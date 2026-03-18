株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

TVアニメ『誰ソ彼ホテル』×ヴィレッジヴァンガード！

塚原・阿鳥・大外が、まさかのアイドルデビュー！？

コラボグッズ受注販売！



あのTVアニメ『誰ソ彼ホテル』の3人がアイドルに！？

アイドルになっても、塚原のマイペースさは健在。

ポーズを決める阿鳥や大外の隣で、

どこか「やる気なさそう」な脱力感あふれる表情を浮かべる塚原……

そんな彼女らしい等身大の姿も魅力のひとつです。





生と死の狭間で輝く（？）、彼らの特別なステージをぜひお手元でお楽しみください！

【商品詳細】

■アクリルキーホルダー 全6種 各\1,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

◇等身

塚原：約5.9cm×2.6cm

阿鳥：約7cm×2.8cm

大外：約6.8cm×2.7cm

◇ミニキャラ

塚原：約6.3cm×3.4cm

阿鳥：約6.6cm×3.5cm

大外：約6.1cm×3.3cm

■アクリルフィギュア 全6種 各\2,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

◇等身

塚原：約8.4cm×4cm

阿鳥：約10cm×4cm

大外：約9.8cm×4cm

◇ミニキャラ

塚原：約6.3cm×4cm

阿鳥：約6.6cm×4cm

大外：約6.1cm×4cm

■缶バッジ 全6種 各\800（税込）

【素材】

紙+ブリキ

【サイズ】

全種共通：約5.7cm

■マルチケース 全3種 各\2,500（税込）

【素材】

PVC

【サイズ】

全種共通：約11.5cm×7cm

■アクリルコースター 全3種 各\1,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

全種共通：約7.5cm×7.5cm

■マグカップ 全2種 各\3,000（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

全種共通：約9.5cm×7.5cm



■Tシャツ 全2種 各\6,600（税込）

【素材】

綿100％

【サイズ】

◇等身・ミニキャラ共通

M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L ：約 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL：約 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm

■クッション 全3種 各\6,600（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

全種共通：約35cm×35cm

■タオル 全3種 各\1,500（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

全種共通：約20cm×20cm

【受注期間】

2026年3月18日（水）18：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22273/

【関連リンク】

▼TVアニメ『誰ソ彼ホテル』公式Ｘ

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