「手づくりのぬいぐるみで世界中の子どもたちを笑顔にしたい」30年目を迎えるフェリシモ ハッピートイズプロジェクト｜2026年の新作「やさしさつなぐ ぬくもりたっぷりくまちゃん」をクチュリエで販売開始

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手芸・手づくりキットブランド「Couturier［クチュリエ］」は生活者の方々に呼びかけて手づくりされたぬいぐるみを国内外の子どもたちに贈るハッピートイズプロジェクトの2026年キャラクター「やさしさつなぐ ぬくもりたっぷりくまちゃん」を発表、2月19日よりウェブ販売を開始しています。参加セットを購入して製作したぬいぐるみをフェリシモへ送付すると、全国各地の会場でおひろめされたあとに、NPO団体などを通して順次、国内外の子どもたちに贈られます。

フェリシモは阪神・淡路大震災直後からお客さまとともにさまざまな支援活動を展開し、本プロジェクトは、クリスマスシーズンに手づくりのぬいぐるみを飾って被災した神戸の街に笑顔をプレゼントしたいとの想いでスタートし、本年で30年目を迎えます。

2026年のキャラクターデザインは、ペンギンのイラストなどで人気のイラストレーター・さかざきちはるさんによるものです。参加セットは、お気に入りの布や思い出の服などでつくるパッチワークのぬいぐるみと、かぎ針編みで作る編みぐるみの2種類。これまでに7万体を超えるぬいぐるみがフェリシモに届けられ、クリスマスシーズンに各地で展示された後、60の国と地域の子どもたちに「笑顔の親善大使」として寄贈されています。2025年度は一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）と連携するなどし、国内各地の子どもたちに計3,000体以上を寄贈しました。

左から、パッチワーク、編みぐるみ、お好きな布や毛糸などを使って作り上げます

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◆クマのデザインはペンギンのイラストで人気のさかざきちはるさん

初年度のキャラクターのクマを本年再登場させるにあたり、本プロジェクトにインスピレーションを受けて1998年に制作された『ひとりぼっちのクマ』（著者：久美沙織、フェリシモ出版 ※現在は絶版）の挿絵を担当したイラストレーターのさかざきちはるさんに、デザインを引き受けていただきました。

さかざきちはるさんによるクマのデザイン画

＜さかざきちはる（坂崎千春）さん＞

千葉県出身の絵本作家・イラストレーター。東京藝術大学美術学部デザイン学科卒業後、ステーショナリーメーカー制作室のデザイナーを経て、1998年よりイラストレーターとして活動。JR東日本「Suicaのペンギン」や千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」などキャラクターデザインを手がけるほか、絵本の製作や書籍の装画など多岐に渡って活躍中。

パッチワークのぬいぐるみの完成見本編みぐるみの完成見本

◆参加セットについて

参加セットには、パッチワークのぬいぐるみと編みぐるみの2種類があります。型紙または編み図と作り方説明書、ポストカードが入っており、好みの布や毛糸、思い出の服などを自由に組み合わせて、世界にたったひとつのオリジナリティあふれるクマちゃんを作り上げます。完成したぬいぐるみをフェリシモにお送りいただいた場合は、クリスマスシーズンなどに各地で展示をした後、国内外の子どもたちへ順次お贈りします。

展示のための送付期限：2026年10月15日（木）

寄贈のための送付期限：2027年3月31日（水）

※フェリシモに送付されたぬいぐるみは返却できません。

編みぐるみ 編み図セットのお届け例です

◆フェリシモ ハッピートイズプロジェクト

作る人も贈られる人も、みんなが笑顔になる取り組みです

神戸市に本社を置くフェリシモでは、阪神・淡路大震災で被災した神戸の街にクリスマスシーズンに手づくりのぬいぐるみを飾って、地域のみなさまに笑顔をプレゼントしたいとの想いのもと、1997年に全国のお客さまにクマのぬいぐるみづくりを呼びかけました。多くの方々にご賛同いただき、この年に1,100体が集まり神戸の街を彩り、展示後神戸市の保育園などに寄贈させていただきました。以来フェリシモでは「手づくりのぬいぐるみで世界中の子どもたちを笑顔にしよう」をコンセプトに掲げて、毎年新しいキャラクターを発表し、作り手としてご参加くださる個人や学校、展示会場を提供いただく企業、寄贈に協力くださったＮＰＯ団体など、かかわる多くの方々と「ともにしあわせになるしあわせな社会」を共創する継続的な取り組みとして実施しています。ハンドメイドならではの1体1体個性とぬくもりがあふれるぬいぐるみは、これまでに日本を含む60の国や地域の幼稚園や保育園、学校、被災地や難民キャンプなどに贈られ、言語や人種や民族の壁を超えてたくさんの子どもたちを笑顔にしています。

・特集ページを見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260318/3/

・ストーリーを読む＞＞ https://feli.jp/s/pr260318/4/

2025年おひろめ展示の様子（神戸ファッション美術館会場）2025年おひろめ展示の様子（CoCoLo新潟会場）2023年トルコでのシリア難民の子どもたちへの寄贈の様子2023年ハワイ・マウイ島の子どもたちへの寄贈の様子

◆クチュリエ2026年春夏号をデジタルカタログで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260318/5/

デジタルカタログ

◆Couturier[クチュリエ] （2002年～）

フランス語で“仕立て屋さん”を意味する「Couturier」は、月１回届く定期便スタイルでオリジナル手づくりキットを販売し、手づくりをこれから始めたい初心者の方から、長年のベテランさんまで、年齢や性別の枠を超えて、つくる楽しさをお届けしています。両手に五感を総動員して、ひらめきと知恵を受け取りながらつくることは、自分だけの世界を育むこと。それは、つくることでしか出会えない特別な世界です。クチュリエは、刺しゅう、編み物、クラフトなど、さまざまなジャンルの手づくりキットを通して、つくるほどに自分の世界が広がっていく喜びを、一人でも多くの人に感じてほしいと願っています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260318/6/

・Facebook＞＞ https://www.facebook.com/FelissimoCouturier/

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/couturier_by_felissimo/

・X＞＞ https://twitter.com/couturierpocket

・ブランドストーリーを読む＞＞ https://feli.jp/s/pr260318/7/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/