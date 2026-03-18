放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展が東京ドームシティ プリズムホールにて3月29日（日）まで大好評開催中！

株式会社小学館集英社プロダクション

『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』の開催にあたり、

東京ドームシティ プリズムホールにて開催記念セレモニーも行われました。

セレモニーには原作者の青山剛昌先生や、歌手の倉木麻衣さん、声優の高山みなみさん、山口勝平さんに出席いただきました。

開催記念セレモニー

放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展

本展は、放送30周年を迎えたTVアニメ「名探偵コナン」の歴史と制作の裏側を紹介する企画展です。＃1〈企画〉から＃5〈主題歌〉までのエリアを巡りながら、絵に色がつき、キャラクターが動き、声が吹き込まれる、アニメが完成するまでの過程を体感できます。さらに、名場面を集めた展示や本展限定のスペシャルムービーも見どころです。

30年にわたるTVアニメ「名探偵コナン」の歩みを、ぜひ会場でお楽しみください。

キービジュアル

【見どころを大公開！】

本展では、TVアニメ「名探偵コナン」の30年の歴史を追体験できる展示物や仕掛けが満載！

名場面を再現した様々な展示やオリジナルムービー、フォトスポットなど、見どころを紹介します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rR8emhiLhYE ]

会場MAP

■エントランス

30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎えします。

エントランス

■イントロダクション

TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙にご紹介します。

イントロダクション

■＃1 企画

アニメを制作するにあたり、全ては企画立案から始まります。

ここでは、キャラクターデザインや美術設定資料などを展示しています。

青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントや、監督のおすすめトリックなどもご紹介します。実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示も必見です！

企画

■#2 絵コンテ

アニメのストーリーを構成するために必要な絵コンテ。

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」の実際に使われた絵コンテを壁いっぱいに展示しています。30年間で描かれた膨大な絵コンテの数々を、あなたもこの展示空間でぜひ体感してください。

絵コンテ

■#3 作画

“色と動き”という、アニメ映像を作る上で一番重要とされる要素の詰まった工程である、作画。ここでは、コナンが動く様子を1コマずつコマ送りで展示しています。白黒の線画から色づいてキャラクターが動き出す瞬間を、視覚的に体感してください。

作画

■#4 アフレコ

絵から動き出したキャラクターに命を吹き込むアフレコ。

ここでは、江戸川コナンの「喜怒哀楽」の違いを聞き比べられるコーナーと、声優の皆さんからのお祝いコメントを展示しています。

アフレコ

■#5 主題歌

TVアニメには欠かせない主題歌。

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」の主題歌にスポットを当てて、

歴代のCDジャケットや年表を展示しています。

主題歌

■＃SP メモリアルシーン

ここでは、心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示しています。

放送がスタートした1996年から年代順に振り返りましょう。

メモリアルシーン

■#SP サンクスシアター

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、

感謝を込めて企画展スペシャルムービーをお届けします。ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語をぜひ、お楽しみください。

サンクスシアター

■NEXT CONAN’S HINT

TVアニメ「名探偵コナン」のエンディング後、次の事件のヒントをくれるNEXT CONAN’S HINT。

ここでは歴代のNEXT CONAN’S HINTをご紹介します。

また、企画展スペシャルムービーの制作の裏側もご紹介。TVアニメができるまでをおさらいしましょう。

NEXT CONAN’S HINT

【グッズ情報】

企画展オリジナルグッズは本展のために描き下ろしされた31キャラクターを使用したグッズの他、TVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の貴重な中間成果物を使用したグッズを70アイテム以上ご用意しております。

◎グッズ情報はこちら：https://tvconanten-30th.jp/products.html

公式ガイドブックアートブックマグカップロール付箋

【音声ガイド】

音声ガイドでは、企画展を回りながら江戸川コナン・怪盗キッド・安室透・赤井秀一・灰原哀の声を聴くことができ、展示内容をより楽しめる内容となっております。

音声ガイド料金：700円

■東京会場概要

音声ガイド

【チケット情報】

■入場料

●前売券

一般：2,000円

学生（小学生・中学生・高校生）：1,300円

●当日券

一般：2,200円

学生（小学生・中学生・高校生）：1,500円

※未就学児入場無料

※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。

※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。

ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。

■プレイガイド

●日テレゼロチケ

https://l-tike.com/ntvzero/event/tvconanten-30th.html

●セブンチケット

https://7ticket.jp/sp/tvconanten-30th

●ローチケ

https://l-tike.com/tvconanten-30th/

■特典付き入場チケット

アクリルディスプレイスタンド

特典付き入場チケットは、コナンと30人のキャラクターたちがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができる「グッズ引換券」付きの入場券となります。アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。

※グッズ画像はイメージです。

※コナンのアクリルスタンドは付属していません。

●前売券

一般：5,500円

学生（小学生・中学生・高校生）：4,800円

●当日券

一般：5,700円

学生（小学生・中学生・高校生）：5,000円

■巡回スケジュール

●東京

会場：東京ドームシティ プリズムホール

会期：2026年2月20日（金）～3月29日（日）

●鳥取

会場：鳥取県立博物館

会期：2026年4月4日（土）～4月26日（日）

●札幌

会場：サッポロファクトリー 3条館3階 特設会場

会期：2026年5月2日（土）～5月31日（日）

●仙台

会場：後日発表

会期：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

●大阪

会場：読売テレビ本社 特設会場

会期：2026年7月11日（土）～8月16日（日）

●前橋

会場：後日発表

会期：2026年8月22日（土）～9月13日（日）

●広島

会場：NTTクレドホール

会期：2026年9月19日（土）～10月12日（月・祝）

●松山

会場：南海放送本町会館

会期：2026年10月17日（土）～11月8日（日）

●横浜

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペース・3Fホール

会期：2026年11月14日（土）～12月6日（日）

●名古屋

会場：後日発表

会期：2026年12月中旬～2027年1月中旬（予定）

●静岡

会場：キラメッセぬまづ

会期：2027年1月16日（土）～2月14日（日）

●福岡

会場：後日発表

会期：2027年2月下旬～3月下旬（予定）

※会場・会期は予告なく変更になる場合がございます。

※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。

■放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベント

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベントスペシャルビジュアル

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベントも大好評開催中！ゴール時に特典がもらえる謎付きスタンプラリーにアトラクションコラボ、フォトスポットなど盛りだくさんの内容となっております！詳しくはHPをご覧ください！

●東京ドームシティ アトラクションズ

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベントページ

https://www.at-raku.com/event/conan30th/

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

〇放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボチケット

■コラボチケット内容

謎付きスタンプラリー＋アトラクション2回券 3,500円（税込み）

■チケット販売

・アソビュー：https://www.asoview.com/channel/ticket/qFdRFRsDwZ/ticket0000047362/

●謎付きスタンプラリー

コラボチケットを購入するとついてくる謎付きスタンプラリー。東京ドームシティのいたる所にあるスタンプを謎を解きながら押して、スタンプを全て集めるとゴール特典として『 放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ』スペシャルビジュアルの缶バッジを 手に入れることができます。

※缶バッジは期間ごとに取り扱う種類が異なりますのでご注意ください。

※画像はイメージです。

ラリーシート

●ゴール特典

後半：2026年3月11日（水）～2026年3月29日（日）

・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ（31キャラモノクロver）

・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ

（江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・怪盗キッド ver）

※2種類のうち、どちらかお好きな方をお選びいただけます。

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ

〇アトラクションコラボ

５種のアトラクションで放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベント限定の江戸川コナンや怪盗キッドなどのオリジナルボイス、観覧車「ビッグ・オー」ではゴンドラ内の装飾をお楽しみいただけます。また、屋内型コースター「バックダーン」では、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展とのコラボ映像が見られます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

【対象アトラクション】

・ビッグ・オー

・バックダーン

・レーザーミッション

・ピクシーカップ

・ヴィーナスラグーン

〇レストランキャンペーン

2026年2月20日（金）から3月29日（日）までの期間で

東京ドームシティ内の一部レストランにて放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展のチケットの提示と対象店舗にて1会計1,000円以上お買い上げの方にステッカー（ランダム全7種）を1枚配布しております。

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアルステッカー

【放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ 開催概要】

●イベント名

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ

●場所

東京ドームシティ 各所

●会期

2026年2月20日（金）～3月29日（日）

前半：2月20日（金）～3月10日（火）、後半3月11日（水）～3月29日（日）

●公式HP

・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展」 公式HP：https://tvconanten-30th.jp

・東京ドームシティ公式HP：https://www.tokyo-dome.co.jp/

・東京ドームシティ アトラクションズ イベント公式HP：https://www.at-raku.com/event/conan30th

●公式X

・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 公式X：https://x.com/CONAN_ten

・東京ドームシティ アトラクションズ公式X：https://x.com/at_raku

※開催内容等変更になる場合がございます。

※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。