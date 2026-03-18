メグラスガーデン ナゴヤ 開園式の開催などについて

中部電力株式会社

地域共生施設「Megrass Garden Nagoya（メグラスガーデン ナゴヤ）」は、4月23日（木曜日）のオープンにあわせ、同日、開園式を開催します。また、オープンを記念し制作したキービジュアルや、クルーズ名古屋（水上バス）ご乗船のお客さま対象の内覧会ご招待企画などについてお知らせします。

開園式の開催

4月23日（木曜日）のオープンにあわせ、開園式を開催します。当日は、ご来賓として広沢 一郎 名古屋市長にお越しいただくほか、当園のガーデンプロデューサー 塚本 こなみ氏・ガーデンデザイナー 小倉 珠子 氏によるトークイベント、ガーデナーによるガーデンガイドツアーなどを予定しています。

オープンを記念したキービジュアル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160852/table/47_1_e999a434e41a202f04762f99724787e1.jpg?v=202603180651 ]

オープン告知ポスターなどに使用するキービジュアル（デザインの中心となるイメージ画像）は、イラストレーターである谷 小夏さんに制作いただきました。

キービジュアルに込めた思い

メグラスガーデン ナゴヤは「アート鑑賞のように楽しめるガーデン」をコンセプトに、名古屋港のすぐそば、季節の”めぐり”を五感で味わえるスポットを目指し、リニューアルプロジェクトを進めてきました。

いつ訪れても草花たちの多彩な表情と出会えるという、メグラスガーデン ナゴヤが提供したい価値・世界観に基づき、「それは、365の季節をもつガーデン。」をプロモーション・コピーとして定め、谷さんにはコンセプトやプロモーション・コピーを表現するキービジュアルを描いていただきました。

谷 小夏さんプロフィール

谷 小夏 Konatsu Tani

1993年大阪生まれ

毎年開催している個展で新作を発表する他、作品の売り上げを動物保護施設へ寄付する「art for animals」の活動もおこなっています。

インコのみっちゃんとの毎日を綴った絵日記漫画「プジェ日記」も更新中。

ご来園にはクルーズ名古屋（水上バス）をぜひご利用ください

「クルーズ名古屋」は、ささしまライブから金城ふ頭まで、都心と港を繋いでおり、名古屋の水上ならではの景観を楽しむことができます。このたび、2023年12月まで寄港先の1つでもありました旧「ブルーボネット」が、「メグラスガーデン ナゴヤ」へとリニューアルオープンすることに合わせ、「クルーズ名古屋」の寄港先として「メグラスガーデン ナゴヤ」が加わります。

「クルーズ名古屋」に乗船いただいた方を対象として、今回のオープンに先立ち開催される内覧会（共催：名古屋市）のうち、4月18日（土曜日）と19日（日曜日）の日程にご招待します。

上記の内覧会やクルーズ名古屋の営業情報などは、以下をご覧ください。

クルーズ名古屋公式Webサイト(https://cruise-nagoya.jp/)

「Megrass Garden Nagoya」内覧会【特別便】のお知らせ(https://cruise-nagoya.jp/megrass_garden/)

メグラスガーデン ナゴヤ 公式Webサイトのリニューアル（入園料・開園時間のご案内）

今回のお知らせに合わせ、メグラスガーデン ナゴヤの公式Webサイトをリニューアルしました。入園料や開園時間、施設案内、メンバーシッププログラム「Me-Grass（ミーグラス）」についてご案内していますので、ぜひご覧ください。

メグラスガーデン ナゴヤ公式Webサイト(https://megrassgarden-n.com/)

その他、オープニングプロモーションなどの最新情報は、メグラスガーデン ナゴヤの公式WebサイトやSNSで順次お知らせします。ぜひ、フォローをお願いします。

メグラスガーデン ナゴヤ公式Instagram(https://www.instagram.com/megrass_garden_nagoya/)メグラスガーデン ナゴヤ公式X(https://x.com/megrass_garden)メグラスガーデン ナゴヤ公式note(https://megrassgarden%20nagoya-park.note.jp/)