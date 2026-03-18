プロeスポーツチーム「REIGNITE」Apex Legends部門に「Taida」「Lully」が加入！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルesportsチーム「REIGNITE」Apex Legends部門に、「Taida」「Lully」の2名が加入いたしました。

「Lully」は近年目覚ましい成長を遂げている、IGLとしてチームを率いるプレイヤーです。2025年に開催され、世界屈指の160チームが集った国際大会『ALGS OPEN』では全体16位フィニッシュ。国内プレイヤーの中でも、一際強い輝きを見せるプレイヤーです。

そして、「Taida」は国内のApex Legends競技シーンをけん引してきたトッププレイヤーの一人です。確かな実力と豊富な経験を兼ね備えた彼が、かつての戦友である「ReyzyGG」と新たなチームで手を組みます。

『Apex Legends Global Series Year6』は4月4日(土)からスタートします。

来年度末に開催されるChampionshipの舞台を視界に捉え、再び世界の頂点を手に入れるべくチーム一丸となって戦ってまいります。

ぜひ今年も熱い応援のほどよろしくお願いいたします。

【Apex Legendsとは】

大手コンピュータゲーム販売企業『Electronic Arts（EA）』が運営するゲームです。2019年にリリースし、総プレイヤー数1億人を突破しています。 様々なアビリティを持ったレジェンドと呼ばれるキャラクターを操作し、 20組(3人1組・計60名)の中から1組の勝者を決めるバトルロイヤルシューティングゲームです。 賞金総額が3億円を超えるEAが主催する公式大会『Apex Legends Global Series』を筆頭に、コミュニティ大会も多く開催されています。

【『Apex Legends Global Series』について】

『Apex Legends Global Series（通称ALGS）』は、バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の世界最高峰を決めるeスポーツ大会です。「アメリカズ」「ヨーロッパ、中東、アフリカ」「北アジア」「南アジア」の4つのリージョンごとに代表を決定します。成績上位チームが上位ステージに進出し、世界大会制覇を目指して戦います。

ALGS Year4から2年間連続で「大和ハウス プレミストドーム」を舞台にChampionshipが開催されており、国内での注目は一層の高まりを見せています。

2027年に開催予定のALGS Year6 Championshipも同会場で開催予定。世界中のトッププレイヤーたちが、三度札幌に集います。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

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