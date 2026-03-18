『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』にて、totonoüの北欧産キャビンサウナ導入

totonoü

北欧産サウナ製品の輸入・販売事業を展開するtotonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、株式会社スノーピーク（本社：新潟県三条市、代表取締役会長執行役員：山井太、代表取締役社長執行役員：水口貴文、以下「スノーピーク」）が3月18日（水）に開業した『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里(https://www.snowpeak.co.jp/grounds/yoshinogari/)』にて、totonoüの北欧産キャビンサウナ(https://totonou.co/)が導入されたことを発表します。

『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』は、吉野ヶ里歴史公園内に開業した、宿泊施設を備えた体験型複合施設です。複合施設エリアに加え、弥生時代の建造物をモチーフにした宿泊施設と九州最大級のキャンプフィールドを有する『スノーピーク 吉野ヶ里 キャンプフィールド＆ヴィラ』などから構成されています。

このたび、4月18日（土）より運営を開始するキャンプフィールド＆ヴィラ内のコテージ3棟に、totonoüのサウナが導入されました。

totonoüは、今後も日本の宿泊業界における『ウェルビーイング体験』や『高付加価値化』をサウナを通して後押しすると共に、家庭用・事業用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

日帰りも宿泊も、歴史×地域×野遊びを満喫できる体験型複合施設

国内最大級の弥生時代の環壕集落跡として知られる、佐賀県・吉野ヶ里遺跡。

この遺跡を擁する吉野ヶ里歴史公園内に誕生したのが、今回totonoüのサウナを導入いただいた『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』（以下「本施設」）です。

佐賀県の『県立吉野ヶ里歴史公園官民連携推進事業』に基づいて開業した本施設は、日本初*となる、歴史公園内の宿泊施設を含む体験型複合施設。

誰でも入場無料で楽しめる複合施設エリア、多彩な商品で地域の魅力を発信するショップやカフェ・レストランに加え、弥生時代の建造物をモチーフにした宿泊施設と九州最大級のキャンプフィールドを有する『スノーピーク 吉野ヶ里 キャンプフィールド＆ヴィラ』（以下「キャンプフィールド＆ヴィラ」）から構成されています。

*スノーピーク調べ

キャンプフィールド＆ヴィラの広大な敷地内には、脊振山を望む開放的なロケーションを誇る『北口キャンプフィールド』と、ストアやレストラン、大型遊具などに近く利便性も抜群な『新西口キャンプフィールド』という、趣の異なる2つのキャンプフィールドを展開。

北口キャンプフィールド新西口キャンプフィールド

また、宿泊施設として、物見櫓や竪穴住居などの弥生時代の建造物をモチーフにしたコテージとキャビンが配置されており、佐賀・吉野ヶ里エリアの現在の魅力を感じながら、歴史と自然が融合した唯一無二の時間をお過ごしいただけます。

竪穴住居をモチーフにしたキャビン『火ノ庵（ひのいおり）』

“弥生人の眺め”に思いを馳せる特別なととのい体験 ロウリュも可能な本格サウナ

totonoüの北欧産キャビンサウナ(https://totonou.co/)が導入されたのは、弥生時代の高床式の物見櫓をモチーフとした3棟のコテージ、『風ノ庵（かぜのいおり）』です。

コテージの屋上から歴史遺跡を一望することで、遥か昔の弥生人が物見櫓から見渡した眺めを疑似体験することができるほか、屋外には専用の焚火スぺースが設けられています。

テラス直結のサウナは、最高温度110度、ロウリュも可能な本格仕様。5～6名で入ってもゆとりがあるサイズで、家族や友人との会話を愉しみながらサウナ浴を満喫することが可能です。

サウナのすぐそばには水風呂も完備されており、テラスの上階にはリクライニングチェアも。歴史の息吹と自然の雄大さを感じながら、ゆったりとした上質なひとときをご堪能いただけます。

totonoüの北欧産キャビンサウナの最大の特徴は、木とガラスが調和した、北欧ならではのミニマルでスタイリッシュなデザインです。

前面がミラーガラスになっているため、プライベート空間でありながらも開放感のあるつくりに。また、耐熱強化ガラスを使用することで、熱を逃がさず、機能性とデザイン性の両立を実現しました。

さらに、totonoüのサウナでは、サウナ向けに『サーモ加工』を施した北欧産のサウナ用A級木材を標準仕様として採用しています。木材を約200度の高温で24時間加熱して含水率を下げる北欧発の技術により、木材の安定性が向上。耐用年数が長くなると共に、ヒノキやスギなど、サーモ加工を施していない木材と比較して汚れや汗じみにも強くなっています。

お問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contacttotonoüのサウナ製品に関するお問い合わせ

サウナ導入で後押しする『ウェルビーイング体験』と『高付加価値化』

吉野ヶ里歴史公園が擁する遺跡の価値や、佐賀・吉野ヶ里エリアという地域の魅力を共に感じることができる『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』。

サウナの本場・北欧では、心身ともに良好な状態で過ごす『ウェルビーイング』を重要視する動きが活発化していますが、本施設のような非日常的な空間で体験するサウナは、訪れる人にウェルビーイングなひとときを提供するものとなるはずです。

今後もtotonoüは、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例をもとに、日本の宿泊業界における『ウェルビーイング体験』や『高付加価値化』をサウナ製品を通して後押しすると共に、家庭用・事業用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

なお、キャンプフィールド＆ヴィラの各施設は、以下のWebサイトにて、本日3月18日からご予約いただけます。

ご予約はこちら :https://www.snowpeak.co.jp/grounds/yoshinogari/キャンプフィールド＆ヴィラはこちらから予約可能です。

本件に関するコメント

株式会社スノーピーク スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 開発担当 若松 隆一

『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』は、吉野ヶ里の歴史や自然、地域の営みに触れながら、訪れる方それぞれが思い思いの時間を過ごしていただける場所として開業いたします。

今回、totonoü様の北欧産キャビンサウナを導入したことで、自然の中で心身を整える滞在体験を、より深くご提供できるようになりました。弥生時代から続くこの土地の風景を眺めながら過ごすサウナ体験は、日常から少し離れ、自分自身、そして友人や家族と向き合う特別な時間になると考えています。

それは、キャンプにおける焚火の時間のように、人と人との距離を自然に近づけ、心をひらくひとときでもあります。

火、水、風、そして土といった自然の要素と向き合いながら過ごすことは、古来より続く人の営みにも通じるものです。今後も私たちは、その土地ならではの体験価値を通じて、人間性を回復する時間を提案してまいります。

totonou Japan株式会社 代表取締役 齋藤アレックス剛太

このたび、『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』にtotonoüの北欧産キャビンサウナをご導入いただきましたことを、心より嬉しく思います。

2020年に創業したtotonoüは、かねてから、「人生に、野遊びを。」という理念のもとで自然と人、人と人をつなぐ体験を提供されてきたスノーピーク様の考え方に親和性を感じており、スノーピーク様での導入は、totonoü創業期から思い描いてきた一つの目標でした。

いま、日本においてサウナは一過性のブームを越え、文化として根付きつつあります。

だからこそ私たちは、単に“サウナを設置する”のではなく、その土地の歴史や風土、地域の物語と調和する形で導入することが、今後より重要になってくると考えております。

吉野ヶ里という、日本の原風景とも言える歴史的空間の中で、“弥生人の眺め”に思いを馳せながらととのう体験は、ここでしか生まれない特別な時間になることでしょう。

今後もtotonoüは、北欧で培った知見を活かしながら、日本の宿泊・観光業界における高付加価値化とウェルビーイング体験の創出を後押しし、「サウナと共にある暮らし」の実現に挑戦し続けてまいります。

お問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contacttotonoüのサウナ製品に関するお問い合わせ

スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里について

「スノーピーク グラウンズ吉野ヶ里」は、佐賀県の吉野ヶ里歴史公園内に2026年3月開業の、歴史と野遊びが融合した体験型複合施設です。

九州最大級のキャンプフィールド（約160サイト）に加え、弥生時代の竪穴住居や物見櫓をモチーフにした宿泊施設、ストア、レストラン、カフェを併設し、古代のロマンを感じながら滞在を楽しめるスポットです。

特設サイト：https://www.snowpeak.co.jp/grounds/yoshinogari/

スノーピークについて

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。「自然と人、人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。大自然に抱かれた約15万坪のキャンプ場を擁する本社「HEADQUARTERS」を構える。コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」

スノーピーク公式HP：http://www.snowpeak.co.jp/

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP：https://totonou.co/