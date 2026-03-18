TVアニメ『誰ソ彼ホテル』×ヴィレッジヴァンガード ～塚原・阿鳥・大外が、まさかのアイドルデビュー！？～
TVアニメ『誰ソ彼ホテル』×ヴィレッジヴァンガード！
塚原・阿鳥・大外が、まさかのアイドルデビュー！？
コラボグッズ受注販売！
あのTVアニメ『誰ソ彼ホテル』の3人がアイドルに！？
アイドルになっても、塚原のマイペースさは健在。
ポーズを決める阿鳥や大外の隣で、
どこか「やる気なさそう」な脱力感あふれる表情を浮かべる塚原……
そんな彼女らしい等身大の姿も魅力のひとつです。
彼らの特別なステージをぜひお手元でお楽しみください！
【商品詳細】
■アクリルキーホルダー 全6種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
◇等身
塚原：約5.9cm×2.6cm
阿鳥：約7cm×2.8cm
大外：約6.8cm×2.7cm
◇ミニキャラ
塚原：約6.3cm×3.4cm
阿鳥：約6.6cm×3.5cm
大外：約6.1cm×3.3cm
■アクリルフィギュア 全6種 各\2,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
◇等身
塚原：約8.4cm×4cm
阿鳥：約10cm×4cm
大外：約9.8cm×4cm
◇ミニキャラ
塚原：約6.3cm×4cm
阿鳥：約6.6cm×4cm
大外：約6.1cm×4cm
■缶バッジ 全6種 各\800（税込）
【素材】
紙+ブリキ
【サイズ】
全種共通：約5.7cm
■マルチケース 全3種 各\2,500（税込）
【素材】
PVC
【サイズ】
全種共通：約11.5cm×7cm
■アクリルコースター 全3種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
全種共通：約7.5cm×7.5cm
■マグカップ 全2種 各\3,000（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
全種共通：約9.5cm×7.5cm
■Tシャツ 全2種 各\6,600（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
◇等身・ミニキャラ共通
M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L ：約 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
XL：約 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
■クッション 全3種 各\6,600（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
全種共通：約35cm×35cm
■タオル 全3種 各\1,500（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
全種共通：約20cm×20cm
【受注期間】
2026年3月18日（水）18：00～2026年4月5日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22273/
【関連リンク】
▼TVアニメ『誰ソ彼ホテル』公式Ｘ
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【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
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■オンラインストア
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