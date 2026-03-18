新ニュースサイト「福島民報デジタル」がオープン！

株式会社 福島民報社

福島民報社（本社・福島県福島市）は３月１７日、新ニュースサイト（ホームページ）をオープンしました。地域に根差した福島のニュースと情報をより多く配信していきます。

サイトの特徴は、毎日１００本以上の記事を配信するほか、人事検索機能を新たに追加しました。福島・県北、郡山、県南、会津、いわき、相双の６地域のニュースや話題を充実させ、共同通信ビジュアルニュースも閲覧可能となりました。

基本的にはどなたでも無料でご利用できます。鍵が掛かっていて、途中までしか見ることができない記事があります。最後まで記事を見るためには、福島民報のデジタル会員組織「ふくしまDメンバーズ」に無料登録(https://memberservice.minpo.jp/mp-membership/newMemberRegist/init?)していただくと、月に１０本は見ることができます。福島民報を購読していなくても登録は可能です。

福島民報購読者で、福島民報オンライン新聞に登録(https://www.minpo.jp/epaper)している方と福島民報オンライン新聞限定プランに登録(https://www.minpo.jp/epaper)している方は、サイト内の全ての記事を見ることができるほか、すべてのサービスをご利用いただけます。人事検索機能は限定サービスで、福島民報購読者で福島民報オンライン新聞に登録(https://www.minpo.jp/epaper)している方と福島民報オンライン新聞限定プランに登録(https://www.minpo.jp/epaper)している方だけが利用することができます。

新コーポレートサイト（福島民報公式ウェブサイト）も３月１７日に公開(https://corp.minpo.jp/)しました。福島民報社の理念や活動、事業などを発信しています。採用情報を充実させ、各種申請や申し込み、問い合わせもしやすくなりました。

問い合わせは、福島民報社デジタルメディア局 電話０２４（５３１）４１５６（平日午前９時～午後５時３０分）へ。