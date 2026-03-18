スペースシャワーTVは、格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の特別番組を放送！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の特別番組を放送することを決定いたしました。

1987 年に誕生した格闘ゲームの金字塔、ストリートファイター。

その最新作「6」は、2023 年に登場し、販売本数 600 万本超えの大ヒット。

eスポーツ界でも超人気タイトルとして、プロリーグや世界大会など、日々激闘が繰り広げられています。さらに Year 3 で新キャラも続々参戦し、高い人気を誇るキャラクターALEXも復活！3/17(火)には「Street Fighter 6 [Alex] Original Soundtrack」がリリース！

いま世界中でスト 6 の熱はますます加速中。

この番組では、様々な音楽ジャンルで活躍する「ストリートファイター」好きアーティストが4人集結し対戦する企画。

それぞれ「ストリートファイター」の魅力や思い出を語りつつ、プライドと推しキャラを背負ってバチバチにバトルする総当たり戦！この「異ジャンル格闘祭!!!!!!」にはオリジナルルール「特殊ハンデボックス」が設けられ、ボックスから引いたカードに書かれている特殊ハンデを実践。どんなハンデが出てくるのかは、お楽しみ。

解説はeスポーツチーム「REJECT」のハイタニ、実況は清野茂樹でお送りする本格企画になっている。

ストリートファイターの面⽩さ、そして奥深さを、 もっともっと広く知ってもらいたい！ そんな思いを込めた激戦、果たして優勝は誰の手に！？ぜひご覧ください！

▼番組詳細

タイトル：ストファイ大好きアーティスト異ジャンル格闘祭!!!!!!

放送日程：3/25(水)22:00～22:30

番組ページ：https://tv.spaceshower.jp/p/00089537/(https://tv.spaceshower.jp/p/00089537/)

この番組はスマホ・タブレット・PCなどお好きな デバイスで番組をお楽しみいただけます。

出演：JIM（THE BAWDIES）・KBD a.k.a 古武道（梅田サイファー）・丹生明里・団長（NoGoD）

解説：ハイタニ（REJECT）

実況：清野茂樹

▼リリース情報

タイトル：Street Fighter 6 [Alex] Original Soundtrack

リリース日：2026年3月17日

視聴リンク：https://CAPCOM.lnk.to/sf6_alex_ost

▼SNSリンク

STREET FIGHTER 6 公式HP：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

STREET FIGHTER 6 公式 X：https://x.com/StreetFighterJA

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ）