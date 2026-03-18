【きゃらON！AJ前夜祭・後夜祭】期間限定開催！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーはボークス秋葉原ホビー天国2にて「きゃらON！AJ前夜祭・後夜祭」を開催します。

「きゃらON！」ブースより厳選した大好評の新規描き下ろし商品を先行販売します。

「転生したらスライムだった件」よりキャラコスver.「リムル・テンペスト」

「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」よりロリィタファッション、オーバーオールver.「椎名真昼」

「ロックは淑女の嗜みでして」より振袖ver.「鈴ノ宮りりさ」「黒鉄音羽」

「デート・ア・ライブ」よりゴシックパンク、ゴシックパンク ホワイトver.「夜刀神十香」「時崎狂三」「四糸乃」

「Summer Pockets」よりナースメイドver.「鳴瀬 しろは」「空門 蒼」「久島 鴎」「紬 ヴェンダース」

「魔法少女にあこがれて」よりレインコートビキニ、ゴシックパンクver.「柊うてな 」「阿良河キウィ」「マジアベーゼ」「レオパルト」

「幼馴染とはラブコメにならない」より猫耳水着メイドver.「水萌 汐」「火威 灯」

「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」よりねこみみ水着メイドver.「甘織 れな子」「王塚 真唯」

「ばっどがーる」より水着ver.「優谷優」「涼風涼」

「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」よりギターガールver.「桜島麻衣」

「瑠璃の宝石」より水着ver.「谷川 瑠璃」「荒砥 凪」の描き下ろし商品が登場！

AnimeJapan2026で販売予定商品から厳選し、期間限定で販売いたします。

ぜひこの機会にお買い求めください！

商品情報（先行販売のみ）

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

(C)福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

▼概要

イベント名：きゃらON！AJ前夜祭・後夜祭

開催期間：2026年3月21日(土) ～ 2026年4月5日(日)

開催場所：ボークス秋葉原ホビー天国２ ６Fフロア EV側１ブロック

東京都千代田区外神田4丁目2-10

営業時間：平日／11：00～19：00 土日祝／10：00～19：00 年中無休



▼関連リンク

【きゃらON！AJ前夜祭・後夜祭 詳細情報】https://www.volks.co.jp/blog_sr/akiba2/

【きゃらON！】https://www.charaon.jp/

「きゃらON！」では、男性向けから女性向けまで、約5000種類以上のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」



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