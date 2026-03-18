新“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」を体験できるポップアップイベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を東京・表参道で開催！

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日本ロレアル株式会社


新感覚の“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」の魅力を体験できる


期間限定ポップアップ イベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を


東京・表参道で開催！



2026年4月3日（金） ‐ 4月5日（日）


会場：クレインズ6142



表参道に突如として現れる“秘密のホテル”をコンセプトにした「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」は、YSL初のリップシリーズ「YSL LOVENUDE」の誕生を記念して開催される期間限定ポップアップイベントです。



センシュアルなピンクヌードカラーに包まれた「YSL LOVENUDE」の世界に一歩足を踏み入れば、


そこは未体験の“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”



3フロアから成る“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”は、1FがDJブースも設置した『RECEPTION』フロア、2Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」の“ふわじゅわ”体験を各ブースでお楽しみいただける『LOBBY GAME』フロア、3Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」を始めとする、YSLのアイコンリップやフレグランスをご自由にお試しいただける『GUEST ROOM』フロアで構成された


YSLだけの特別なフォトジェニックなホテルです。



レセプションでチェックインを済ませたら「YSL LOVENUDE」のプレイフルな体験がスタート！


自分だけのルームキーを手に入れて、「YSLラブヌード リップスティック」の水彩ヌードカラーの世界を楽しめる「YSL LOVENUDE SHADE MATCHING」を始め、このイベントでしか体験できない、


“ふわじゅわ”の魅力や、YSL人気の「YSL ラブシャイン グロスプランパー」を始めとする「YSL LOVESHINE」シリーズやチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の特別な体験と共にお試しいただける空間など、


この期間だけのスペシャルなコンテンツにもご期待ください。



新感覚“ふわじゅわ”リップ体験を楽しめる“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”にて、


皆様のチェックインをお待ちしております。



「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」


期間：2026年4月3日（金）‐ 4月5日（日）　10：30‐20：45 (最終入場 20 :30)


会場：クレインズ6142


　　　東京都渋谷区神宮前6丁目14－2


入場：無料


イベント特設サイト：https://www.yslb.jp/ysllovenude-event.html



・すべてのコンテンツは事前予約のお客様を優先してご案内します。


・本イベントのご入場と、会場内での製品ご購入には、ご自身のスマートフォンから


　イヴ・サンローラン・ボーテ公式LINEアカウントの友だち登録、および、YSL BEAUTY CLUB　


　とのLINE連携の両方が必須となります。


・一部製品*の販売を行っています。


　尚、販売製品は予告なく変更となる場合や、数に限りがあるため売り切れとなる場合がござい


　ます。あらかじめご了承ください。


・お支払い方法はクレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済がご利用いただけます。


・現金でのお支払いはできませんので予めご了承ください。



*YSL ラブヌード リップスティック / YSL ラブシャイン グロスプランパー(人気6色) / YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム(人気3色) / YSL ラブシャイン リップスティック(人気3色) / YSL ラブシャイン キャンディグレーズ(人気3色) / YSL メイクミー ブラッシュ パウダー(人気5色) / リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ/ リブレ オーデパルファム






新“ふわじゅわ”リップ誕生


ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ水彩ヌードカラー


ツヤでもマットでもない、未体験の質感と出会う


新感覚リップスティック「YSL ラブヌード リップスティック」



YSLがたどり着いた、独自の「水分・ブラーテクノロジー」を搭載。
独自のオイルブラー成分*2が、縦じわや輪郭を“ふわ”っと、ぼかしながら*1、
ヒアルロン酸*3と水分を集めてふくらむ成分*4を合わせた、


独自のウォーター・ボム・コンプレックスがうるおいをキープ。



洗練されたミュートニュアンスと、内側から“じゅわ”っとにじむような


血色感*1をあわせもつ、水彩ヌードカラーは、あらゆる肌トーンになじみながら、


抗えないセンシュアルな魅力を演出。



新たな時代を象徴するローズゴールドの輝きとヌードカラーの新パッケージに、


密やかな誘惑を醸し出すブラックベリーの新しい香りを纏って、


ありのままの自分を愛する「YSL LOVENUDE」を。



「YSL ラブヌード リップスティック」


2026年4月3日（金）全国発売


2026年3月25日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売
全10色 各5,500円(税込)




*YSLにおいて *1 メイクアップ効果による *2 グリセリン(保湿成分), シリカ, ジメチコン/ビニルジメチコンクロスポリマー(整肌成分) *3 ヒアルロン酸Na (保湿成分) *4 グルコマンナン (整肌成分)




- EVENT SPECIAL PRESENT


限定スペシャルプレゼント


イベント期間中、会場内でYSL製品2品以上含む13,000円（税込）以上ご購入の方に「YSL オリジナル ヘアコーム」をプレゼントいたします。



※数に限りがございます。






- EVENT PRODUCTS

会場では 「YSL ラブヌード リップスティック」のほか、「YSL ラブシャイン」シリーズのグロスプランパーやリップスティック、パウダーチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、フレグランス「リブレ」シリーズから「リブレ オーデパルファム」と、2月に登場して話題をさらった「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」といったYSLのアイコニックな製品をお試しいただけます。


又、会場内のブティックではリップとチークの人気色、一部のリブレをご用意しており、お買い物もお楽しみいただけます。


★会場内ブティック販売対象製品および品番




YSL ラブシャイン グロスプランパー


(煌めく魅惑の“ゼリーツヤ”)



“ゼリーのようなツヤ”と“温感プランプ*”で、


血色感を引き出すかのように*、


ぷっくりボリュームアップ*した印象の唇へ。


(＊メイクアップ効果による)



★人気6色


No.1 / No.2 / No.3 / No.44 / No.10 / No.12



https://www.yslb.jp/WW-51428YSL.html








YSL ラブシャイン リップスティック


(みずみずしくフレッシュな“水ツヤ”)



とろける塗り心地で、薄膜密着。


柔らかでジューシーな印象の唇へ



★人気3色：


No.44 / No.10 /No.215



https://www.yslb.jp/WW-51209YSL.html







YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム


(湿度を纏ったような“生ツヤ”)



バターのようなメルティングテクスチャーで、


ピュアでむっちりとした印象の唇へ。



★人気3色：


No.44B / No.1B / No.5B



https://www.yslb.jp/WW-51216YSL.html






YSL ラブシャイン キャンディグレーズ


(グロッシーで濃密な“シロップツヤ”)



体温でとろけるテクスチャーで、


ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。



★人気3色：


No.44 / No.2 / No.5



https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html







YSL メイクミーブラッシュ パウダー



ヴェールのようなふんわり発色と質感。
自在に纏う、主役級チーク。



★人気5色


N0.44 / No.42 / No.10 / No.6 / No.93



https://yslb.jp/WW-51348YSL.html






リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ


30mL/50mL



「自由」を味わいつくす新たなリブレ。ジューシーなラズベリーが口いっぱいに弾けるフルーティフローラルの香り。



https://www.yslb.jp/WW-51508YSL.html






リブレ オーデパルファム


30mL/50mL



YSL No.1フレグランス。ラベンダーとオレンジブロッサムが織り成すセクシーでクールな


フローラルラベンダーの香り。



https://www.yslb.jp/WW-50424YSL.html





#YSLラブヌード



【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/