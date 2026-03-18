新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ｜春休みの無料イベント『はるフェス』開催！【3月20日～3月29日】

株式会社当間高原リゾート

東京駅から新幹線を使い約2時間、新潟県の十日町市にある「あてま高原リゾートベルナティオ」では春休み期間限定のイベントを開催します。

ご家族やお友達、スタッフと一緒に楽しめるイベントが盛りだくさん。子どもから大人まで笑顔になれるひと時をお届けします。思い出に残る春のベルナティオをお楽しみください。

開催期間：2026年3月20日（金）～3月29日（日）

▼エンジョイ！ベルナティオ「はるフェス」

詳細を見る :https://www.belnatio.com/event/limited/16293/川柳コンテスト

ベルナティオでの思い出や春に関する一句を大募集！家族みんなで川柳にチャレンジしてみよう！

開催期間：3/13（金）～4/6（月）

開催場所：本館別館通路

キッズカクテル講座

バーテンダーと一緒にオリジナルドリンクを作ろう！スタッフが楽しく教えてくれるよ♪

開催期間：3/20（金）～3/29（日）

開催場所：別館ロビー/15：00～16：00

パフォーマーズナイト

太鼓、よさこい、JAZZ、フラダンスなど、日替わりパフォーマンスと光の演出♪

開催期間：3/20（金）～3/28（土）

開催場所：本館ロビー/20：30～（約20分）

バックヤードツアー（事前予約制）

1日1組さま限定！普段は見られないホテルの裏側やレアなスタッフに会いに行こう！

開催期間：3/20（金）～3/29（日）

開催場所：本館ロビー集合/15：30～（約45分）

日本酒試飲会

お酒好き必見！ベルナティオの利き酒師がお勧めの日本酒をご紹介♪

開催期間：3/20（金）～3/29（日）

開催場所：ショップ/16：00～18：00

▼食のイベント「ヤスダヨーグルトフェア」開催中！

はるフェスイベント一覧 :https://www.belnatio.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/eb9ad4332fc96bc6ab999ee22235d1c9.pdf

大人気コラボレーションフェア第4段。

今回はホテル開業30周年記念メニューも登場します。

ベルナティオシェフが手掛ける期間限定の味わいをお楽しみください。

開催期間：3/5（木）～6/3（水）開業30周年記念メニュー「北京ダック」開業30周年記念メニュー

おかげさまでベルナティオは2026年10月1日でホテル開業30周年の節目を迎えます。

お客さま、地域、パートナー企業の皆さまに支えられ、これまで歩んでまいりました。

今回のフェアでは、その感謝の気持ちを込めた記念メニュー「北京ダック」が登場いたします。

ヤスダヨーグルトフェア :https://www.belnatio.com/restaurant/renewal/yasudayogurt_fair_vol4.html

▼春休みをさらに楽しむ期間限定の宿泊プラン

※WEB予約限定プラン3月22日～3月26日限定 「夕食飲み放題付プラン」

通常の1泊2食ご宿泊料金のお値段据え置きで夕食飲み放題の特典プレゼント。

3月のベルナティオなら雪遊び・イベント・温泉・ブッフェもお楽しみいただけます。

ご予約はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/s/15000019/search/?plans=1142&show=room

ベルナティオ(Belnatio)はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。あてま高原の豊かな自然をイメージしています。

【あてま高原リゾート ベルナティオについて】

ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。510ha(東京ドーム109個分)の広大な敷地面積を持ち、多種多様なアクティビティやゴルフ、米どころ新潟の美味しいお食事、こだわりの温泉、ゆったりとしたお部屋、すべてが叶うリゾートホテルです。

【お部屋タイプ】

お子様連れ、ワンちゃん連れ、ご友人同士、3世代でのご旅行など様々なニーズにお応えしたお部屋タイプをご用意しております。

【館内施設】

ツインルーム(最大3名)は少人数でのご宿泊におすすめです。ファミリールーム(最大6名)はベッド2つと和室を備えております。わんちゃんと泊まれるコテージ棟も3タイプご用意しております。

豊富な自然体験やアクティビティ、露天風呂やこだわりのサウナなど非日常をご体感ください。

【周辺観光】

広大な敷地を活かしたアクティビティの数々。1日1組限定プライベートツアーではお客様のご要望に合わせたツアーをご提案します。四季を感じる露天風呂と、敷地で採れたラベンダーのアロマロウリュが楽しめるサウナも魅力です。ライブキッチンを備えたブッフェレストランでは五感で食事を楽しむひと時を演出いたします。

ベルナティオの位置する新潟県十日町市と隣の津南町を合わせて『妻有(つまり)地域』と呼びます。

棚田群やブナ林が作り出す美しい原風景、日本有数の河岸段丘からなる苗場山麓など雄大な「大地」の魅力が詰まった妻有地域。

2000年から3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭の一つ「大地の芸術祭」の舞台でもあり、毎年多くの観光客が訪れます。

星峠の棚田(車で約45分)美人林(車で約35分) (C)(一社)十日町市観光協会まつだい「農舞台」（車で約35分）清津峡渓谷トンネル(車で約30分) マ・ヤンソン/MADアーキテクツ「Tunnel of Light」 Photo:Tsutomu Yamada

あてま高原リゾートベルナティオ

〒949-8556 新潟県十日町市珠川

TEL：025-758-4888(代表)

FAX：025-758-4848

URL ：https://www.belnatio.com

駐車場：ホテル正面(無料)

無料シャトルバス：越後湯沢駅東口/十日町駅前西口(事前予約制)

EV充電スタンド：無し