【もう液だれしない。】注ぎやすい「キレッキレボウル」に専用ざるセットが登場！

株式会社ビーワーススタイルすっきり暮らす キレッキレボウル (11cm) ざるセット

株式会社ビーワーススタイルは、新潟県三条市で金属加工商品をはじめとした様々な家庭用品を、企画・販売しています。液だれを防ぎ、注ぎやすさにこだわった「キレッキレボウル」に

ざるセットが登場。2026年4月1日(水)より発売いたします。

ホームページの商品ページリンクは、こちらからご覧ください。

キレッキレボウル (11cm・15cm) ざるセット：https://beworth.jp/products/17242/(https://beworth.jp/products/17903/)

液だれせずピタッと切れるボウル

キレッキレボウル使用イメージ

「ボウルの注ぎ口から液が垂れてテーブルがベタベタ…」そんな悩みをキレッキレボウルが解決。液がピタッと止まりキレよく注げます。液だれしにくいため調理台も汚れにくく、拭き掃除の手間を減らして、キッチンを清潔に保てます。

燕三条製ステンレスとこだわりの注ぎ口構造

通常のボウルキレッキレボウル２段階構造注ぎやすさにこだわった底形状

キレの良さの秘密は、注ぎ口を2段階に折り曲げた独自形状。液体がボウル内へ戻りやすい形状で、注ぎ口に液が残りにくく、液だれを防止。さらに、しずく型の底面が液体を注ぎ口へ集め、一気に流れ出るのを防ぎながらスムーズに注げます。本製品は丈夫でサビに強いステンレス製。この特殊形状をステンレスで成形するには高度な加工技術が必要で、燕三条の職人の技術によって実現しています。

ボウルにぴったり重なる専用ざるセット

野菜の水切り冷凍食材の解凍乾物の水戻し

ボウルにフィットする設計で、野菜の水切りや冷凍食材の解凍、乾物の水戻しなどに便利。ざるとボウルを組み合わせれば、洗う・水切り・調理までをスムーズに行えます。野菜をサッと洗って水を切り、そのままボウルで和え物や下ごしらえも可能。毎日の調理を快適にします。

食材が触れにくい底上げ仕様のざる

底上げ仕様

底上げ仕様なので、キッチンに直置きしても食材が接地面に触れにくく衛生的。洗った野菜などを、重ねたざるとボウルに入れた場合でも、下に溜まった水に野菜が触れにくいです。

ぴったり重なってすっきり収納

コンパクトに収納(15cm)

ざるとボウルをそれぞれ収納すると、意外とかさばりがち。キレッキレボウル専用のざるはボウルにぴったりフィットする設計で重ねてコンパクトに収納できます。キッチンの限られたスペースでもすっきり整います。

日々の調理を支える、使いやすさの工夫

目盛付き食洗機対応持ちやすい縁

ボウル内側には目盛り付きで、計量カップを使わずにドレッシングや合わせダレなどを手軽に作ることができます。そのまま注げるので、洗い物を減らせるのも特長。食洗機対応で丸洗いできるため、毎日気軽に使えます。また、親指を添えられる縁は角度や持ちやすさにこだわった設計で、手にしっくり馴染み、調理中もボウルをしっかり支えられます。

ラップが密着

ボウル外側はラップが密着しやすい光沢仕上げ。水気を切った食材をざるに入れたまま、ざるごとラップをかけてそのまま冷蔵庫で保存することも可能です。下ごしらえから保存までスムーズに行え、毎日の調理をより快適にします。

商品詳細

すっきり暮らす キレッキレボウル 11cm ざるセット

♦型 番 OZ-165004S

◆サイズ ボウル11cm / (約)W145×D115×H74mm

専用ざる / (約)W120×D120×H48mm

◆材 質 ボウル11cm・専用ざる / 18-8ステンレス

◆価 格 3,740円（税込）

◆原産国 日本

公式サイト：https://beworth.jp/products/17243/(https://beworth.jp/products/17903/)

公式ショップ：https://shop.beworth.jp/view/item/000000000257(https://shop.beworth.jp/view/item/000000000265)

すっきり暮らす キレッキレボウル 15cm ざるセット

♦型 番 OZ‐165005S

◆サイズ ボウル15cm / (約)W187×D156×H82mm

専用ざる / (約)W160×D160×H65mm

◆材 質 ボウル15cm・専用ざる / 18-8ステンレス

◆価 格 4,730円（税込）

◆原産国 日本

公式サイト：https://beworth.jp/products/17243/(https://beworth.jp/products/17903/)

公式ショップ：https://shop.beworth.jp/view/item/000000000258(https://shop.beworth.jp/view/item/000000000266)

会社概要

「2017年度グッドデザイン賞」を受賞した、思わず鼻歌が出るような使い心地のキッチンツールブランド『hanauta/ハナウタ』をはじめ、「2021年度グッドデザイン賞」を受賞した、歌うようにゴキゲンな気分になれるキッチンツールブランド『UtaU／ウタウ』など、人が心地よく暮らすための生活用品を企画・販売。

♦所在地：新潟県三条市須戸新田213番地3

♦代表：代表取締役 岡本朋和

♦資本金：10,000,000円

♦事業内容：生活用品の企画・デザイン、販売、オリジナル商品の企画・デザイン、製作、販売

♦設立日：2004年6月

Webサイト：https://www.beworth.jp/

Instagramブランドアカウント：https://www.instagram.com/beworthstyle_brand/