『STRANGE EDEN』キャラクターソングを3週連続リリース&MV公開

株式会社THINKR

株式会社THINKRは、新プロジェクト『STRANGE EDEN（ストレンジエデン）』のキャラクターソングを2026年3月18日(水)より3週連続でリリースします。

各楽曲のリリース当日には、YouTubeにてミュージックビデオを公開します。

『STRANGE EDEN（ストレンジエデン）』プロジェクト公式Webサイト：https://miitsu.city

チルなエレクトロサウンドからキュートなポップソングまで。キャラクターソング3曲連続リリース

『STRANGE EDEN』は、怪奇現象の相次ぐ都市を舞台にした“怪綺的異類交遊ミステリ”。

ボイスドラマムービーで描かれるシナリオと、登場するキャラクターにまつわるオリジナルソングによって異形と人間の物語を紡ぎます。

今回は、3月11日(水)から公開されたボイスドラマでフォーカスされた3人のキャラクターのキャラクターソングをリリース。

ボカロPとしても活躍するコンポーザー・higmaが制作を担当する切なくも軽やかなエレクトロポップ「Fly!」、トラックメイカー・只野楓が担当しジャズのようにリズミカルかつパワフルなサウンドでキャラクターの秘めた熱情を綴る「電池切れ、叱責」、有名Vtuberへの楽曲提供なども行うYAMAADによるエスニックなメロディとキュートなボカロサウンドをかけ合わせた「xNYAx」と、WEBを中心に活躍するクリエイターが手掛けた個性的な音楽で『STRANGE EDEN』の世界を彩ります。

2026年3月18日(水) リリース

「Fly!」

Vocal：由良野千里（CV.吉川幸宏）

Lyrics, Music, Arrangement：higma

配信リンク：https://zula.link-map.jp/links/fly

2026年3月25日(水) リリース

「電池切れ、叱責」

Vocal：橘孝星（CV.佐藤悠雅）

Lyrics, Music, Arrangement：只野楓

配信リンク：https://zula.link-map.jp/links/empty_and_blamed

2026年4月1日（水）リリース

「xNYAx」

Vocal：真夜（CV.重松千晴）

Lyrics, Music, Arrangement：YAMAAD

配信リンク：https://zula.link-map.jp/links/xnyax

「Fly!」ミュージックビデオ

ミュージックビデオの制作は、新進気鋭の著名アーティストのMVも手掛ける深山詠美氏が担当。エモーショナルなストーリーを描きます。

https://youtu.be/HfifGsZ21Dc

■楽曲クレジット

Vocal：由良野千里（CV.吉川幸宏）

Lyrics, Music, Arrangement：higma

■映像クレジット

Video Director：Emi Fukayama

Illustrator：ROM

ヒトと異形の運命が交差する。怪事件相次ぐ発展都市を舞台にした怪綺的交遊ドラマ

5組のヒトと異形の出会いを軸に、街が秘める謎に迫っていく「怪綺的異類交遊」ミステリドラマ『STRANGE EDEN』。

叶わない望みを抱えるヒトと孤独な異形「エコー」。その出会いは、やがて彼らを必然の道へと絡め取っていきます。

イラストレーター・小路さこがキャラクターデザインおよびメインイラストレーション、イラスト監修として参加。企業VTuberのデザイン・イラスト制作などで活躍する同氏が、本プロジェクトのビジュアル表現を担います。

さらに、TVアニメ化作品を複数手掛ける作家・三田誠が、YouTubeで視聴できるボイスドラマの世界観設定とシナリオ原案＆監修を担当します。

イントロダクション

それは歪な楽園と、極上のパラドクス。

とある街・ミイツ市は、七つの区で構成されていた。

それぞれの区域によって異なる特色を持ち、目覚ましい発展を遂げている。

そのミイツ市で、奇妙な事件が相次いでいた。

原因は、裏で「レガシー」と呼ばれている謎のアイテム。

時には全てを思いのままにできる力を持つそれらをめぐって、ヒトや『ヒト以外の存在』が暗躍する。

叶わない望みを抱えながらも諦められないヒトと、『ヒト以外の存在』――不思議な力を持つ孤独な生き物「エコー」。

導かれて出会った彼らが互いに支え合い、あるいは利用しながら己の生を貫く怪綺的異類交遊ミステリ。

キャラクター&キャスト

由良野千里：吉川幸宏

橘孝星：佐藤悠雅

瑠何：小松昌平

慈樹修一郎：高橋英則

桜仁：前野智昭

卯月雛太：堀江瞬

咬：義村優

荊緋嵐：小笠原仁

鱗：土岐隼一

由良野道貴：長岡龍歩

真夜：重松千晴

由良野千里/ユラノセンリ

CV. 吉川幸宏

ミイツ市の大学生。孝星とは幼馴染で腐れ縁。道貴の弟。

性格は素直かつ負けず嫌いで、見た目にそぐわず理屈っぽい。

頑固者同士、孝星とは喧嘩することも少なくないが、誤解されがちな孝星のことをいつも気にかけている。

〿〿〿。〿〿〿の〿を使って、〿〿〿〿している。

とあるきっかけから、真夜に協力してレガシーを探すことになる。

橘孝星/タチバナコウセイ

CV. 佐藤悠雅

冷静で思慮深いが、底は情熱的。

言葉少なでぶっきらぼうに映るため友人は少なく、千里が唯一の友達。

律儀で世間ズレしている部分がある。

〿〿から〿〿されている〿がいた。

とあるきっかけから、真夜に協力してレガシーを探すことになる。

真夜/マヨル

CV. 重松千晴

神出鬼没の謎のエコー。

〿〿への〿〿によりエコーが組織する機関である存在規制局に所属し、ほかのエコーの監視やレガシーの回収を行う。

生意気かつ我儘、ミステリアスに振る舞うが、実は感情豊かで子供っぽい。

根は情深く、本当に困っている相手は放っておけない。それは人間相手でもエコー相手でも同じ。

SNSアカウント/WEB

■WEB

https://miitsu.city

■X

https://x.com/strange_eden_pj

■YouTube

https://www.youtube.com/@strange_eden_pj

■Instagram

https://www.instagram.com/strange_eden_pj

■TikTok

https://www.tiktok.com/@strange_eden_pj

スタッフ

原作・企画：THINKR

世界観設定・シナリオ原案＆監修：三田誠

シナリオディレクション・脚本：竹之内雛

キャラクターデザイン・メインイラストレーション・イラスト監修：小路さこ

エコーデザイン：鳥住ヨモ

デフォルメキャラクターデザイン：いちまる

デザイン・企画協力：BALCOLONY.

■ 株式会社THINKRについて

THINKRは、デザイン/音楽/物語/映像/アニメーション/ライブなどあらゆる芸術的要素が織りなすコンテンツを通し、様々な体験価値の創造を掲げるドラマティックデザインファームです。

クリエイティブ開発、アーティストマネジメント、バーチャルアーティストプロデュース、オリジナルIP開発、XR LIVE開発、D2C事業に加え、ゲーム、アニメ、メタバース、体験型エンターテインメント開発といった分野で、今迄培ったノウハウを活かし、「総合的なバーチャルエンターテインメント事業」を推進しています。

公式サイト：https://thinkr.jp/