エピグループが、YouTuberヴァンビ監修のインフルエンサー育成スクール「HERO’ZZ」と業務提携

株式会社Epi Group

TikTok LIVE 日本最大級の提携エージェンシーである株式会社Epi Group（本社：大阪市西区、代表取締役：えぴろ、以下エピグループ）は、日本最速でYouTube登録者数1,000万人を達成したヴァンビと、起業家として多くの事業を展開してきた溝口勇児氏がタッグを組んで立ち上げたインフルエンサー育成スクール「HERO'ZZ univercity」を運営する株式会社HERO'ZZ（本社：東京都港区、代表取締役社長：ヴァンビ、以下：HERO’ZZ）と業務提携したことをお知らせいたします。

本提携により、エピグループはHERO’ZZのライブ配信部門を担当し、スクール生のライブ配信活動のサポートを行います。ライブ配信マネジメントの実績とノウハウを活かし、スクール生が学びを実践に変え、結果へとつなげる環境を提供してまいります。

提携に至った背景

HERO’ZZは、次世代のインフルエンサーを育成することを目的に設立されたスクールであり、単なるSNSテクニックにとどまらず、「思考力」「発信力」「継続力」といった、個人の成長に不可欠な能力の育成を重視した教育を行っています。

一方、エピグループはこれまでTikTok LIVEを中心に、数多くのライバーのマネジメントやライブ配信事業を展開し、ライブ配信市場の成長を牽引してきました。

エピグループは「自分の存在が誰かの支えとなり、その人の笑顔を生み出せる瞬間を増やしていくこと。そして、その経験が自らの自信にもつながっていくこと」という理念のもと活動しています。

この理念と、HERO’ZZが掲げる「このセカイからあきらめるをなくす」というビジョンに共鳴したことから、今回の業務提携が実現しました。

今回の提携により、スクールで学んだ知識を実践的な活動へとつなげる機会を提供し、インフルエンサーとして成長できる環境づくりを進めていきます。

今後の展開

エピグループとHERO’ZZは、本提携を通じてインフルエンサー育成とライブ配信事業の融合を進め、次世代のクリエイター・ライバーの輩出を目指していきます。

さらに、ライブ配信を通じて個人が活躍できる機会を広げるとともに、スクール生一人ひとりが社会に価値を生み出せるインフルエンサーへと成長できる環境づくりを推進してまいります。

エピグループは今後も、ライブ配信業界の発展とエンターテインメントの新たな価値創出に貢献してまいります。

【株式会社HERO'ZZについて】

株式会社HERO’ZZでは、数々のバズりを生み出してきたYouTuberヴァンビがカリキュラムを手掛けるインフルエンサー育成スクールを運営しています。SNSで影響力を持つ為、どうやってバズるかを研究する「バズ学」を元に、生徒一人一人に講師がつくマンツーマン・超実践型で進めていきます。また、日本のSNS界隈の未来とインフルエンサーの成長に向けて、業界の底上げを目指します。

会社のメッセージには”このセカイから「あきらめる」をなくす”という代表自身の強い想いが込められています。

HERO’ZZ HP :https://herozz.co.jp/代表ヴァンビについて

YouTuber。ゆんと共に「ヴァンゆん」として活動、2023年9月9日解散。その後ソロ活動にて「*スパイダーメーン」チャンネルを2022年07月10日に開設し、日本最速でYouTubeチャンネル登録数数1,000万人を達成。（*現在は、Spider VAMBI に名称変更）

また、ニッポン放送「ヴァンビのオールナイトニッポン」や、テレビ朝日「フリースタイルティーチャー」などメディアにも多数出演。総フォロワー6,000万人超えのクリエイター集団と共に「REAL INFLUENCER」次世代のスター創出プロジェクトを始動。

ヴァンビ YouTube :https://www.youtube.com/@the_vambi

【株式会社エピグループについて】

「多様化するマーケティング課題に強力なパートナーを」をモットーに、インフルエンサーマーケティング事業をはじめ、ライブ配信マネジメント事業、Web制作事業、動画制作事業、販売代理事業を展開する次世代デジタルマーケティング会社です。



常に最新のテクノロジーやトレンドにアクセスし弊社のインフルエンサー戦略・ライブ配信戦略・Web戦略を用いてクライアントの目標達成に貢献します。

エピグループ HP :https://epi-group.ne.jp/代表・えぴろについて

TikTok LIVEをはじめとする多数のライブ配信プラットフォームと提携している業界最大級のライバー事務所を運営。

2024年にライバー事務所の売上を競うイベントで1位を獲得。2025年現在、ライバー数1万5000人・年間投げ銭売上200億円超えの、業界トップクラスの規模を誇り、質の高いマネジメント体制と戦略的なサポートにより、数多くのトップライバーを輩出。

人気YouTube番組『令和の虎』への出演をきっかけにメディア露出から注目を集め、現在ではライブ配信業界のみならず、業界内外からも熱い注目を浴びている。

えぴろ SNS :https://lit.link/epi_sama

【企業やメディア、取材に関するお問い合わせ】

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https://epi-group.ne.jp/contact/