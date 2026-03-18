『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ユーザー協力型の新イベント「悪魔塔覇戦」開催！強力なスキルを持つ新キャラが獲得できる「レガリアガチャ」も登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日3月18日（水）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■新イベント「悪魔塔覇戦」開催！

ユーザー協力型の新イベント「悪魔塔覇戦」開催！

全ユーザーで力を合わせて、塔の攻略に挑みましょう。

イベント報酬には、新アイテム「神装臨界の鍵」や、特別エピソード解放アイテム「新たなるページ」など、豪華報酬盛りだくさん！ ぜひ挑戦してみてください。

【開催期間】3月18日（水）メンテナンス終了後～3月26日（木）12：59まで

■イベント連動の新シリーズ「レガリアガチャ」登場！

超神絆スキル持ちの魂友、アポクリュオン「グルガーズ」とEXCEEDスキル持ちの神器、ストレンジャー「エフタ」の新キャラ2体が登場！

強力なスキルを持つ新キャラ2人が獲得できる『レガリアガチャ』をぜひお試しください。

▼【SSR魂友】グルガーズ

▼【SSR神器】エフタ

■期間限定のお得なパック販売開始！

2回購入限定のお得な原神石が入手可能な「悪魔塔覇戦スペシャルパック」が3種登場！ また、「グルガーズ」と「エフタ」の育成に役立つアイテムがおまけに付いた1回購入限定の育成促進パックがそれぞれ登場！ 期間限定販売のお得な機会をお見逃しなく！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga