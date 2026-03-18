一枚革でカメラを折り紙のように包み込む、ULYSSES『GR IV用ボディスーツ』発売

有限会社CACICA

カメラ用レザーストラップをはじめ、革小物や日用品の企画・開発を行う有限会社CACICA（所在地：福岡県福岡市）は、2026年3月より、『GR IV用ボディスーツ』の販売を開始いたしました。本製品は、自社ブランド「ULYSSES（ユリシーズ）」のオンラインショップにて販売しております。

https://ulysses.jp/?pid=190553591

リコーGR4 専用のシンプルなレザーケースです。ダメージ加工が施されたイタリア産のベジタブルタンニンレザーの一枚革で、折り紙のようにカメラを包み込みます。 ※本製品は、リコー GR4専用です。GR3およびGR3x・GR2・GR、およびGR digitalシリーズにはお使いいただけませんのでご注意下さい。

主な特長

1.3 つのホックで装着する

2.ボタンの操作性と最大限の保護を両立

3.着せたまま充電できる

4.三脚を取り付けできる

1.装着は3つのホックで

一枚革で包み込むように装着するGR4ボディスーツは、三箇所のホックでカメラに固定します。

2.ボタンの操作性と最大限の保護を両立

ボタンやレバー、ダイヤルの操作を妨げることのないよう必要な箇所はしっかりくり抜き、その他の部分は可能な限り革で覆いました。

3.着せたまま充電できます

グリップ側のホックを外すことでポートを開けられるので、ボディスーツを着せたままケーブルを挿し、充電や画像データの吸い出しが出来ます。

4.三脚を取り付けられます

底面には、三脚穴の位置を開口してあるので、三脚の利用が可能です。

●対応ファインダー

純正ミニファインダー「GV-2」を併用できます。なお、ファインダーの着脱はボディスーツを外した状態で行います。 (注:大型の外付けファインダー「GV-1」との併用はできません)

●カラーバリエーション

カラーバリエーションは3種類。左から、ブラック、ネイビー、カスターニョです。 ※実物は写真の色合いと異なる場合があります。また材料である革の仕入れ時期や個体差により、シワ、シボ、色味、黒点の有無など、風合いが異なる場合があります。

＜商品詳細＞ GR IV 用ボディスーツ 価格： 18700円(税込) 素材：牛革、PE、金属 生産：日本製/ハンドメイド

【ULYSSES(ユリシーズ)について】

ULYSSES (ユリシーズ)は、「よく考える」「シンプルにする」「気分が少し上がる」「長く使える」の4つを念頭に置き、普遍性があって飽きずに長く使い続けられるプロダクトを、じっくりと時間をかけて開発しています。



わたしたちは、これからも、使い手のことを深く考え、日々目にする度に「これを選んでよかった」と思っていただけるものを目指して、ものづくりに取り組んでまいりたいと考えております。