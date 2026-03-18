新“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」を体験できるポップアップイベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を東京・表参道で開催！

日本ロレアル株式会社

新感覚の“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」の魅力を体験できる

期間限定ポップアップ イベント「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を

東京・表参道で開催！

2026年4月3日（金） ‐ 4月5日（日）

会場：クレインズ6142

表参道に突如として現れる“秘密のホテル”をコンセプトにした「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」は、YSL初のリップシリーズ「YSL LOVENUDE」の誕生を記念して開催される期間限定ポップアップイベントです。

センシュアルなピンクヌードカラーに包まれた「YSL LOVENUDE」の世界に一歩足を踏み入れば、

そこは未体験の“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”

3フロアから成る“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”は、1FがDJブースも設置した『RECEPTION』フロア、2Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」の“ふわじゅわ”体験を各ブースでお楽しみいただける『LOBBY GAME』フロア、3Fは、「YSL ラブヌード リップスティック」を始めとする、YSLのアイコンリップやフレグランスをご自由にお試しいただける『GUEST ROOM』フロアで構成された

YSLだけの特別なフォトジェニックなホテルです。

レセプションでチェックインを済ませたら「YSL LOVENUDE」のプレイフルな体験がスタート！

自分だけのルームキーを手に入れて、「YSLラブヌード リップスティック」の水彩ヌードカラーの世界を楽しめる「YSL LOVENUDE SHADE MATCHING」を始め、このイベントでしか体験できない、

“ふわじゅわ”の魅力や、YSL人気の「YSL ラブシャイン グロスプランパー」を始めとする「YSL LOVESHINE」シリーズやチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の特別な体験と共にお試しいただける空間など、

この期間だけのスペシャルなコンテンツにもご期待ください。

新感覚“ふわじゅわ”リップ体験を楽しめる“YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO”にて、

皆様のチェックインをお待ちしております。

「YSL LOVENUDE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」

期間：2026年4月3日（金）‐ 4月5日（日） 10：30‐20：45 (最終入場 20 :30)

会場：クレインズ6142

東京都渋谷区神宮前6丁目14－2

入場：無料

イベント特設サイト：https://www.yslb.jp/ysllovenude-event.html

・すべてのコンテンツは事前予約のお客様を優先してご案内します。

・本イベントのご入場と、会場内での製品ご購入には、ご自身のスマートフォンから

イヴ・サンローラン・ボーテ公式LINEアカウントの友だち登録、および、YSL BEAUTY CLUB

とのLINE連携の両方が必須となります。

・一部製品*の販売を行っています。

尚、販売製品は予告なく変更となる場合や、数に限りがあるため売り切れとなる場合がござい

ます。あらかじめご了承ください。

・お支払い方法はクレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済がご利用いただけます。

・現金でのお支払いはできませんので予めご了承ください。

*YSL ラブヌード リップスティック / YSL ラブシャイン グロスプランパー(人気6色) / YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム(人気3色) / YSL ラブシャイン リップスティック(人気3色) / YSL ラブシャイン キャンディグレーズ(人気3色) / YSL メイクミー ブラッシュ パウダー(人気5色) / リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ/ リブレ オーデパルファム

新“ふわじゅわ”リップ誕生

ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ水彩ヌードカラー

ツヤでもマットでもない、未体験の質感と出会う

新感覚リップスティック「YSL ラブヌード リップスティック」

YSLがたどり着いた、独自の「水分・ブラーテクノロジー」を搭載。

独自のオイルブラー成分*2が、縦じわや輪郭を“ふわ”っと、ぼかしながら*1、

ヒアルロン酸*3と水分を集めてふくらむ成分*4を合わせた、

独自のウォーター・ボム・コンプレックスがうるおいをキープ。



洗練されたミュートニュアンスと、内側から“じゅわ”っとにじむような

血色感*1をあわせもつ、水彩ヌードカラーは、あらゆる肌トーンになじみながら、

抗えないセンシュアルな魅力を演出。

新たな時代を象徴するローズゴールドの輝きとヌードカラーの新パッケージに、

密やかな誘惑を醸し出すブラックベリーの新しい香りを纏って、

ありのままの自分を愛する「YSL LOVENUDE」を。

「YSL ラブヌード リップスティック」

2026年4月3日（金）全国発売

2026年3月25日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売

全10色 各5,500円(税込)

*YSLにおいて *1 メイクアップ効果による *2 グリセリン(保湿成分), シリカ, ジメチコン/ビニルジメチコンクロスポリマー(整肌成分) *3 ヒアルロン酸Na (保湿成分) *4 グルコマンナン (整肌成分)

- EVENT SPECIAL PRESENT

限定スペシャルプレゼント

イベント期間中、会場内でYSL製品2品以上含む13,000円（税込）以上ご購入の方に「YSL オリジナル ヘアコーム」をプレゼントいたします。

※数に限りがございます。

- EVENT PRODUCTS

会場では 「YSL ラブヌード リップスティック」のほか、「YSL ラブシャイン」シリーズのグロスプランパーやリップスティック、パウダーチーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」、フレグランス「リブレ」シリーズから「リブレ オーデパルファム」と、2月に登場して話題をさらった「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」といったYSLのアイコニックな製品をお試しいただけます。

又、会場内のブティックではリップとチークの人気色、一部のリブレをご用意しており、お買い物もお楽しみいただけます。

★会場内ブティック販売対象製品および品番

YSL ラブシャイン グロスプランパー

(煌めく魅惑の“ゼリーツヤ”)

“ゼリーのようなツヤ”と“温感プランプ*”で、

血色感を引き出すかのように*、

ぷっくりボリュームアップ*した印象の唇へ。

(＊メイクアップ効果による)

★人気6色

No.1 / No.2 / No.3 / No.44 / No.10 / No.12

https://www.yslb.jp/WW-51428YSL.html

YSL ラブシャイン リップスティック

(みずみずしくフレッシュな“水ツヤ”)

とろける塗り心地で、薄膜密着。

柔らかでジューシーな印象の唇へ

★人気3色：

No.44 / No.10 /No.215

https://www.yslb.jp/WW-51209YSL.html

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム

(湿度を纏ったような“生ツヤ”)

バターのようなメルティングテクスチャーで、

ピュアでむっちりとした印象の唇へ。

★人気3色：

No.44B / No.1B / No.5B

https://www.yslb.jp/WW-51216YSL.html

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ

(グロッシーで濃密な“シロップツヤ”)

体温でとろけるテクスチャーで、

ふっくらとボリューミーな印象の唇へ。

★人気3色：

No.44 / No.2 / No.5

https://www.yslb.jp/WW-50915YSL.html

YSL メイクミーブラッシュ パウダー

ヴェールのようなふんわり発色と質感。

自在に纏う、主役級チーク。

★人気5色

N0.44 / No.42 / No.10 / No.6 / No.93

https://yslb.jp/WW-51348YSL.html

リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ

30mL/50mL

「自由」を味わいつくす新たなリブレ。ジューシーなラズベリーが口いっぱいに弾けるフルーティフローラルの香り。

https://www.yslb.jp/WW-51508YSL.html

リブレ オーデパルファム

30mL/50mL

YSL No.1フレグランス。ラベンダーとオレンジブロッサムが織り成すセクシーでクールな

フローラルラベンダーの香り。

https://www.yslb.jp/WW-50424YSL.html

#YSLラブヌード

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/