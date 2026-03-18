ハイパーオートメーションツール「Yoom」がSMS配信サービス「Cuenote SMS」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール『Yoom（ユーム）』を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、メッセージングプラットフォーム『Cuenote（キューノート）』を提供するユミルリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清水 亘）が提供するSMS配信サービス『Cuenote SMS』とAPI連携を開始したことをお知らせいたします。

■本サービスの概要と特長

『Cuenote SMS』は、携帯電話番号のみでメッセージの送受信ができるショートメッセージサービスの配信サービスで、国内4大キャリア（docomo、au、SoftBank、楽天モバイル）との直接接続（直収）により、高品質なSMS配信を行えるクラウドサービス（ASP・SaaS）です。今回のAPI連携により『Yoom』が連携している700種以上のツールと連携して、SMS送信に関連する様々な業務を自動化することができます。

■連携により実現が可能となる業務例

Yoomの連携アプリ一覧 :https://lp.yoom.fun/apps

本連携により、以下の業務効率化や顧客体験向上が実現できます。

・SFA/CRM等の情報が更新されたらSMSを自動送信する

お使いの顧客管理ツール等の情報が任意のステータスに更新されたことをトリガーにSMSを自動送信します。

例えば、商談状況の変更や顧客からの問い合わせ対応ステータス更新時など、これまでは手動で行っていた情報確認とメッセージ送信を自動化できます。これにより、顧客へのタイムリーな情報提供と迅速なフォローアップを実現します。

・フォームで受け付けたお客様に対してSMSを自動送信する

アンケート回収システムやYoomのフォーム機能で受け付けたお客様に対して、SMSを自動送信します。資料請求やイベント申し込み、問い合わせなどをトリガーに、フォームから送信された内容の確認や関連情報のURL等を電話番号宛に送信できます。これにより、お客様が情報を見落とすリスクを軽減し、次のアクションに促すことができます。

■料金

『Yoom』および『Cuenote SMS』双方のサービスをご利用いただく必要があります。

■Cuenote SMSについて

『Cuenote SMS』は、国内4大キャリア（docomo、au、SoftBank、楽天モバイル）との直接接続（直収）による正規ルートで、高品質なSMS配信を行えるクラウドサービス（ASP・SaaS）です。国内最大級の配信実績を有するメール配信サービスを20年にわたり提供しているユミルリンクの培った高速・確実な配信性能を有します。

サービスサイト：https://www.cuenote.jp/sms/

Cuenote SMS サービスサイト :https://www.cuenote.jp/sms/

■Yoomについて

『Yoom』は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

Yoom サービスサイト :https://lp.yoom.fun/

■ユミルリンク株式会社について

社名：ユミルリンク株式会社

代表取締役社長：清水 亘

設立：1999年7月

株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4372）

本社：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー12F

事業内容：メッセージングソリューション事業

詳細については、 https://www.ymir.co.jp/ をご覧ください。

* 「Cuenote」は、ユミルリンクの登録商標です。

■Yoom株式会社について

社名：Yoom株式会社

代表取締役：波戸崎 駿

設立：2022年6月23日

資本金：846,710,000円(資本準備金含む)

本社：京都千代田区神田錦町2-2-1-11F WeWork KANDA SQUARE

事業内容：ビジネスオートメーションSaaSの開発と運営

詳細については、https://yoom.co.jp/ をご覧ください。



