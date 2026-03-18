株式会社令和トラベルが『マネーフォワード Admina』を導入

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードｉは、株式会社令和トラベル（以下「令和トラベル」）が、『マネーフォワード Admina』を導入したことをお知らせします。当社は、『マネーフォワード Admina』の提供を通じて、令和トラベルのIPOに向けたガバナンス構築や、情シス業務の効率化を支援してまいります。

■導入の背景

令和トラベルでは、事業の急成長に伴い社内のIT環境整備が急務となっていましたが、SaaSの契約状況をスプレッドシートで管理しており、正確な利用状況をリアルタイムで把握することが困難でした。また、今後IPOやセキュリティ認定の取得を見据えており、ガバナンスの構築は重要な経営課題でした。

そこで、複数のSaaS管理ツールを比較検討し、「外部共有コンテンツ管理機能」や、リクエストした開発連携のスピード感、手厚いサポート体制などが決め手となり、導入を決定しました。

本導入に関する詳細なインタビュー記事は、こちらからご覧いただけます。

URL：https://admina.moneyforward.com/jp/case/reiwatravel

■株式会社令和トラベルからのコメント

コーポレートUnit - Corporate-IT 村田 弥昭 様

私は情シス部門を1人で担当していますが、『マネーフォワード Admina』導入前は誰がどのツールを契約しているかが一元化されておらず、Slack内の検索を頼りに都度調べて確認していました。また、退職者アカウントの削除漏れはセキュリティリスクに直結するものの、手動で対応していたため「本当に全部消せているのだろうか」という不安が常にありました。

『マネーフォワード Admina』の導入後は、SaaSの利用状況が可視化されたほか、50個程度と想定していたSaaSが実際には100以上あることが判明し驚きました。これらを放置せず、一か所に集約できたことは大きな一歩だと考えています。また、懸念だった退職者対応も、退職日の午前0時に自動的にアカウントを停止する機能があり、不安が解消されました。

さらに、先行利用した「カスタムアプリ・スプレッドシート連携機能」は特に便利で、私が管理者権限を持たないSaaSも、各部署の担当者が記入した管理表を『マネーフォワード Admina』と同期させることで、スムーズに情報を連携できます。これにより、現場を巻き込みながら管理体制を構築でき、APIに対応していないSaaSも手間なく連携・管理できるようになりました。1人体制でリソースが限られている中、様々な機能が業務をアシストしてくれるため、導入の費用対効果の高さを感じています。今後はSaaS管理の自動化をさらに進め、ガバナンスを完全自動化し「攻めの情シス」も加速させていきたいです。

■株式会社令和トラベルについて

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚孝哉

設立 ：2021年4月

事業内容：旅行アプリ『NEWT（ニュート）』の運営、旅行業

URL ：https://www.rewa-travel.com/

■『マネーフォワード Admina』について

『マネーフォワード Admina』は、SaaSとデバイスの情報を従業員情報と紐付けて管理することで、IT資産を可視化し、入退社に伴う作業の業務効率化を行う“SaaS×デバイス管理OS”です。シャドーITの検出、内部不正による情報の持ち出し対策などのセキュリティ強化や、SaaSの適切な選定や契約・管理を提案し、ITコストの削減にも寄与します。また、ITデバイスに関する割当・在庫管理も可能にします。

URL: https://admina.moneyforward.com/jp

サービス説明動画：https://ceoclone.com/moneyforwardi-admina/01J0JAY3D9B7RAEJP8S6ZHJ9NE

■マネーフォワードｉ株式会社について

名称 ：マネーフォワードｉ株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 今井義人

事業開始：2021年2月

事業内容：『マネーフォワード Admina』(https://admina.moneyforward.com/jp）の開発・提供

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。