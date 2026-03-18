世界的な賞を受賞した野沢温泉蒸留所、全国ローソンで本格ジンカクテル「COCO de BAR」発売

Nozawa Onsen Distillery株式会社COCO de BAR（ココデバー）

世界的な酒類コンペティションで数々の賞を受賞するNozawa Onsen Distillery株式会社（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村、代表取締役：リチャーズ・フィリップ）は、全国のローソン店舗にて、本格ジンカクテルシリーズ「COCO de BAR」を2026年3月24日（火）より発売いたします。

本シリーズは“コンビニで出会う本格バー体験”をコンセプトに開発された製品で、「ココデシークヮーサージントニック」および「ココデ白桃ジントニック」の2種類のジンカクテルを展開します。ローソンとの取り組みは今年で2年目となり、地方発のクラフトブランドを日本全国へ展開する新たな挑戦として注目されています。

野沢温泉蒸留所は、世界的な酒類コンペティションで20以上の賞を受賞しています。国際的な品評会、San Francisco World Spirits Competition、World Gin Awards、International Wine & Spirits Competition（IWSC）などで多数の金賞を獲得し、2023年には Tokyo Whisky & Spirits Competition において 「New Distillery of the year（ニューカマー賞）」 を受賞しました。その品質は世界的に高く評価されています。

自然豊かな長野県野沢温泉村に位置する蒸留所では、野沢温泉村の雪解け水と長野県産ボタニカルを使用したクラフトジンを製造・販売しています。現在は「NOZAWA GIN」「CLASSIC DRY GIN」「IWAI GIN」「SHISO GIN」の4種を展開。さらに2025年秋には、小布施町とのコラボレーションにより、長野の秋をイメージした「OBUSE GIN」を発売しました。

また、野沢温泉村の伝統行事であり、日本三大火祭りの一つに数えられる「道祖神祭り」にちなんだ

「DOSO GIN」など、地域文化と結びついた製品開発にも取り組んでいます。

■COCO de BARとは？

「COCO de BAR（ココデバー）」は、“コンビニで出会う本格バー体験”をコンセプトにしたジンカクテルシリーズです。

本シリーズは、クラフトジンを日常的に楽しむ文化が広がり始めている日本において、コンビニという身近な場所からバーに行かなくても、自宅での食事やホームパーティー、アウトドアなど、日常のさまざまなシーンで気軽に本格的なバークオリティのジントニックを楽しめることを目指して開発しました。

野沢温泉蒸留所のクラフトジンをベースに、季節を感じるフレーバーを組み合わせることで、ジンの香りとフルーツのバランスを楽しめる味わいに仕上げています。コンビニという身近な場所から、誰もが手軽に本格的なカクテルを楽しめる新しいスタイルを提案します。

今回発売する「ココデシークヮーサージントニック」「ココデ白桃ジントニック」は、COCO de BARシリーズの第一弾製品です。「ココデシークヮーサージントニック」は、シークヮーサー特有の爽やかな酸味と、山椒の軽やかなスパイス感を組み合わせたドライな味わい。「ココデ白桃ジントニック」は、白桃のやわらかな甘みと華やかな香りが広がる、フルーティーなジントニックに仕上げました。日常の中で少し特別なひとときを演出します。

■蒸留責任者サムのコメント

昨年発売した「ジンソーダ」に続き、ローソンとのコラボレーション第二弾として開発しました。今回は、若い世代や普段ジンを飲まない方にも楽しんでいただける味わいを目指しています。ココデシークヮーサージントニックは、柑橘の爽やかさと山椒の軽やかなスパイス感でドライに仕上げ、ココデ白桃ジントニックは、桃の柔らかな甘みと桜の葉の香りを重ねた、ジューシーでエレガントな味わいに設計しました。

野沢温泉蒸留所は、本シリーズを通じて、コンビニという身近な場所から本格的なジンカクテルを気軽に楽しめる新しい体験を提案するとともに、クラフトジンの魅力をより多くの方に届けていきます。

■製品概要

ココデシークヮサージントニック

製品名：ココデシークヮーサージントニック

容量／容器：350ml/缶

希望小売価格：385円（税込）

アルコール分：6%

品目：無果汁・リキュール（発泡性）

味わい：シークヮーサー特有の爽やかな酸味と、山椒の軽やかなスパイス感を組み合わせたドライな味わい。

ココデ白桃ジントニック

製品名：ココデ白桃ジントニック

容量／容器：350ml/缶

希望小売価格：385円（税込）

アルコール分：6%

品目：無果汁・リキュール（発泡性）

味わい：白桃のやわらかな甘みと華やかな香りが広がる、フルーティーなジントニック。

※お酒お取扱い店のみで販売いたします。

※一部お取り扱いがない店舗もございます。

※全国のローソン・ナチュラルローソン（ローソンストア100を除く）にてお買い求めいただけます。

▼発売開始日

2026年3月24日（火）

▼発売地域

全国

▼野沢温泉蒸留所ホームページ

https://nozawaonsendistillery.jp

▼X

https://x.com/OnsenDistillery

▼Instagram

https://www.instagram.com/nozawaonsendistillery/

野沢温泉蒸留所について

野沢温泉蒸留所の外観

野沢温泉蒸留所は、村の中心部に位置し、元々は野菜や食材を缶詰にして保存し村を支えていた歴史的な工場を改装し、蒸留所へと生まれ変わり、2022年12月15日にオープンしました。野沢温泉村のアイコン的存在の外湯、大湯から徒歩わずか数分で、蒸留所ツアー、テイスティング、ギフトショップなど総合的に楽しめる施設です。野沢温泉村の雪解け水と長野県産ボタニカルを使用したクラフトジン、ウイスキーを通して、野沢温泉村の大自然が生み出す美味しい水の巡りから産まれる恵みに触れ、味わって頂きたいという願いを込めています。

野沢温泉蒸留所は、世界的な酒類コンペティションで20以上の賞を受賞しています。2023年4月の世界最大級かつ権威ある国際的な酒類品評会「San Francisco World Spirits Competition 2023（SFWSC 2023）」では、約6,000件のエントリーからクラフトジン4種全てが金賞を受賞。野沢温泉蒸留所ではクラフトジンの他にも、シングルモルトウイスキーの生産を拡大しています。現在熟成中のシングルモルトも控えており、2026年にリリースを予定しています。

金賞を受賞したクラフトジン野沢温泉と長野県産のボタニカル蒸留器受賞一覧会社概要

会社名 ：野沢温泉蒸留所株式会社

所在地 ：〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9394

事業内容：ジン、ウイスキーとアルコールスピリッツの製造

ホストツーリズムイベント

おみやげの販売、バー、飲食店の経営、通信販売

前各号に附帯関連する一切の事業

公式HP ：https://nozawaonsendistillery.jp/

野沢温泉村道祖神祭八幡清水の湧き水大湯