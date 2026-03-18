陶芸×ガラス、130点の多彩な作品が集結＿金津創作の森

福井県あわら市

金津創作の森（あわら市）は、陶芸教室とガラス講座の受講生・講師による作品約130点を紹介する「第17回 講座生展」を、3月20日（金）から開催します。学生からシニアまで、幅広い年代の受講生による多彩な作品が一堂に会し、創作の楽しさを体感できる企画です。会期中は、受講生の手づくり作品を特別価格で販売する「ほのぼの市」も実施します。

■見どころ

▽陶芸・ガラス、異なる素材の魅力を楽しめる130点の作品展示

個性豊かな造形、色彩、質感の違いを見比べることができます。

▽多世代が参加する創作コミュニティの成果を公開

受講者の年代は多岐にわたり、創作を介した交流が生まれています。

▽講師作品も展示し、作品の幅と奥行きを感じられる構成

初心者から熟練者まで、多様なレベルの作品が並びます。

■特別企画：ほのぼの市（作品販売会）

受講生が制作した陶芸・ガラス作品を、特別価格で購入できる人気の企画です。

手づくりならではの温もりを感じられるアイテムが並び、毎年好評を得ています。

- 開催日：３月２１日（土）・２２日（日）・２８日（土）・２９日（日）- 時間：各日１０：００～１５：００- 会場：アートコア ギャラリー

過去に開催したほのぼの市の写真

■関連イベント：陶芸教室見学会

4月から始まる新年度の陶芸教室の受講生募集に合わせ、教室の様子を見学いただけます。

授業内容、設備、制作作品をスタッフがご案内します。

※事前に創作工房（Tel：0776-73-7302）までお申し込みください。

- 開催日：３月２６日（木）- 時間：１１：００～、１５：００～- 会場：金津創作の森 創作工房

■イベント概要

- 名称：第１７回 講座生展- 会場：金津創作の森 美術館 アートコア ミュージアム－１、ギャラリー- 料金：入場無料- 会期：２０２６年３月２０日（金）～３月２９日（日）１０：００～１７：００（最終日は１５：３０まで）※最終入場は各日終了の３０分前まで※２３日（月）は休館- ホームページhttps://sosaku.jp/event/2026/manabi/

過去に開催した講座生展の写真

■お問い合わせ

（公財）金津創作の森財団 創作工房

TEL：0776-73-7802

FAX：0776-76-7804

Email：craft@sosaku.jp

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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