TVアニメ『誰ソ彼ホテル』×ヴィレッジヴァンガード ～塚原・阿鳥・大外が、まさかのアイドルデビュー！？～

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




TVアニメ『誰ソ彼ホテル』×ヴィレッジヴァンガード！
塚原・阿鳥・大外が、まさかのアイドルデビュー！？
コラボグッズ受注販売！

あのTVアニメ『誰ソ彼ホテル』の3人がアイドルに！？
アイドルになっても、塚原のマイペースさは健在。
ポーズを決める阿鳥や大外の隣で、
どこか「やる気なさそう」な脱力感あふれる表情を浮かべる塚原……
そんな彼女らしい等身大の姿も魅力のひとつです。

生と死の狭間で輝く（？）、
彼らの特別なステージをぜひお手元でお楽しみください！


【商品詳細】



■アクリルキーホルダー　全6種　各\1,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


◇等身


塚原：約5.9cm×2.6cm


阿鳥：約7cm×2.8cm


大外：約6.8cm×2.7cm


◇ミニキャラ


塚原：約6.3cm×3.4cm


阿鳥：約6.6cm×3.5cm


大外：約6.1cm×3.3cm



■アクリルフィギュア　全6種　各\2,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


◇等身


塚原：約8.4cm×4cm


阿鳥：約10cm×4cm


大外：約9.8cm×4cm


◇ミニキャラ


塚原：約6.3cm×4cm


阿鳥：約6.6cm×4cm


大外：約6.1cm×4cm



■缶バッジ　全6種　各\800（税込）




【素材】


紙+ブリキ


【サイズ】


全種共通：約5.7cm



■マルチケース　全3種　各\2,500（税込）




【素材】


PVC


【サイズ】


全種共通：約11.5cm×7cm



■アクリルコースター　全3種　各\1,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


全種共通：約7.5cm×7.5cm



■マグカップ　全2種　各\3,000（税込）






【素材】


陶器


【サイズ】


全種共通：約9.5cm×7.5cm



■Tシャツ　全2種　各\6,600（税込）






【素材】


綿100％


【サイズ】


◇等身・ミニキャラ共通


M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm


L ：約 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm


XL：約 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm



■クッション　全3種　各\6,600（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


全種共通：約35cm×35cm



■タオル　全3種　各\1,500（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


全種共通：約20cm×20cm


【受注期間】



2026年3月18日（水）18：00～2026年4月5日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22273/


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