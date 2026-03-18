株式会社HERO’ZZが、TikTok LIVE最大級エージェンシー「エピグループ」と業務提携！

株式会社HERO'ZZ

株式会社HERO’ZZ（本社：東京都港区、代表取締役社長：ヴァンビ）は、TikTok LIVE日本最大級の提携エージェンシーである株式会社Epi Group（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：えぴろ）と業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、当社が運営するインフルエンサー育成スクール「HERO’ZZ UNIVERSITY」において、ライブ配信領域のサポート体制を強化いたします。

エピグループが有するライブ配信マネジメントの実績とノウハウを活用し、スクール生が学んだ知識を実践へと落とし込み、成果につなげる環境の構築を推進してまいります。

提携の背景

株式会社HERO’ZZは、「このセカイから“あきらめる”をなくす」というビジョンのもと、次世代インフルエンサーの育成に取り組んでいます。単なるSNSテクニックの習得にとどまらず、「思考力」「発信力」「継続力」といった本質的な成長に焦点を当てた教育を提供してきました。

一方、エピグループはTikTok LIVEを中心にライブ配信事業を展開し、数多くのライバーを育成・マネジメントしてきた実績を有しています。

両社の理念および強みが一致したことで、教育と実践を一体化した新たな育成環境の構築を目的に、本提携に至りました。

提携内容

本提携により、エピグループはHERO’ZZ UNIVERSITYにおけるライブ配信領域の支援を担います。これにより、スクール生はより実践的なライブ配信機会を得るとともに、プロフェッショナルによるマネジメント支援を受けながら成長することが可能となります。

今後の展望

今後は、インフルエンサー育成とライブ配信事業を融合させることで、次世代のクリエイターおよびライバーの輩出を加速させてまいります。

また、ライブ配信を通じて個人の活躍機会を広げるとともに、スクール生一人ひとりが社会に価値を生み出すインフルエンサーとして成長できる環境づくりを推進していきます。



HERO’ZZ公式LINEはこちらから：https://lstep.app/rVwEppG

株式会社Epi Groupについて

株式会社Epi Groupは、「多様化するマーケティング課題に強力なパートナーを」をモットーに、インフルエンサーマーケティング事業、ライブ配信マネジメント事業、Web制作事業、動画制作事業、販売代理事業などを展開するデジタルマーケティング企業です。

TikTok LIVEをはじめとするライブ配信領域においては、日本最大級の提携エージェンシーとして、多数のライバーの育成・マネジメントを手がけており、業界トップクラスの実績を有しています。独自の戦略設計とマネジメント体制により、個人の影響力最大化と継続的な成長支援を実現しています。

■会社概要（株式会社Epi Group）

会社名：株式会社Epi Group

所在地：大阪府大阪市西区

代表取締役：えぴろ

会社HP：https://epi-group.ne.jp/

事業内容：インフルエンサーマーケティング事業／ライブ配信マネジメント事業／Web制作事業／動画制作事業／販売代理事業

■代表えぴろ 各種SNS

TikTok：https://www.tiktok.com/@epi_sama

X：https://x.com/epi_sama

Instagram：https://www.instagram.com/epi_sama/

YouTube：えぴろちゃんねる(https://www.youtube.com/@%E3%81%88%E3%81%B4%E3%82%8D)

HERO’ZZ UNIVERSITYとは

HERO’ZZ UNIVERSITYは、SNSで“バズる”仕組みを体系的に学び、実践を通じて再現性のあるSNSスキルを身につけるオンラインスクールです。

受講生一人ひとりに実績ある現役インフルエンサー講師とマネージャーが伴走し、SNS運用に必要な知識・スキル・マインドを総合的に習得。

さらに、卒業後はインフルエンサー事務所の紹介や案件獲得支援、メディア推薦など、SNSを軸としたキャリア形成まで一貫してサポートしています。

■会社概要

会社名：株式会社HERO'ZZ

代表者名：白井 竜樹

設立年月日：2024年1月26日

本社・事業所所在地：〒105-0014 東京都港区芝二丁目2番12号浜松町PREX 5F

会社LP：https://herozz.co.jp/

事業内容：SNS運用支援、スクール事業

HERO’ZZ UNIVERSITY 学長：ヴァンビ

YouTuber。ゆんと共に「ヴァンゆん」として活動、2023年9月9日解散。その後ソロ活動にて「スパイダーメーン」チャンネルを2022年07月10日に開設し、374日でYouTubeチャンネル登録数数1,000万人を達成。（現在は、Spider VAMBI に名称変更）

各種SNS

YouTube :【ヴァンビ個人チャンネル】 チャンネル登録者数210万人(https://youtube.com/@the_vambi?si=vppwC23LDL4A7jU3)

YouTube ：【Spider-VAMBI】 チャンネル登録者数1850万人(https://youtube.com/@spider_vambi?si=oYK7e5_A9d1fFWFo)

X :ヴァンビ公式X(https://x.com/the_vambi?s=21&t=fOvDtsZEdlNPcuTz-98iyQ)

Instagram :ヴァンビ公式Instagram(https://www.instagram.com/the_vambi/)