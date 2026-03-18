新“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」を体験できるポップアップイベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を東京・表参道で開催！
新感覚の“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」の魅力を体験できる
期間限定ポップアップ イベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を
東京・表参道で開催！
2026年4月3日（金） ‐ 4月5日（日）
会場：クレインズ6142
表参道に突如として現れる“秘密のホテル”をコンセプトにした「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」は、YSL初のリップシリーズ「YSL LOVENUDE」の誕生を記念して開催される期間限定ポップアップイベントです。
センシュアルなピンクヌードカラーに包まれた「YSL LOVENUDE」の世界に一歩足を踏み入れば、
そこは未体験の“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”
3フロアから成る“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”は、1FがDJブースも設置した『RECEPTION』フロア、2Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」の“ふわじゅわ”体験を各ブースでお楽しみいただける『LOBBY GAME』フロア、3Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」を始めとする、YSLのアイコンリップやフレグランスをご自由にお試しいただける『GUEST ROOM』フロアで構成された
YSLだけの特別なフォトジェニックなホテルです。
レセプションでチェックインを済ませたら「YSL LOVENUDE」のプレイフルな体験がスタート！
自分だけのルームキーを手に入れて、「YSLラブヌード リップスティック」の水彩ヌードカラーの世界を楽しめる「YSL LOVENUDE SHADE MATCHING」を始め、このイベントでしか体験できない、
“ふわじゅわ”の魅力や、YSL人気の「YSL ラブシャイン グロスプランパー」を始めとする「YSL LOVESHINE」シリーズやチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の特別な体験と共にお試しいただける空間など、
この期間だけのスペシャルなコンテンツにもご期待ください。
新感覚“ふわじゅわ”リップ体験を楽しめる“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”にて、
皆様のチェックインをお待ちしております。
「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」
期間：2026年4月3日（金）‐ 4月5日（日） 10：30‐20：45 (最終入場 20 :30)
会場：クレインズ6142
東京都渋谷区神宮前6丁目14－2
入場：無料
イベント特設サイト：https://www.yslb.jp/ysllovenude-event.html
・すべてのコンテンツは事前予約のお客様を優先してご案内します。
・本イベントのご入場と、会場内での製品ご購入には、ご自身のスマートフォンから
イヴ・サンローラン・ボーテ公式LINEアカウントの友だち登録、および、YSL BEAUTY CLUB
とのLINE連携の両方が必須となります。
・一部製品*の販売を行っています。
尚、販売製品は予告なく変更となる場合や、数に限りがあるため売り切れとなる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。
・お支払い方法はクレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済がご利用いただけます。
・現金でのお支払いはできませんので予めご了承ください。
*YSL ラブヌード リップスティック / YSL ラブシャイン グロスプランパー(人気6色) / YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム(人気3色) / YSL ラブシャイン リップスティック(人気3色) / YSL ラブシャイン キャンディグレーズ(人気3色) / YSL メイクミー ブラッシュ パウダー(人気5色) / リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ/ リブレ オーデパルファム
新“ふわじゅわ”リップ誕生
ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ水彩ヌードカラー
ツヤでもマットでもない、未体験の質感と出会う
新感覚リップスティック「YSL ラブヌード リップスティック」
YSLがたどり着いた、独自の「水分・ブラーテクノロジー」を搭載。
独自のオイルブラー成分*2が、縦じわや輪郭を“ふわ”っと、ぼかしながら*1、
ヒアルロン酸*3と水分を集めてふくらむ成分*4を合わせた、
独自のウォーター・ボム・コンプレックスがうるおいをキープ。
洗練されたミュートニュアンスと、内側から“じゅわ”っとにじむような
血色感*1をあわせもつ、水彩ヌードカラーは、あらゆる肌トーンになじみながら、
抗えないセンシュアルな魅力を演出。
新たな時代を象徴するローズゴールドの輝きとヌードカラーの新パッケージに、
密やかな誘惑を醸し出すブラックベリーの新しい香りを纏って、
ありのままの自分を愛する「YSL LOVENUDE」を。
「YSL ラブヌード リップスティック」
2026年4月3日（金）全国発売
2026年3月25日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売
全10色 各5,500円(税込)
*YSLにおいて *1 メイクアップ効果による *2 グリセリン(保湿成分), シリカ, ジメチコン/ビニルジメチコンクロスポリマー(整肌成分) *3 ヒアルロン酸Na (保湿成分) *4 グルコマンナン (整肌成分)
- EVENT SPECIAL PRESENT
限定スペシャルプレゼント
イベント期間中、会場内でYSL製品2品以上含む13,000円（税込）以上ご購入の方に「YSL オリジナル ヘアコーム」をプレゼントいたします。
※数に限りがございます。
- EVENT PRODUCTS
会場では 「YSL ラブヌード リップスティック」のほか、「YSL ラブシャイン」シリーズのグロスプランパーやリップスティック、パウダーチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、フレグランス「リブレ」シリーズから「リブレ オーデパルファム」と、2月に登場して話題をさらった「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」といったYSLのアイコニックな製品をお試しいただけます。
又、会場内のブティックではリップとチークの人気色、一部のリブレをご用意しており、お買い物もお楽しみいただけます。
★会場内ブティック販売対象製品および品番
YSL ラブシャイン グロスプランパー
(煌めく魅惑の“ゼリーツヤ”)
“ゼリーのようなツヤ”と“温感プランプ*”で、
血色感を引き出すかのように*、
ぷっくりボリュームアップ*した印象の唇へ。
(＊メイクアップ効果による)
★人気6色
No.1 / No.2 / No.3 / No.44 / No.10 / No.12
https://www.yslb.jp/WW-51428YSL.html
YSL ラブシャイン リップスティック
(みずみずしくフレッシュな“水ツヤ”)
とろける塗り心地で、薄膜密着。
柔らかでジューシーな印象の唇へ
★人気3色：
No.44 / No.10 /No.215
https://www.yslb.jp/WW-51209YSL.html
YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム
(湿度を纏ったような“生ツヤ”)
バターのようなメルティングテクスチャーで、
ピュアでむっちりとした印象の唇へ。
★人気3色：
No.44B / No.1B / No.5B
https://www.yslb.jp/WW-51216YSL.html
YSL ラブシャイン キャンディグレーズ
(グロッシーで濃密な“シロップツヤ”)
体温でとろけるテクスチャーで、
ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。
★人気3色：
No.44 / No.2 / No.5
https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html
YSL メイクミーブラッシュ パウダー
ヴェールのようなふんわり発色と質感。
自在に纏う、主役級チーク。
★人気5色
N0.44 / No.42 / No.10 / No.6 / No.93
https://yslb.jp/WW-51348YSL.html
リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ
30mL/50mL
「自由」を味わいつくす新たなリブレ。ジューシーなラズベリーが口いっぱいに弾けるフルーティフローラルの香り。
https://www.yslb.jp/WW-51508YSL.html
リブレ オーデパルファム
30mL/50mL
YSL No.1フレグランス。ラベンダーとオレンジブロッサムが織り成すセクシーでクールな
フローラルラベンダーの香り。
https://www.yslb.jp/WW-50424YSL.html
#YSLラブヌード
【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/