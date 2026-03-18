『Ray』2026年5月号は3月23日(月)発売！通常版表紙は森香澄さん、特別版表紙は大橋和也さん(なにわ男子)＆寺西拓人さん(timelesz)！

株式会社DONUTS《2026年5月号通常版表紙:森香澄さん》《2026年5月号特別版表紙:大橋和也さん(なにわ男子)＆寺西拓人さん(timelesz)》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2026年3月23日(月)に2026年5月号を発売します。

通常版はバラエティー番組やドラマ等で大活躍中の森香澄さん、特別版は注目の舞台で共演する大橋和也さん(なにわ男子)と寺西拓人さん(timelesz)がそれぞれ表紙を飾ります。

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・通常版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/08ca3fFJ

・特別版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/0gFZ83yn

■魅力あふれる森香澄さんがぷりかわな“肌見せスタイル”で登場！

通常版表紙は森香澄さん！2025年7月号の初表紙から早くも2度目のカバーガールにカムバック！重厚感のある黒背景に森さんの透明感が際立つ表紙は、春めく色合いのバンダナを頭に巻いたロマンティックな装いで、バブみを増した無垢さと洗練されたファッション性が共存する、気品に満ちたビジュアルに仕上がりました。

「トレンドと品のよさを詰め込んで(ハート)森香澄の夏先取り肌見せすたいる」と題した中面のカバーガール企画では、どんどん魅力を増している森さんがぷりかわな“肌見せスタイル”を披露してくれました。大胆なランジェリー風ビスチェやキャミワンピといった大胆なスタイリングから、アウターの中にこっそり仕込む肌見せまで、あざとさも上品さも可愛らしさも大人っぽさも全てが叶う欲張りコーデを紹介！さらに、「めざしているのは、かわいらしさと上品さを兼ね備えたヘルシーな肌見せ。」と語る森さんが、プライベートで肌見せをするときの着こなしルールや、もっと可愛く魅せるためのボディケア事情も特別に教えてくれました。肌見せに挑戦してみたいRay読者に向けたワンポイントアドバイスも必見です。

■特別版表紙は初タッグの大橋和也さん(なにわ男子)＆寺西拓人さん(timelesz)！

特別版表紙は大橋和也さん(なにわ男子)と寺西拓人さん(timelesz)！品のあるスーツスタイルながらも重厚感のあるアクセサリーを効かせた、大人の色気と遊び心が混ざり合うビジュアルで登場。普段は笑顔が印象的なお二人ですが、しゃがみこんでクールな眼差しをこちらに向けるその姿に魅了される一枚です。

カバーボーイ企画は「予想外コンビがここで交わる理由 真逆なふたり」。一見真逆なのに、並ぶと不思議と空気がひとつになる！そんなお二人の絶妙な距離感から生まれるメロいひとときを、楽しそうな雰囲気が伝わるラフな密着ショットや、表紙にも起用されたクールなスタイリングとともにお届けします。インタビューでは二択の質問から相違点と共通点を紐解き、今後仲を深めるためにやってみたいことや行きたい場所、さらにはグループ活動に対する想いなどを深掘りしました。そして初共演にしてW主演となる舞台『AmberS -アンバース-』について聞くと、大橋さんは「頼りながらも一緒に頑張っていきたいなと思いました。」、寺西さんは「パフォーマンスに対してすごく貪欲な方だから、一緒にやるのは安心だし楽しみですね。」と、期待に胸を膨らませるそれぞれの今の気持ちをたっぷりと語ってくれました。

さらに、惚れ惚れするほどかっこいい、大人の余裕とキラキラの爽やかさのどちらも堪能できる永久保存版のスペシャル両面ピンナップも付属します。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「本当に買うべき服 着回しの名品たち」！

今号の大特集は「本当に買うべき服 着回しの名品たち」！同じ服なのになぜか違って見える名品アイテムを、今月号のカバーモデルを務める森香澄さんやRayモデルなど憧れのオシャレガールたちに徹底取材しました。『Ray』のスタイリスト5人に聞いたプロの着回しテクや、たった10個のコスメで様々なトレンド顔になれるメイク着回しなど、毎日違う私になれるためのヒントを大公開します。

ストーリー仕立てでご紹介する「彼とシェアしたい(ハート)ふたりの距離が近づくペア着回しのススメ」企画では、ワードローブをシェアする大学生カップルを、俳優・モデルの高橋大翔さんとRay専属モデルの本田紗来が演じます。

「沼らせ乙女の日常」企画では、Ray専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)が登場！気取っていないのにさりげなくオシャレで凛としている、派手じゃないのになぜか目で追ってしまう魅力的な女の子。愛され女子のやんちゃんが演じる、世界中のみんなが恋するような沼らせガールの日常をぜひチェックしてみて。

そして連載企画「LOVE PERSON」は、『Ray』初登場となる注目俳優の松本怜生さんを深掘り！美しすぎる顔立ちとユーモアがあるキュートな内面を併せ持つツンデレ猫系男子の松本さんについて、仕事・プライベート・恋愛の3つテーマから気になる素顔に迫ります。

■『Ray』2026年5月号について

2026年3月23日(月)に発売する2026年5月号の通常版表紙は森香澄さん、特別版表紙は大橋和也さん(なにわ男子)と寺西拓人さん(timelesz)がそれぞれ務めます。今号の大特集テーマは「本当に買うべき服 着回しの名品たち」。憧れガールが指名する名品アイテムや彼とシェアするペア着回し、コスメ着回しなど、アイテム選びや組み合わせ方でガラリと印象が変わる着回しテクニックについて、押さえておきたいポイントやコツをたっぷりとご紹介します。

【商品情報】

2026年5月号 通常版

表紙 : 森香澄

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年3月23日(月)

Amazon : https://amzn.asia/d/08ca3fFJ

2026年5月号 特別版

表紙 : 大橋和也(なにわ男子)＆寺西拓人(timelesz)

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年3月23日(月)

Amazon : https://amzn.asia/d/0gFZ83yn

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

公式サイト : https://ray-web.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ray.magazine/

X : https://x.com/mag_ray

YouTube : https://www.youtube.com/@RayTV_magazine

TikTok : https://www.tiktok.com/@ray_official

発行元:株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元:株式会社主婦の友社 ( https://shufunotomo.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/