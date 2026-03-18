【塚本のべる × VILLAGE VANGUARD】コラボグッズ受注販売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

おつかもとー！

大人気VTuber「塚本のべる」と「ヴィレッジヴァンガード」の夢のコラボが実現！

今回の目玉は、なんといってもヴィレヴァン店員になりきった「エプロン姿」の描き下ろし限定ビジュアル！お馴染みのロゴ入りエプロンを纏った、ここでしか見られないのべるさんの姿は必見です。

2026年3月19日（木）～期間限定の完全受注生産ですので、この機会にぜひ手に入れてください！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全1種 \3,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

約13.3cm×6.6cm

■POP風アクリルバッジ 全1種 \1,540（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

約5.8cm×8.4cm

■缶バッジ 全1種 \660（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ブリキ

【サイズ】

約5.7cm

■アクリルキーホルダー 全1種 \2,200（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

約6.6cm×6.4cm

■スマホスタンド 全1種 \3,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

約15cm×7cm

■ステッカー 全1種 \660（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

約6.1cm×6.4cm

■PU製コインケース 全1種 \3,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PU

【サイズ】

約9cm

■デスクマット 全1種 \4,950（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル、天然ゴム

【サイズ】

約30cm×60cm

■ロングタオル 全1種 \4,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約20cm×110cm

■Tシャツ 全1種 \6,600（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

M：約身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm

L ：約身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm

XL：約身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm

■パーカー 全1種 \11,000（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

M：約身丈67cm/身幅53cm/袖丈62cm/肩幅47cm

L ：約身丈70cm/身幅56cm/袖丈63cm/肩幅50cm

XL：約身丈73cm/身幅59cm/袖丈63cm/肩幅53cm

■タペストリー 全1種 \4,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約43cm×30cm

【受注期間】

2026年3月19日（木）18：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22265/

【関連リンク】

▼『塚本のべる』公式Ｘ

https://x.com/tsukamoto_novel

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