドアカウント』 POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年3月18日(水)よりTVアニメ『デッドアカウント』 POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
新宿マルイ アネックス 6Fにて開催しておりましたTVアニメ『デッドアカウント』 POP UP SHOP商品の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4556
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年3月18日(水)18:00～4月1日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年5月中旬～6月上旬以降順次発送
【製品情報】
ホログラムカンバッジ(ランダム)
価格：660円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
イラストカード(ランダム)
価格：440円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ワイヤーキーホルダー
価格：各1,320円（税込）
種類数：全6種
デカアクリルスタンド
価格：各2,200円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート
価格：2,530円（税込）
種類数：全1種
マイクロファイバー
価格：各770円（税込）
種類数：全6種
巾着
価格：1,650円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
価格：660円（税込）
種類数：全1種
※6枚入り
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4556
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年3月18日(水)18:00～4月1日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年5月中旬～6月上旬以降順次発送
【権利表記】
(C)渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売