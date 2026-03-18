株式会社BLUEPRINT 執行役員CFOに水口 拓磨が就任

株式会社BLUEPRINT

株式会社BLUEPRINT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内 将高、以下「当社」）は、執行役員CFOに水口 拓磨（みずぐち たくま）が就任したことをお知らせいたします。

BLUEPRINTは、スタートアップを次々に立ち上げ、それぞれの上場を見据えて急成長を実現する「スタートアップファクトリー事業」を展開しています。

特にSaaS領域に強みを持ち、各業界が抱える課題に対し、本質的なソリューションを提供するスタートアップを創出しています。

当社は “Be the startup elite” をVisionに掲げ、優秀なメンバーが集い、日本発で世界と戦える最先端企業を次々に生み出すことを目指しています。

これまでに以下のスタートアップを設立し、力強く事業成長を後押ししています：

- 株式会社Archi Village｜https://archi-village.com/- 株式会社Fact Base｜https://fact-base.jp/- 株式会社Translead｜https://translead.jp/

また、当社の経営陣および主要メンバーは、キーエンスやリクルートをはじめ、日本を代表する事業会社で実績を重ねたプロフェッショナルで構成されています。

「知性」と「泥臭さ」を兼ね備えた独自の起業スタイルを強みに、事業成長を加速させています。

このたびの水口の就任により、これまで培ってきた財務および経営管理の知見を生かし、財務・経営基盤の強化を推進してまいります。あわせて、グローバル管理体制の構築を通じ、グループ全体の持続的な成長を図ってまいります。

■ 水口 拓磨プロフィール

水口 拓磨（みずぐち たくま）

2006年、新卒で株式会社キーエンスに入社。

初の新卒経理配属としてキャリアをスタートし、同社特有の管理思想や手法を会得。米国および中国子会社駐在時には、経理に加え人事や物流の責任者も務めるなど、10年以上にわたり同社管理部門を幅広くグローバルに経験。

その後、日本発の成長企業の要諦への関心から、様々な業種・業態・職種において経験を積み、株式会社ファーストリテイリングでは、GUブランドにおける海外事業の経営企画統括として、業績管理業務の型化や台湾事業の黒字化を実現。

マッキンゼー・アンド・カンパニーでは、コンサルタントとして、製造、医薬、通信など複数業界の企業に対し業務改革や組織変革を支援。

株式会社ビズリーチでは、ファイナンス責任者として組織の立ち上げを担ったのち、主力事業であるビズリーチ事業の事業企画責任者を歴任。

株式会社BLUEPRINTに参画し、同社執行役員CFOに就任。

■ 就任コメント

このたび、株式会社BLUEPRINTの執行役員CFOに就任いたしました。

当社は「Be the startup elite」というビジョンのもと、起業の再現性を極限まで高め、グローバルで戦える企業を次々と資本市場へ送り出すという、極めてユニークな事業モデルを展開しています。この壮大な挑戦に大きな魅力と可能性を感じ、参画を決意いたしました。

これまで、日本を代表するグローバル企業、トップ戦略ファーム、急成長スタートアップという異なる環境で、ファイナンスを軸に経営戦略や事業企画など幅広い経験を積んでまいりました。これらの知見を最大限に活かし、IPOを通過点とした強固な経営基盤の構築と、企業価値の最大化を推進してまいります。

「連続的に上場企業を生み出す仕組み」を確立し、BLUEPRINTから日本発のグローバルカンパニーが次々と誕生する未来の実現に向け、CFOとして全力で取り組んでまいります。

■ 代表取締役CEO 竹内 将高よりコメント

このたび、水口 拓磨が執行役員CFOに就任したことを歓迎します。

BLUEPRINTは、スタートアップを連続的に創出し、それぞれを上場へと導くスタートアップファクトリーとして事業を展開しています。事業および組織の拡大に伴い、財務・経営管理の重要性は一層高まっており、複数事業を同時に成長させていくための体制強化が求められるフェーズに入っています。

水口は、キーエンスにおけるグローバルでの管理部門責任者としての経験に加え、ファーストリテイリング、マッキンゼー、ビズリーチといった異なる環境において、経営管理・ファイナンス・事業企画を横断した経験を有しています。事業の成長と管理体制の構築を両立してきたその経験は、当社の成長を支えるうえで非常に心強いものです。

水口の就任を機に、財務・経営基盤の強化およびグローバル管理体制の構築を進め、各事業の成長を支えるとともに、グループ全体の成長をさらに加速させてまいります。

今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

会社名：株式会社BLUEPRINT

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー 9F

代表者：代表取締役CEO 竹内将高

コーポレートサイト：https://blueprint-holdings.net/