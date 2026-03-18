名古屋OJA Rd.1優勝！ UNIZONE2026開幕戦で連覇へ始動！

名古屋王者株式会社

このたび、プロスポーツチーム 名古屋OJA（運営会社：名古屋王者株式会社 本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：片桐 正大）レーシング eモータースポーツは、2026年3月7日（土）に行われた国内で唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE 2026

Rd.1」に出場いたしました。

今回のレースでは、各チームが本拠地からオンラインで対戦する「HOME&HOME」形式で開催され、名古屋OJAはコミュファ eSports Stadium NAGOYAから出場いたしました。今回は昨年Final Round同様、スプリントレース5レースとエキシビションレースが行われ、繰り広げられた数々の名勝負に会場が大いに盛り上がりました。

名古屋OJAは引き続きeモータースポーツを起点に、UNIZONEが掲げる「新しいモビリティへの挑戦」や「リアルとバーチャルの融合」を体現すべく、モータースポーツとデジタルを掛け合わせた「誰もが熱狂する新しいエンターテインメント」の創造に全力で取り組んでまいります。

UNIZONE 2026 Rd.1 特設ページ：https://unizone-emotorsport.com/schedule/2026rd1/

配信アーカイブ：https://www.youtube.com/live/Q-xb4O1ENKE

■総合順位（Rd.1終了時点）

※有効ポイント制に基づいた順位となっております。

【有効ポイント制について】

2026シリーズにおいては、全戦で生じるポイントを累計する形式ではなく、有効ポイント制とする。

・全5戦のうち、獲得したポイントの高い4戦を有効ポイントの対象とする。

・レースごとではなくラウンドごと（ラウンドで獲得した合計）の獲得ポイントを有効ポイントの対象とする。

■名古屋会場では大きな盛り上がりをみせる！

レース中の選手たちの真剣な表情や熱いバトルを間近で観戦できるほか、初心者の方でも楽しめるコンテンツも多数実施。

さらに、MCの後藤佑紀さん（きのちゃん）の軽快な進行や選手とのテンポのいいトークに会場は大きな盛り上がりを見せました。

■コンテンツ紹介

１.タイムアタックチャレンジ

初心者の方でも楽しめるタイムアタックチャレンジを実施いたしました。

２.感想戦

レースのあとは、選手たちによる「感想戦」も行われました！

感想戦とは、レースを終えたばかりの選手が、レース映像を見ながら自分の走りを振り返るトークコンテンツのこと。

レース中に選手がどんなことを考えていたのかというリアルな心情や、実際にレースを走った選手にしか分からない戦略や駆け引きが次々と明かされ、観客は大きな驚きに包まれました。

「このタイミングで勝負をかけた理由」や「実はこういう判断をしていた」といった裏側のエピソードも語られ、会場は大きな盛り上がりに。

さらに、昨年同様、選手同士の軽妙なやり取りやレース直後ならではの裏話も飛び出し、笑いの起こる場面も多く見られました。

初心者の方でも楽しめるよう専門用語はかみ砕いて丁寧に解説されており、思わず引き込まれて聞き入る来場者の姿が多く見られました。

３.きのレーシングスポンサー獲得への道

「きのちゃん」こと後藤佑紀さんが代表を務める「きのレーシング」が、悲願のスポンサー獲得に向けて本格始動！石野選手とハンデありの真剣勝負を繰り広げました！

本家スプリントレースにも劣らない熱戦が展開され、会場は爆笑＆歓声の渦に！



10秒のハンデでレースがスタートし、練習では軽快な走りを見せていたきのちゃんが序盤リードしたものの、無念にもコースアウト。最後は石野選手が落ち着いた走りで逆転し、見事勝利を飾りました。

ちなみに、惜しくも(?)スポンサー獲得とはならなかった“きのレーシング”は引き続きスポンサー獲得を目指して活動してまいります

■UNIZONE 登録選手/名古屋会場MC情報

・武藤壮汰（むとう そうた）

出身地：愛知県

生年月日：1999年3月13日

・小此木 裕貴（おこのぎ ゆうき）

出身地：群馬県

生年月日：1995年12月12日

・石野 弘貴（いしの こうき）

出身地：兵庫県

生年月日：2010年3月11日

・梅垣 清（うめがき きよし）

出身地：埼玉県

生年月日：2007年12月13日

・MC / 後藤佑紀

経歴：愛知県一宮市出身

2019~2024 レースアンバサダー(旧レースクイーン)

2024 フォトサポアンバサダー SUPERFORMULA担当

2025 フォトサポアンバサダー SUPERFORMULA担当

SUPERFORMULA公式カメラアシスタント

UNIZONE 2025シーズン 名古屋会場 MC・会場カメラマン

■UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト：https://unizone-emotorsport.com/

UNIZONEオフィシャルX：https://twitter.com/UNIZONE_eMS

UNIZONEオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport

■UNIZONE シーズンスケジュール

詳細はこちら：https://unizone-emotorsport.com/schedule/

※現時点での予定となります。詳細な情報や最新のスケジュールにつきましては、随時UNIZONEオフィシャルサイトやSNSでお知らせいたしますので、そちらもぜひご確認ください。

■名古屋OJAとは

「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河（Owarimikawa）から日本（Japan）、アジア（Asia）へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」に参戦。2021年には格闘部門を設立し、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2021」に参戦し、2年目となる「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」では、リーグ戦2位、プレイオフ3位の成績を残しました。2023年には、アーバンスポーツチーム「Baseball5」（ベースボール ファイブ）部門を設立するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしています。2025年にはUNIZONE参戦を機に、「レーシング eモータースポーツ」部門を立ち上げ、UNIZONE初代チャンピオンに輝きました。

■名古屋OJA ホームスタジアム

名古屋OJAは2026年に開催されるアジア競技大会に向け、愛知・名古屋の地をeスポーツで盛り上げていくために、「NTP Esports PLAZA」「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を名古屋OJAのホームスタジアムとし、eスポーツのイベントや大会等を連携して行ってまいります。

NTP Esports PLAZA

https://www.nt7.co.jp/esports/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15）

コミュファeSports Stadium NAGOYA

https://www.esports-stadium758.jp/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 7F）

【名古屋OJAパートナー企業さま】

名古屋OJAでは、理念やチームに共感し、応援いただける企業・団体様、パートナーとしてともに発展できる企業・団体様を募集しております。下記お問い合わせよりご連絡お待ちしております。

社名：名古屋王者株式会社

URL：https://nagoyaoja.com/

本社所在地： 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画

設立：2016年

代表取締役社長：片桐 正大

お問い合わせ：media@nagoyaoja.com