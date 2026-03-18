【塚本のべる × VILLAGE VANGUARD】コラボグッズ受注販売決定！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




おつかもとー！


大人気VTuber「塚本のべる」と「ヴィレッジヴァンガード」の夢のコラボが実現！


今回の目玉は、なんといってもヴィレヴァン店員になりきった「エプロン姿」の描き下ろし限定ビジュアル！お馴染みのロゴ入りエプロンを纏った、ここでしか見られないのべるさんの姿は必見です。


2026年3月19日（木）～期間限定の完全受注生産ですので、この機会にぜひ手に入れてください！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全1種　\3,300（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル


【サイズ】


約13.3cm×6.6cm



■POP風アクリルバッジ　全1種　\1,540（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル


【サイズ】


約5.8cm×8.4cm



■缶バッジ　全1種　\660（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ブリキ


【サイズ】


約5.7cm



■アクリルキーホルダー　全1種　\2,200（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル


【サイズ】


約6.6cm×6.4cm



■スマホスタンド　全1種　\3,300（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル


【サイズ】


約15cm×7cm



■ステッカー　全1種　\660（税込）



※画像はイメージです

【素材】


PET


【サイズ】


約6.1cm×6.4cm



■PU製コインケース　全1種　\3,300（税込）



※画像はイメージです

【素材】


PU


【サイズ】


約9cm



■デスクマット　全1種　\4,950（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ポリエステル、天然ゴム


【サイズ】


約30cm×60cm



■ロングタオル　全1種　\4,400（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ポリエステル


【サイズ】


約20cm×110cm



■Tシャツ　全1種　\6,600（税込）



※画像はイメージです

【素材】


綿


【サイズ】


M：約身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm


L ：約身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm


XL：約身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm



■パーカー　全1種　\11,000（税込）



※画像はイメージです

【素材】


綿


【サイズ】


M：約身丈67cm/身幅53cm/袖丈62cm/肩幅47cm


L ：約身丈70cm/身幅56cm/袖丈63cm/肩幅50cm


XL：約身丈73cm/身幅59cm/袖丈63cm/肩幅53cm



■タペストリー　全1種　\4,400（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ポリエステル


【サイズ】


約43cm×30cm


【受注期間】



2026年3月19日（木）18：00～2026年4月5日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22265/


【関連リンク】



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