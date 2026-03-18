イオンのお客さま感謝デーは未来屋書店もお得に！３月より毎月 20 日・30 日はポイントが５倍貯まる「未来屋の日」を新設

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆、以下 未来屋書店）は、2026 年３ 月より、毎月 20 日・30 日を「未来屋の日」と制定いたしました。未来屋書店公式アプリ（以下 アプリ）会員のお 客さまを対象に mibon ポイント５倍サービスを開始いたします。 開始月となる 2026 年３月は、20 日・30 日が週末にあたることから、スタート記念として対象日を拡大し、２週 連続・計６日間のキャンペーンとして実施いたします。

■イオンお客さま感謝デーは『未来屋の日』

「イオンお客さま感謝デー」は、全国のイオングループの店舗で毎月 20 日・30 日に実施される定例販促日です。イオンマークのカードや電子マネーWAON など対象決済の利用でイオングループ各店の特典が受けられます。

未来屋書店ではこのタイミングに合わせ、全国の未来屋書店店舗および公式オンラインストアでのご購入時、アプリ会員のポイント付与が５倍になる独自施策を開始いたします。

日々のお買い物で貯まったポイントは１ポイント＝１円相当として未来屋書店でのお買い物に利用でき、よりお得に商品を購入することができます。イオングループの書店だからこそ実現できる、新たな取り組みです。

■３月の「未来屋の日」キャンペーン概要

実施日

2026 年３月 20 日（金）～３月 22 日（日）

2026 年３月 28 日（土）～３月 30 日（月）

実施店舗

全国の未来屋書店・アシーネ店舗

※未来屋書店高崎店、一部休業店舗は除く

付与対象

アプリ会員（当日入会可）で、購入時会員証をご提示いただいた方 ※キャンペーン対象分の mibon ポイントは翌月付与

※金券・図書カード・検定代金・配送料は付与対象外

※LINE 会員はmibonポイント利用対象外

「未来屋の日」を通じて、今後も日常の書店利用をより身近に感じていただけるサービス拡充を図ってまいります。

■未来屋書店公式アプリとは？未来屋書店アプリ画面

未来屋書店公式アプリは、会員証提示による mibon ポイントの付与・利用に加え、書籍在庫 検索「ブックサーチ」、クーポン配信、フェア・イベント情報の配信などが利用できる会員向け サービスです。通常 300 円（税込）ごとに１mibon ポイントが付与され、貯まったポイントは １ポイント＝１円相当として利用できます。

アプリ詳細はこちら :https://www.miraiyashoten.co.jp/point_app/未来屋書店HPに遷移します。■イオンお客さま感謝デーとは？

全国のイオン系列店舗でのお買い物が、イオンマークの付いたカードでのクレジット決済や AEON Pay のスマホ 決済、電子マネーWAON のご利用で割引されるなど、さまざまな特典がもらえる特別な日です。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.j