【１０９シネマズプレミアム新宿】HYBE女性アーティスト初！LE SSERAFIMのVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』4月15日より開催決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2023年4月に開業した「東急歌舞伎町タワー」内の「１０９シネマズプレミアム新宿」で、HYBE女性アーティスト初、LE SSERAFIMのVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』を4月15日(水)より開催します。

『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』 概要

HYBE女性アーティスト初となるVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』は、VRゴーグルを装着するだけで彼女たちの世界に没入できる、これまでに感じたことのない「あなたとLE SSERAFIMだけの公演体験」です。本作品のために撮影した、完全オリジナルの特別な演出とステージをご用意しました。ゼロ距離？最前列？いいえ、「最前列を超えて、彼女たちの世界へ」

LE SSERAFIMとFEARNOTだけの空間で、目の前で繰り広げられる圧倒的なパフォーマンス。瞬きする間もなく変化していく世界の中へ、あなたをご招待します。

本VRコンサートでは、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、目の前に広がる12Kの高精細な映像と、映画館の7.1chサラウンドシステムによる高品質な音響環境で、臨場感あふれる体験を楽しむことができます。

息遣いが聞こえそうなほど近くで、アーティストが自分のためだけにパフォーマンスしてくれる夢の時間を一緒に過ごしてみませんか？

◆公式サイト

https://campaigns.weverse.io/WV1294Q9PU

◆上映日時

4月15日(水)～5月14日(木)

※上映スケジュールは劇場の公式ホームページよりご確認ください。

◆販売券種・料金

【01. FEARNOTチケット】

5,000円（税込）

上映開始から5日間限定！

VR限定ビジュアルの入場者特典＋初回ランダム特典がもらえるスペシャルチケット！

【02. 一般チケット】

5,000円（税込）

4月20日(月)以降の一般鑑賞チケット。

VR限定ビジュアルの入場者特典を配布

【03. AfterWork招待券】

4,500円（税込）

仕事・学校終わりに没入体験！

4月20日(月)以降の平日最終上映回限定チケット。

VR限定ビジュアルの入場者特典を配布

※WELCOME CONCESSION及び、OVERTUREのサービスは対象外となります

※メインラウンジは30分前よりご利用可能です

◆販売スケジュール

3月18日（水）18：00～ローチケより販売開始

ローチケ販売ページ：https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=778437

◆入場者特典

【FEARNOTチケットご購入者限定スペシャル特典】

上映開始から5日間の上映チケット「FEARNOTチケット」ご購入者限定配布のスペシャル特典

・グループフォトカード(全2種からランダム1枚配布)

・Invitation チケット(全1種)

【第1弾特典】

第1弾特典配布期間、入場者全員に配布

・フォトカードA(通常5種＋スペシャル5種、全10種からランダム1枚配布)

・フレームカード(全5種からランダム1枚配布)

・ポスターA(全1種、A3サイズ)

【第2弾特典】

第2弾特典配布期間、入場者全員に配布

・フォトカードB(通常5種＋スペシャル5種、全10種からランダム1枚配布)

・フレームカード(全5種からランダム1枚配布)

・ポスターB(全1種、A3サイズ)

※各特典のデザインは後日公開となります。

１０９シネマズプレミアム新宿とは

※2024年VRコンサート開始時の様子

東京都新宿区に2023年4月14日（金）に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“１０９シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映１時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

リンク一覧

・１０９シネマズプレミアム新宿HP：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・１０９シネマズプレミアム新宿X：https://x.com/109_PREMIUM_SJ

・１０９シネマズプレミアム新宿Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas_premium/