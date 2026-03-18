【新宿プリンスホテル】初夏の訪れを、香りと酸味で楽しむ「スパイス＆シトラスブッフェ」を販売【期間】2026年5月1日（金）～6月30日(火)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 総支配人：三宅康晴）では、「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、「初夏の訪れを、香りと酸味で楽しむ」をテーマにした「スパイス & シトラスブッフェ」フェアを開催いたします。スパイスが広がる料理と柑橘の爽やかな酸味を活かしたスイーツなど、軽やかな季節を楽しむ多彩なメニューをご用意いたしました。

プリンスマルシェでは、スパイスの香りが食欲をそそる温製料理や、魚介の旨みを活かした冷製料理、さらに柑橘の爽やかな酸味を楽しめるデザートなど、毎日お楽しみいただける約40種類のメニューをご提供いたします。ランチ・ディナーどの時間帯でも、初夏ならではの軽やかさと彩りを感じられるブッフェスタイルで、ご家族やご友人とのお食事にもぴったりです。 料理では、クミンやフェンネルなどのスパイスをアクセントに香り豊かに仕上げたビストロ料理が並びます。スイーツでは、レモンや日向夏、オレンジなどの柑橘を使用した軽やかなデザートをご用意し、食後まで爽やかな余韻が広がります。 ディナータイムには、華やかなひとときを演出する国産牛ローストビーフ（ディナー限定）のカッティングサービスに加え、瀬戸内レモンの香りを閉じ込めた「瀬戸内レモンのモンブラン」（ディナー限定）を目の前で仕上げるライブパフォーマンスをご提供。夜ならではの特別感が味わえる内容となっています。

初夏にぴったりの爽やかさと彩りを取り入れたブッフェで、心弾むひとときをお過ごしください。

「スパイス＆シトラスブッフェ」のおすすめポイント

初夏の“香り × 酸味”をテーマにした季節感あふれるブッフェ

クミンやフェンネルなどのスパイスが香る料理と、柑橘を使用した爽やかなデザートを組み合わせた、初夏ならではの軽やかな味わいが楽しめるブッフェです。五感で季節の移ろいを感じられる内容となっています。

ライブ感を楽しめるディナー限定メニュー

ディナータイムには、国産牛ローストビーフのカッティングサービスや、目の前で仕上げる瀬戸内レモンのモンブランが登場。臨場感のあるパフォーマンスとともに、夜ならではの特別感を味わえます。

毎日約40種類の豊富なメニューを楽しめるブッフェスタイル

ランチ・ディナーを通して、温製・冷製・スイーツのバランスよい構成で約40種類のメニューをご提供。ご家族やご友人とのお食事、女子会、お祝いシーンなど、幅広い用途でご利用いただけます。

「スパイス＆シトラスブッフェ」概要

スパイス＆シトラスブッフェ イメージクスクスルージュのサラダ イメージ国産牛ローストビーフ イメージ

【期間】2026年5月1日（金）～6月30日（火）

【時間】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O. 2:30P.M.)

5:00 P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

【店舗】ブッフェダイニング プリンスマルシェ(B2)

【料金】1名さま ランチ\5,000 / ディナー\6,500

【備考】下記期間は、料金と一部メニューを変更し営業いたします。

≪ゴールデンウィーク期間≫ 2026年5月1日（金）～10日（日）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/princemarche/spice/citrus/2026

≪ブッフェメニュー内容≫（一例）

店内イメージ

オードブル

北海道産アスパラガスの冷製スープ（ディナー限定）、藁焼き鰹のたたき レギュームサルサ添え、クスクスルージュのサラダ、合鴨スモークとグレープフルーツのジュレ（ディナー限定）他

ホットディッシュ

オムレツ2種（プレーン・ほうれん草)、野菜の鉄板焼き、白身魚のプロヴァンス風オーブン焼き、ポークスペアリブのスパイス焼き、オレンジ風味のチキンパエリア（ディナー限定）他

スペシャリテ

安曇野げんき豚のシャルキュティエール風（トマトソース・ディナー限定）、国産牛ローストビーフ（カッティングサービス付き・ディナー限定）、プリンスマルシェ オリジナルスパイシーカレー 他

スイーツ

レモンケーキ、ライムとミントジュレ ヨーグルトクリーム、オレンジタルト、日向夏のケーキ、ピンクグレープフルーツジュレとピスタチオパンナコッタ、アイスクリーム3種、瀬戸内レモンのモンブラン（ディナー限定）

≪ゴールデンウィークは「蟹（カーニ）バル」を開催！≫

ブッフェ イメージオレンジ風味のチキンパエリア イメージ焼き野菜 イメージスイーツ イメージ瀬戸内レモンのモンブラン イメージ

2026年5月1日（金）～10日（日）の10日間限定で、茹で蟹食べ放題もついてくる！

タイムサービス中は「魚介のトマトクリームパイ包み焼き」や「スモア風カッサータ」もお召し上がりいただけます。

【料金】1名さま ランチ\7,000 / ディナー\7,000

魚介のトマトクリームパイ包み焼き イメージスモア風カッサータ イメージ茹で蟹 イメージ

◎お客さまからのお問合せ

レストラン予約係 TEL:03-3205-1124（受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.）

※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料13％を加算させていただきます。(ザ・ステーション カフェバーは除く)※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは、事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容は、2026年3月18日(水)現在の情報であり、内容は変更となる場合がございます。 ※写真はイメージです。