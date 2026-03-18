グループ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」 人気ライバー計30名登場のスペシャルステージ4公演を5/14-5/17、ニコニコで国内独占生配信
株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が開催する「にじさんじフェス2026」スペシャルステージ4公演と「直前放送」を、2026年5月14日（木）から5月17日（日）の4日間にわたり、現地会場の幕張メッセ（千葉市）より国内独占生配信します。
各公演のネット配信視聴チケットは、3月17日（火）18時より、ドワンゴチケットにて販売します。
「にじさんじフェス2026」は、個性豊かなライバー総勢150名以上が出演するグループの魅力を凝縮した大型イベントです。今年も、着ぐるみ&リアルヒーローが登場する「にじさんじグリーティングストリート」や「オープンステージ」「ラジオブース」など、様々な企画やアトラクションが予定されています。
ニコニコ生放送では、人気男性ライバーが集結する「VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」、実力派揃いの「Uncharted Spheres」、グループ8周年を祝う「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 『CONCERTO』」（Day1・Day2）のスペシャルステージ4公演を国内独占で生配信します。
各公演の冒頭部分は誰でも無料で視聴可能で、本編の視聴にはネット配信視聴チケットが必要になります。チケットは、公演ごとの単券のほか、全4公演をお得に楽しめるセットチケットも販売します。さらに、出演ライバーを追尾し続ける「ライバーカメラ」や、ステージ全体が観賞できる「会場定点カメラ」の配信視聴チケットも本編視聴チケットと併せて購入可能です。タイムシフト視聴可能期間は、生放送終了後から2026年6月1日（月）23時59分までで、期間中であれば何度でも視聴できます。
そのほか、ライブ前の熱気を現地会場から伝える企画番組「直前放送」も、各公演前に無料でお届けします。
┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報
■「VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」
【放送概要】
・日時：2026年5月14日（木）START 18:00
・出演者：葛葉、叶、加賀美ハヤト、不破湊、剣持刀也、夢追翔
【ネット配信視聴チケット】
・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902405
【ライバーカメラ配信視聴チケット】
・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）
＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞
・葛葉：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902337
・叶：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902421
・加賀美ハヤト：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902445
・不破湊：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902410
・剣持刀也：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902432
・夢追翔：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902378
【会場定点カメラ視聴チケット】
・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902363
※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。
＜無料放送＞
「【直前放送】VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」
・放送日時：2026年5月14日（木）START 16:45
・番組MC：魁星
・レポーター：百花繚乱
・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定
URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html
■「Uncharted Spheres」
【放送概要】
・日時：2026年5月15日（金）START 18:00
・出演者：社築、ジョー・力一、町田ちま、戌亥とこ、長尾景、
東堂コハク、伊波ライ、早乙女ベリー
【ネット配信視聴チケット】
・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002932
【ライバーカメラ配信視聴チケット】
・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）
＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞
・社築：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002885
・ジョー・力一：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002845
・町田ちま：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002941
・戌亥とこ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002804
・長尾景：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002919
・東堂コハク：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002999
・伊波ライ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002827
・早乙女ベリー：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002895
【会場定点カメラ視聴チケット】
・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002905
※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。
＜無料放送＞
「【直前放送】Uncharted Spheres」
・放送日時：2026年5月15日（金）START 16:45
・番組MC：桜凛月
・レポーター：百花繚乱
・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定
URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html
■「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1」
【放送概要】
・日時：2026年5月16日（土）START 17:00
・出演者：月ノ美兎、アンジュ・カトリーナ、リゼ・ヘルエスタ、
フレン・E・ルスタリオ、ヤン ナリ、石神のぞみ、
ペトラ グリン、狂蘭 メロコ
【ネット配信視聴チケット】
・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003218
【ライバーカメラ配信視聴チケット】
・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）
＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞
・月ノ美兎：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003145
・アンジュ・カトリーナ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003036
・リゼ・ヘルエスタ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003177
・フレン・E・ルスタリオ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003098
・ヤン ナリ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003227
・石神のぞみ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003193
・ペトラ グリン：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003081
・狂蘭 メロコ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003131
【会場定点カメラ視聴チケット】
・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003088
※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。
＜無料放送＞
「【直前放送】にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1」
・放送日時：2026年5月16日（土）START 15:45
・番組MC：綺沙良
・レポーター：百花繚乱
・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定
URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html
■「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2」
【放送概要】
・日時：2026年5月17日（日）START 15:30
・出演者：三枝明那、セラフ・ダズルガーデン、風楽奏斗、
佐伯イッテツ、星導ショウ、北見遊征、闇ノシュウ、
アルバーン・ノックス
【ネット配信視聴チケット】
・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003016
【ライバーカメラ配信視聴チケット】
・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）
＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞
・三枝明那：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003182
・セラフ・ダズルガーデン：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003209
・風楽奏斗：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003066
・佐伯イッテツ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003048
・星導ショウ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003107
・北見遊征：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003115
・闇ノシュウ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003153
・アルバーン・ノックス：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003025
【会場定点カメラ視聴チケット】
・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003171
※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。
＜無料放送＞
「【直前放送】にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2」
・放送日時：2026年5月17日（日）START 14:15
・番組MC：皇れお
・レポーター：百花繚乱
・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定
URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html
■スペシャルステージ4公演通し配信視聴チケット
・価格：22,000円（税込）※別途、サービス手数料968円（税込）
・対象公演
-VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”
- Uncharted Spheres
- にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1
- にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2
■チケット購入ページ
https://dwango-ticket.jp/project/4KLtqozwIC
■タイムシフト視聴期間
2026年6月1日（月）23:59まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴途中であっても番組を見ることができなくなります。
┃「にじさんじフェス2026」イベント概要
・会期：展示2026年5月16日（土）・5月17日（日）
スペシャルステージ2026年5月14日（木）～5月17日（日）
・会場：幕張メッセ（展示会場：ホール1～6、スペシャルステージ会場：ホール7～8）
・特設サイト：https://fes.nijisanji.jp/2026/