「B+COM 7X EVO SUZUKI SPECIAL EDITION」発売のお知らせ2026年夏頃発売予定

株式会社サイン・ハウス

オートバイ用インカムB+COM シリーズを企画・製造・販売する株式会社サイン・ハウス（本社︓神奈川県川崎市 / 代表取締役社長︓新井 敬史）は、スズキ株式会社とコラボレーションした数量限定の特別カラーモデル「B+COM 7X EVO SUZUKI SPECIAL EDITION」を発売致します。

スズキEC モール「S-MALL」にて2026年3月20日より先行予約を受付し、発売時期は2026年夏頃を予定しております。

“パールビガーブルー” をイメージした数量限定の特別カラー※本製品には、2種類のフェイスプレートが付属

本モデルで採用した特別⾊は、スズキのモーターサイクルを象徴する「パールビガーブルー」をイメージしています。深みのある⻘とパールの質感を、専用の独自塗装工程により丁寧に再現いたしました。

「B+COM 7X EVO」本体のフォルムに最適化されたこの特別⾊は、オートバイとの一体感をより強

め、圧倒的な存在感を放ちます。

量産カラーでは成し得ない、特別カラーモデルならではの質感と所有する悦びをお届けいたします。

■販売について

本製品は、スズキEC サイト「S-MALL」（エスモール︓https://s-mall.jp/）にてご購入できます。

※予約および製品の詳細情報はS-MALL内「オートリメッサ」にて2026年3月20日頃より公開予定です。

※「オートリメッサ」は株式会社スズキビジネスが運営しています。

B+COM 7X EVO SUZUKI SPECIAL EDITIONスペック表