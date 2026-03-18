グループ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」 人気ライバー計30名登場のスペシャルステージ4公演を5/14-5/17、ニコニコで国内独占生配信

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株式会社ドワンゴ

　株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が開催する「にじさんじフェス2026」スペシャルステージ4公演と「直前放送」を、2026年5月14日（木）から5月17日（日）の4日間にわたり、現地会場の幕張メッセ（千葉市）より国内独占生配信します。


　各公演のネット配信視聴チケットは、3月17日（火）18時より、ドワンゴチケットにて販売します。




　「にじさんじフェス2026」は、個性豊かなライバー総勢150名以上が出演するグループの魅力を凝縮した大型イベントです。今年も、着ぐるみ&リアルヒーローが登場する「にじさんじグリーティングストリート」や「オープンステージ」「ラジオブース」など、様々な企画やアトラクションが予定されています。


　ニコニコ生放送では、人気男性ライバーが集結する「VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」、実力派揃いの「Uncharted Spheres」、グループ8周年を祝う「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 『CONCERTO』」（Day1・Day2）のスペシャルステージ4公演を国内独占で生配信します。


　各公演の冒頭部分は誰でも無料で視聴可能で、本編の視聴にはネット配信視聴チケットが必要になります。チケットは、公演ごとの単券のほか、全4公演をお得に楽しめるセットチケットも販売します。さらに、出演ライバーを追尾し続ける「ライバーカメラ」や、ステージ全体が観賞できる「会場定点カメラ」の配信視聴チケットも本編視聴チケットと併せて購入可能です。タイムシフト視聴可能期間は、生放送終了後から2026年6月1日（月）23時59分までで、期間中であれば何度でも視聴できます。


そのほか、ライブ前の熱気を現地会場から伝える企画番組「直前放送」も、各公演前に無料でお届けします。



┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報


■「VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」

【放送概要】


・日時：2026年5月14日（木）START 18:00


・出演者：葛葉、叶、加賀美ハヤト、不破湊、剣持刀也、夢追翔





【ネット配信視聴チケット】


・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902405



【ライバーカメラ配信視聴チケット】


・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）



＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞


・葛葉：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902337


・叶：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902421


・加賀美ハヤト：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902445


・不破湊：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902410


・剣持刀也：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902432


・夢追翔：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902378



【会場定点カメラ視聴チケット】


・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349902363



※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。



＜無料放送＞


「【直前放送】VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”」



・放送日時：2026年5月14日（木）START 16:45


・番組MC：魁星


・レポーター：百花繚乱


・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定


　URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html





■「Uncharted Spheres」

【放送概要】


・日時：2026年5月15日（金）START 18:00


・出演者：社築、ジョー・力一、町田ちま、戌亥とこ、長尾景、


　　　　　東堂コハク、伊波ライ、早乙女ベリー





【ネット配信視聴チケット】


・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002932



【ライバーカメラ配信視聴チケット】


・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）



＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞


・社築：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002885


・ジョー・力一：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002845


・町田ちま：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002941


・戌亥とこ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002804


・長尾景：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002919


・東堂コハク：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002999


・伊波ライ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002827


・早乙女ベリー：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002895



【会場定点カメラ視聴チケット】


・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350002905



※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。



＜無料放送＞


「【直前放送】Uncharted Spheres」



・放送日時：2026年5月15日（金）START 16:45


・番組MC：桜凛月


・レポーター：百花繚乱


・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定


　URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html






■「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1」

【放送概要】


・日時：2026年5月16日（土）START 17:00


・出演者：月ノ美兎、アンジュ・カトリーナ、リゼ・ヘルエスタ、


　　　　　フレン・E・ルスタリオ、ヤン ナリ、石神のぞみ、


　　　　　ペトラ グリン、狂蘭 メロコ





【ネット配信視聴チケット】


・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003218



【ライバーカメラ配信視聴チケット】


・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）



＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞


・月ノ美兎：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003145


・アンジュ・カトリーナ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003036


・リゼ・ヘルエスタ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003177


・フレン・E・ルスタリオ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003098


・ヤン ナリ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003227


・石神のぞみ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003193


・ペトラ グリン：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003081


・狂蘭 メロコ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003131



【会場定点カメラ視聴チケット】


・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003088



※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。



＜無料放送＞


「【直前放送】にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1」



・放送日時：2026年5月16日（土）START 15:45


・番組MC：綺沙良


・レポーター：百花繚乱


・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定


　URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html





■「にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2」

【放送概要】


・日時：2026年5月17日（日）START 15:30


・出演者：三枝明那、セラフ・ダズルガーデン、風楽奏斗、


　　　　　佐伯イッテツ、星導ショウ、北見遊征、闇ノシュウ、


　　　　　アルバーン・ノックス





【ネット配信視聴チケット】


・価格：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003016



【ライバーカメラ配信視聴チケット】


・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）



＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞


・三枝明那：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003182


・セラフ・ダズルガーデン：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003209


・風楽奏斗：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003066


・佐伯イッテツ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003048


・星導ショウ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003107


・北見遊征：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003115


・闇ノシュウ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003153


・アルバーン・ノックス：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003025



【会場定点カメラ視聴チケット】


・価格：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）


・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350003171



※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）を購入したアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみで購入可能です。それ以外のアカウントでは購入できません。



＜無料放送＞


「【直前放送】にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2」



・放送日時：2026年5月17日（日）START 14:15


・番組MC：皇れお


・レポーター：百花繚乱


・視聴ページ：下記ニコニコインフォで後日公開予定


　URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270622.html





■スペシャルステージ4公演通し配信視聴チケット


・価格：22,000円（税込）※別途、サービス手数料968円（税込）


・対象公演


　-VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”


　- Uncharted Spheres


　- にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1


　- にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2



■チケット購入ページ


　https://dwango-ticket.jp/project/4KLtqozwIC



■タイムシフト視聴期間


　2026年6月1日（月）23:59まで


　※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
　※上記期間を過ぎると、視聴途中であっても番組を見ることができなくなります。



┃「にじさんじフェス2026」イベント概要


・会期：展示2026年5月16日（土）・5月17日（日）


　　　　スペシャルステージ2026年5月14日（木）～5月17日（日）


・会場：幕張メッセ（展示会場：ホール1～6、スペシャルステージ会場：ホール7～8）


・特設サイト：https://fes.nijisanji.jp/2026/