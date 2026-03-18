【KNTV】5月はイ・ジェフン特集！『復讐代行人3～模範タクシー～』ほか放送！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN （本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 5月は実力派俳優イ・ジェフン特集をお届けします。大ヒットドラマシリーズ『復讐代行人3～模範タクシー～』がKNTVでスタートいたします。そして、ユ・ジェソクとユ・ヨンソクがMCのバラエティ『暇さえあれば シーズン4』にイ・ジェフンとピョ・イェジンがゲスト出演した回を日本初放送。また、話題のドラマもたっぷりお届けします。韓国で放送中のイルイルドラマ『一番目の男』(原題)、チョン・ヘイン主演のミステリースリラー『コネクト』 、キム・テリ×オ・ジョンセ主演のオカルトミステリー『悪鬼』をTV初放送することを決定いたしました。

KNTVの5月は、イ・ジェフンが2025年『SBS演技大賞』でシリーズ2度目の大賞を受賞した話題作、『復讐代行人3～模範タクシー～』を5月2日（土）からスタートいたします。今シーズンでは、日本で大規模ロケを敢行しました。竹中直人、笠松将などの日本人キャストも、日本を舞台にした一部エピソードに特別出演し、国境を越えたストーリー展開から目が離せません。ドラマの制作発表SPと併せてお楽しみください。そして、KNTVで好評放送中のバラエティ『暇さえあれば』のシーズン4がスタート。初回ゲストとしてイ・ジェフンとピョ・イェジンが登場。 どうぞお楽しみに。そして、4人の人気俳優たちが初監督した『UNFRAMED／アンフレームド』は4編のオムニバス・ムービーで構成され、イ・ジェフンはチョン・ヘインを主演に『ブルーハピネス』で脚本・監督を務めました。こちらもご注目ください。

『復讐代行人3～模範タクシー～』(C) SBS『暇さえあれば シーズン4』(C)SBS

話題のドラマを4本お届けします。まずはウンジョン（T-ARA）が一人二役を熱演する『一番目の男』(原題)。復讐のために他人の人生を生きる女性と、自らの欲望のために他人の人生を奪った女性が、命を懸けて繰り広げる熾烈な対決を描くドロドロのイルイルドラマ、5月12日（火）から日本初放送でお届けします。

『一番目の男』(原題)(C)2025～2026MBC

続いて、チョン・ヘイン主演の『コネクト』が5月15日（金）スタート。自己治癒能力を持つ主人公が、奪われ移植された自らの目を通じて連続殺人犯と視覚を共有する異色のミステリースリラー。WEB漫画が原作で三池崇史監督が初めて韓国ドラマを演出し、話題となりました。どうぞご期待ください。キム・テリが『2023 SBS演技大賞』で大賞を受賞した話題作『悪鬼』がKNTVにいよいよ登場。悪鬼に取り憑かれた女とその悪鬼を見ることのできる男が真実を追いながら疑問の死を暴いていくオカルトミステリー。キム・テリ演じるサニョンの悪鬼に取り憑かれた圧巻の演技や実力派キャストとスタッフが手掛けるスリリングなストーリー展開から目が離せません。5月17日（日）スタートです。

『コネクト』(C) 2026 Disney and its related entities『悪鬼』(C) STUDIO S. All rights reserved.

そして、キム・ヨハン主演の『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～』が5月4日（月）スタート。工学科×モデル科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に巻き起こる青春ラブコメディ。どうぞお見逃しなく。

『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～』(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

最後に、オススメのバラエティ『K-POP GENERATION』をご紹介します。Stray Kids、ドヨン(NCT)、TOMORROW X TOGETHER、MAMAMOO、IVEなど、K-POPを代表するトップアーティストたちが総出動する新感覚K-POPドキュメンタリー。K-POP好きなら誰もが知りたかったその裏を、アーティストのみならず、ファン、産業、メディア、世代、ジェンダーなど多様な観点で分析。K-POP業界の”本当の姿”が詰まっているドキュメンタリーをお楽しみに。

『K-POP GENERATION』(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

5月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『復讐代行人3～模範タクシー～』

放送日時 5月2日（土）スタート 毎週（土）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 イ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン、チャン・ヒョクジン、ペ・ユラム ほか

特別出演：竹中直人、笠松将、森優作、高野友吾 ほか

話数 全16話

(C)SBS

■『暇さえあれば シーズン4』

放送日時 5月1日（金）スタート 毎週（金）深夜0：20～2：00 ほか 日本初放送

出演者 MC ユ・ジェソク、ユ・ヨンソク

＜＃1＞イ・ジェフン、ピョ・イェジン

＜＃2＞チュ・ヨンウ、シン・シア

＜＃3＞チャ・テヒョン、キム・ドフン

＜＃4＞クォン・サンウ、ムン・チェウォン

＜＃5＞ヘウォン＆ソリュン（NMIXX）

＜＃6＞シン・ソンビン＆キム・ヨンデ

＜＃7＞チョ・インソン＆パク・ヘジュン

話数 全17回

(C)SBS

■『一番目の男』（原題）

放送日時 5月12日（火）スタート 毎週（火）午後8：00～10：30 (4話連続) ほか 日本初放送

出演者 ウンジョン（T-ARA）、ユン・ソヌ、ゴニル（SUPERNOVA）、オ・ヒョンギョン、キム・ミンソル ほか

話数 全120話(予定)

(C)2025～2026MBC

■『コネクト』

放送日時 5月15日（金）スタート 毎週（金）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 チョン・ヘイン、コ・ギョンピョ、キム・ヘジュン、キム・レハほか

話数 全6話

(C) 2026 Disney and its related entities

■『悪鬼』

放送日時 5月17日（日）スタート 毎週（日）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 キム・テリ、オ・ジョンセ、ホン・ギョン、チン・ソンギュ、パク・ジヨン ほか

話数 全12話

(C) STUDIO S. All rights reserved.

■『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～』

放送日時 5月4日（月）スタート 毎週（月）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 キム・ヨハン、ファン・ボルムビョル、クォン・ヨンウン、ミンソ、イム・ソンギュンほか

話数 全8話

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

■『K-POP GENERATION』

放送日時 5月12日（火）スタート 毎週（火）午後10：30～11：35 ほか TV初放送

出演者 Stray Kids、ENHYPEN、NCTドヨン、TOMORROW X TOGETHER、SUPER JUNIORイトゥク、MAMAMOOファサ、IVE、aespa、SHINeeミンホ、2PM、EXOスホ、LE SSERAFIM、カンタ、SEVENTEENホシ、JO1、NiziU ほか

話数 全8回

(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

【KNTVについて】

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

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