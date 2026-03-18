約4日に１回食卓に登場する“身近な食材で作る炒め物”をみんなでもっと楽しく！驚きのアレンジレシピを新提案 味の素(株)『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』メディア発表会開催

味の素株式会社

味の素株式会社(社長：中村 茂雄、本社：東京都中央区)は、中華合わせ調味料「Cook Do(R)」ブランドによる『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』施策の全99メニューが完成したことを記念し、2026年3月18日(水)にレインボーのお二人をゲストに迎えたメディア発表会を、随園別館 京橋店で開催しました。

本施策は、コロナ禍や物価高騰を背景に、手作りする料理が増える中、約4日に1回の頻度で食卓に登場する “身近な食材で作る炒め物” ※1に着目して開始しました。調査※2によると、約7割の人が炒め物を「日々の食卓を支える大切なメニュー」と感じている一方で、「味が決まりにくい」「メニュー名がなく達成感を得にくい」と感じる人も多く、日常的に作るメニューだからこその悩みがあることが分かりました。そこで「Cook Do(R)」は、どんな食材でも味が決まるという特長を生かし、これまでの「決まった食材で作る」という考え方から、「この食材もあり！」という考え方へと提案の幅を広げ、「Cook Do(R)」の名前にちなんだ身近な食材を使った99のアレンジレシピにメニュー名をつけることで、毎日の食卓を支える炒め物をもっと楽しんでいただきたいという想いを込めて本施策を展開しています。

発表会では、2025年10月から順次公開してきたメニューが、本日3月18日(水)に全99メニューが揃うことを記念し、日頃から自由に食材をアレンジした料理を発信しているレインボーのジャンボたかおさんと相方の池田さんをゲストに迎え、多彩なメニューの中からレインボーのお二人が選ぶ「お家で作ってみて欲しいNo.1アレンジレシピ 」をそれぞれ発表いただきました。さらに、ジャンボたかおさんによる『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』の”幻の100品目”となるオリジナルレシピを発表。池田さんと「Cook Do(R)」開発担当の味の素(株)浅生が実食し、「これも『ありでした』『なしでした』」の判定を行いました。

※1 出典：(株)ライフスケープマーケティング「食MAP(R)」

※2 当社公式ファンコミュニティ「味のもト～ク」会員に向けたWEBアンケート

味の素(株) 食品事業本部 コンシューマーフーズ事業部 メニュー食品グループ 浅生 博信

「食卓を支える“身近な食材で作る炒め物”を、生活者の皆さまとともに楽しいものにしていきたい」と語る

発表会の冒頭には、味の素株式会社 食品事業本部 コンシューマーフーズ事業部 メニュー食品グループ 浅生 博信より、本施策について「コロナ禍や物価高騰を経て“身近な食材で工夫して作る炒め物”が約4日に1回食卓に登場している中※1で、炒め物は『味が決まらない』『メニュー名のない料理は達成感を得にくい』などの悩みがあることが分かりました。そこで、どんな炒め物もおいしくできるソースである『Cook Do(R)』として日々の炒め物をもっとおいしく楽しくすることはできないかという想いから本施策が始まりました。」と発足背景について語りました。

施策のポイントについて「これまでの「決まった食材で作る『Cook Do(R)』」から、「この食材もあり！な『Cook Do(R)』」へ提案の幅を広げ、メニュー考案にあたっては、生活者のみなさまの声もいただきながら選定していきました。」と語りました。そして「『味』においては、『Cook Do(R)』ブランドが48年かけて培ってきた“味”“香り”“とろみ”にこだわり抜いたソースにより、どんな食材でも素材の味を受け止め、味がバシッと決まる一皿に仕上がります。」と説明しました。また、3月19日(木)から始まる『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』アワードについて「メニューがたくさんあるからこそ『どれを作ろうか迷ってしまう』という声もあるかもしれません。そこで今回、『作ってみたいNo.1アレンジレシピ』を決める、『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』アワードを開催します。当社が厳選した8メニューを対象に投票を募り、ご自身に合った一品を選ぶきっかけとなることを目指します。」とコメントしました。最後に「本施策を通じて私たちが目指したのは、身近な食材で日々工夫を凝らし食卓を支える炒め物を、みんなでもっと楽しくしていくことです。身近な食材と『Cook Do(R)』がコラボした驚きのアレンジレシピで『これもあり』という選択肢を増やし、食卓に寄り添い続けていきたいと考えています。」と今後の展望について語りました。

『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』実食！

ジャンボたかおさん考案の「回鍋腸詰豚肉葱茄子麻余」を、池田さんが「これも『ありでした』」と判定！

続いてレインボーのお二人が登壇し、トークセッションを実施。「Cook Do(R)」の印象について聞かれると、ジャンボたかおさんは、「母がとにかく料理上手で、中でも麻婆豆腐は食卓の定番ですが、母の麻婆豆腐は『Cook Do(R)』を使っているんです。子供の頃から慣れ親しんでいて、愛用しています。」と熱く語りました。さらに、「Cook Do(R)」の良さについて聞かれると、「中華料理は特に味が決まらない印象があるのですが、『Cook Do(R)』はマジで味を決めてくれるんですよ。」とコメント。今回の施策である『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』についての感想を聞かれると、池田さんの「寄り添い感があって、名前がいいですよね。」というコメントに対し、ジャンボたかおさんは「とてもいいですが、施策名は『これもありでした』ではまだ言葉が足りないと思います。『これも極上でした』にした方がいいです。正直そこだけは、味の素(株)さんに一石を投じたいです。」と絶賛されていました。さらに、池田さんが驚きとともに開発にかかった15時間への苦悩について聞くと、味の素(株)浅生は「99メニューを選定するにあたって、3日に分けて154品のレシピの試食を行いました。お腹がいっぱいになるところが唯一大変でしたが、10人以上の開発メンバーとともに楽しみながら選定しました。」と本施策メニューの開発背景を語りました。トークセッション後は、『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』を実際に試食していただきました。登壇前には、味の素(株)が厳選した24メニューの『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』のうち、20メニューを試食していたお二人。残りの4メニューを試食できるということで池田さんは「ここまで食べた20メニューが全部おいしくて、『なにこれ食べたことない！』というメニューが多く感動しましたし、これからの食べる4メニューも楽しみです。」と期待を膨らませていました。

ジャンボたかおさんは、「Cook Do(R)」＜干焼蝦仁（カンシャオシャーレン）用＞を使った「干焼春雨 （カンシャオハルサメ）」について、「食材としては物足りなく感じがちな卵と春雨が、もうメインになっていますね。食材を支えるように『あ、俺手伝いましょうか』と『Cook Do(R)』が謙虚に寄り添っていると感じました。」と「Cook Do(R)」を擬人化しながら述べました。続いて、クセのある食材である納豆と「Cook Do(R) 」＜麻婆茄子用＞を使った「麻婆納豆茄子（マーボナットウナス）」を試食した池田さんは「納豆が“主役”と思いきや、茄子を引き立てています。『Cook Do(R)』が入ることで、素材の足し算ではなく掛け算で想像を超える味わいに仕上がっています。」と語り、思わずおかわりするほどのお気に入りぶりを見せました。ジャンボたかおさんは「夏の食欲のない時のおかずにもなるし、ご飯だけではなくそうめんにもかけられますね。」と無限大のアレンジに思いを馳せました。

4メニューの試食後は、ジャンボたかおさんならではの発想で考案した『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』の"幻の100品目"となるオリジナルレシピを披露。「自信を持ってお届けできると思います。」と気合十分のジャンボたかおさんは、「回鍋腸詰豚肉葱茄子麻余(ホイコーウインナーブタニクネギナスマヨ)」と名付けたオリジナルレシピを発表。「一番好きで使用頻度も高い『Cook Do(R)』＜回鍋肉用＞を使い、普段から鉄板の組み合わせの豚肉とソーセージ、さらに、大好物のネギを入れた上で、『Cook Do(R)』のソースに最も合うと思う茄子も入れました。」と好きなものを全部詰め込んだアレンジの魅力にも触れながら、レシピに込めた熱い思いを語りました。

試食の場面では、味の素(株)浅生が「情報量の多さにワクワクする。タレとマッチしていてパンチがすごい。」とコメント。池田さんも口に入れた瞬間に思わず笑みがこぼれ「ジャンボすぎる味わい！ジャンボが考えたメニューだと一発で分かります。以前誕生日にジャンボが僕に振舞ってくれた料理の味わいを思い出しました。」と語りました。ジャンボたかおさんも「食べたいものを全部入れましたが、ちゃんとまとまっている。」と話し、「これはうまい。」と自賛。判定では満場一致で「これもあり！」となりました。

「お家で作ってみて欲しいNo.1アレンジレシピ」を発表！

料理好きのジャンボたかおさんは「回鍋冷菜」、池田さんは「麻婆納豆茄子」に決定！

発表会の終盤には、レインボーのお二人が本日の特別審査員として選ぶ「お家で作ってみて欲しいNo.1アレンジレシピ」を発表しました。池田さんが選んだ「お家で作ってみて欲しいNo.1アレンジレシピ」は「Cook Do(R)」＜麻婆茄子用＞で作る「麻婆納豆茄子（マーボナットウナス）」に決定。理由について尋ねると、「勝手に箸が進みました。ご飯にのせて食べたいです。こんなに納豆をスルスル食べられたのは初めてで、より好きになりましたし、作り方が簡単なのもいいですね。」と太鼓判の様子。続いて、ジャンボたかおさんは「Cook Do(R)」＜回鍋肉用＞で作る「回鍋冷菜（ホイコーレイサイ）」に決定。理由としては、「茹でた豚肉に『Cook Do(R)』＜回鍋肉用＞を絡めただけで、フライパンも使わずに作れる上、本格中華料理店で食べるサラダのような仕上がりでした。」と感動したようでした。

その後、明日3月19日(木)から開始する生活者が選ぶ「作ってみたいNo.1アレンジレシピ」を決める『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』アワードを告知。これを受けて、池田さんは「アワードを通じて、さらに自分なりのアレンジが広がるのが楽しみです。」と生活者の声が集まることへの期待を寄せました。また、ジャンボたかおさんも、「一人でも多くの人に作ってほしいです。どんな結果になるのか楽しみです。」とアワードの広がりに胸を膨らませました。

最後に、池田さんは「今日知ったアレンジレシピを人に作りたい欲が出てきました！帰ってみんなを誘って『Cook Do(R)』を使ってご飯会をしようと思います。」とコメント。そして、ジャンボたかおさんは「アレンジの先にまた新しいアレンジが生まれるのが楽しみです。『Cook Do(R)』があれば食卓が笑顔になり、家族で囲む食卓も、一人で食べるご飯も『こんなに楽しいのか！』と思わせてくれるような合わせ調味料だと改めて思いました。ぜひとも『Cook Do(R)』を使って、食卓を笑顔にするアレンジレシピを作ってみてください。」と呼びかけ、発表会を締めくくりました。

実施概要

【味の素(株)『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』メディア発表会】

■日 時：2026年3月18日(水) 11:00～12:00

■会 場：随園別館 京橋店 (〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 2F)

■ゲスト：レインボー ジャンボたかおさん・池田直人さん

■出席者：味の素株式会社 食品事業本部 コンシューマーフーズ事業部 メニュー食品グループ

浅生 博信(あさお ひろのぶ)

■内 容：主催者挨拶/トークセッション/レインボーさんによる試食/アワード発表/

フォトセッション/メディア試食会

ゲスト プロフィール

レインボー

ジャンボたかお（千葉県出身、1989年6月25日生まれ ）／池田直人（大阪府出身、1993年9月19日生まれ）によるお笑いコンビ。共にNSC東京校18期生で2016年結成。2025年9月「キングオブコント2025」で3位。毎日投稿を続けるYouTube「レインボーコントチャンネル」は登録者180万人超。

『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』について

ご家庭で本格的な中華料理が楽しめる合わせ調味料ブランド「Cook Do(R)」は、身近な食材と「Cook Do(R)」を自由に組み合わせ、アレンジの幅を広げることで毎日の食卓を支える炒め物をもっと楽しんでいただきたいという想いを込めて『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』施策を展開しています。

これまで「Cook Do(R)」は1978年の発売以来、ご家庭で手軽に本格的な中華の炒め物を楽しめるメニュー専用調味料として、日々の食卓を支えてきました。決まった食材を用意すれば簡単に作れることに価値がある一方で、調査では「Cook Do(R)はレシピ通りに作らなければならない」と感じている方が44％に上ることが分かりました※3。今回の施策を通じて、毎日の食卓を支える炒め物に対して、「味が決まりにくい」などさまざまな悩みの声がある中で、どんな食材でも味が決まりおいしくなる「Cook Do(R)」を「決まった食材で作る」という考え方から、「この食材もあり！」という考え方に提案の幅を広げていきます。また、「Cook Do(R)」の名前にちなんだ99のアレンジレシピ提案を通じて、毎日の食卓を支える炒め物をもっと楽しんでいただくことに貢献してまいります。

※3当社が実施した食卓に関する調査

■『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』アワード概要

全99メニューが出揃ったことを記念し、「作ってみたいNo.1アレンジレシピ」を決める『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』アワードを実施します。『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』から選抜された8メニューを対象に、Xの投票形式でNo.1アレンジレシピを決めるトーナメント企画となります。

Aブロック・Bブロック各4メニューのうち、それぞれ上位2メニューが決勝に進出し、最終投票によってNo.1を決定します。投票してくださった方の中から抽選で99名の方に、『Cook Do(R) これもありでした 99メニュー』のオリジナルグッズをプレゼントいたします。

■実施時期：2026年3月19日(木)10:00～3月31日(火)23:59

■応募方法：

１.味の素パーク公式Xアカウント（@AJINOMOTOPARK）をフォロー

２.キャンペーン該当投稿から、「これもあり」と思うメニューを選択し、ハッシュタグ「#CookDo99これもありでしたアワード」をつけてポスト

※詳しくは、https://www.ajinomoto.co.jp/cookdo/99menu/をご覧ください。

企業概要

味の素株式会社・味の素グループの詳細は味の素株式会社 ～Eat Well, Live Well.～(https://www.ajinomoto.co.jp/)