【塚本のべる × VILLAGE VANGUARD】コラボグッズ受注販売決定！
おつかもとー！
大人気VTuber「塚本のべる」と「ヴィレッジヴァンガード」の夢のコラボが実現！
今回の目玉は、なんといってもヴィレヴァン店員になりきった「エプロン姿」の描き下ろし限定ビジュアル！お馴染みのロゴ入りエプロンを纏った、ここでしか見られないのべるさんの姿は必見です。
2026年3月19日（木）～期間限定の完全受注生産ですので、この機会にぜひ手に入れてください！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全1種 \3,300（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル
【サイズ】
約13.3cm×6.6cm
■POP風アクリルバッジ 全1種 \1,540（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル
【サイズ】
約5.8cm×8.4cm
■缶バッジ 全1種 \660（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ブリキ
【サイズ】
約5.7cm
■アクリルキーホルダー 全1種 \2,200（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル
【サイズ】
約6.6cm×6.4cm
■スマホスタンド 全1種 \3,300（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル
【サイズ】
約15cm×7cm
■ステッカー 全1種 \660（税込）
※画像はイメージです
【素材】
PET
【サイズ】
約6.1cm×6.4cm
■PU製コインケース 全1種 \3,300（税込）
※画像はイメージです
【素材】
PU
【サイズ】
約9cm
■デスクマット 全1種 \4,950（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ポリエステル、天然ゴム
【サイズ】
約30cm×60cm
■ロングタオル 全1種 \4,400（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約20cm×110cm
■Tシャツ 全1種 \6,600（税込）
※画像はイメージです
【素材】
綿
【サイズ】
M：約身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm
L ：約身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm
XL：約身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm
■パーカー 全1種 \11,000（税込）
※画像はイメージです
【素材】
綿
【サイズ】
M：約身丈67cm/身幅53cm/袖丈62cm/肩幅47cm
L ：約身丈70cm/身幅56cm/袖丈63cm/肩幅50cm
XL：約身丈73cm/身幅59cm/袖丈63cm/肩幅53cm
■タペストリー 全1種 \4,400（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約43cm×30cm
【受注期間】
2026年3月19日（木）18：00～2026年4月5日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22265/
【関連リンク】
▼『塚本のべる』公式Ｘ
https://x.com/tsukamoto_novel
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
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