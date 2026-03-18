僕のプリン × VILLAGE VANGUARDコラボグッズ受注販売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

「自慢の太ももは、唯一むにっ。」

2026年3月18日（水）より、SNSで話題の『僕のプリン』が、ヴィレッジヴァンガード公式コラボとして堂々登場！キュートな描き下ろしイラストと、彼女の魅力を凝縮した実写撮り下ろしデザインを使用した豪華限定ラインナップ！

あなたの日常を、もっと「むにっ」と彩ります！

オンラインストアで期間限定受注販売となりますので、この機会をお見逃しなく！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全5種 各\2,310（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

バニー座り：約8.4cm×5.7cm

バニー立ち：約10cm×3.6cm

制服：約10cm×4.1cm

水着：約8cm×4.8cm

イラスト：約9.9cm×3.8cm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,430（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂、輝

【サイズ】

ガーリー：約7.5cm×3cm

制服：約7.2cm×3.3cm

イラスト：約4.9cm×4.9cm

■缶バッジ 全2種 各\660（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ブリキ

【サイズ】

全種共通

約5.7cm

■ステッカー 全6種 各\660（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

イラスト：約7cm×2.8cm

ガーリー全身：約7cm×3.1cm

ガーリーアップ：約4.8cm×4.2cm

制服座り：約7cm×3.8cm

制服立ち：約7cm×3.6cm

水着：約6.1cm×4.5cm

■POP風アクリルバッジ 全1種 各\1,430（税込）

※画像はイメージです

【素材】

スチール、ABS、アクリル樹脂、PET

【サイズ】

約5.5cm×7.5cm

■フェイスタオル 全1種 各\4,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約50cm×30cm

■トートバッグ 全2種 各\4,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

全種共通

約37cm×36cm×10cm

■ダイカットクッション 全1種 各\7,700（税込）

【素材】

ポリエステル、綿

【サイズ】

約25.6cm×30cm

■Tシャツ 全2種 各\6,600（税込）

※画像はイメージです※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

水着、イラスト共通

M：約身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm

L：約身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm

XL：約身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm

■パーカー 全2種 各\11,000（税込）

※画像はイメージです※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

ガーリー、イラスト共通

M：約身丈67cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈62cm

L ：約身丈70cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm

XL：約身丈73cm/身巾59cm/肩巾53cm/袖丈63cm

【受注期間】

2026年3月18日（水）18：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22254/

【関連リンク】

▼『僕のプリン』公式Ｘ

https://x.com/kimimo_purin

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

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《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）