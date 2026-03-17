「B+COM 7X EVO SUZUKI SPECIAL EDITION」発売のお知らせ2026年夏頃発売予定
株式会社サイン・ハウス
“パールビガーブルー” をイメージした数量限定の特別カラー
※本製品には、2種類のフェイスプレートが付属
オートバイ用インカムB+COM シリーズを企画・製造・販売する株式会社サイン・ハウス（本社︓神奈川県川崎市 / 代表取締役社長︓新井 敬史）は、スズキ株式会社とコラボレーションした数量限定の特別カラーモデル「B+COM 7X EVO SUZUKI SPECIAL EDITION」を発売致します。
スズキEC モール「S-MALL」にて2026年3月20日より先行予約を受付し、発売時期は2026年夏頃を予定しております。
“パールビガーブルー” をイメージした数量限定の特別カラー
※本製品には、2種類のフェイスプレートが付属
本モデルで採用した特別⾊は、スズキのモーターサイクルを象徴する「パールビガーブルー」をイメージしています。深みのある⻘とパールの質感を、専用の独自塗装工程により丁寧に再現いたしました。
「B+COM 7X EVO」本体のフォルムに最適化されたこの特別⾊は、オートバイとの一体感をより強
め、圧倒的な存在感を放ちます。
量産カラーでは成し得ない、特別カラーモデルならではの質感と所有する悦びをお届けいたします。
■販売について
本製品は、スズキEC サイト「S-MALL」（エスモール︓https://s-mall.jp/）にてご購入できます。
※予約および製品の詳細情報はS-MALL内「オートリメッサ」にて2026年3月20日頃より公開予定です。
※「オートリメッサ」は株式会社スズキビジネスが運営しています。