『受験と生理』無料オンラインセミナー 4月19日(日) 19時～開催！

株式会社エムティーアイ

株式会社エムティーアイが運営するウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』は、学習塾、九大進学ゼミなどを運営する株式会社さなる九州（九大進学ゼミ）と、「受験と生理」をテーマにした公開オンラインセミナーを4月19日（日）に開催します。

本セミナーは2025年にも開催し反響を呼んだオンラインセミナーです。本年も産婦人科医の豊泉理絵先生をお招きし、受験を控える小中高生やその保護者に向けて、受験期における生理との付き合い方や体調管理について専門的な視点からわかりやすく解説します。

【開催概要】

タイトル：『受験と生理』専門家が解説 ～生理と向き合い、安心して学ぶために～

日時：2026年4月19日（日）19:00～20:00（予定）

形式：YouTube Live（匿名で参加可能／顔出し不要）

登壇者：豊泉 理絵 先生（産婦人科医） 、株式会社エムティーアイ 広報部 小林 礼、株式会社さなる九州 （九大進学ゼミ）成富 仁美

参加費：無料

対象：小中高生および保護者、教育関係者、一般の方

参加方法：本セミナー公式PRサイトよりお申込みください。

本セミナーPRサイト：https://www.sanaru-kyushu.co.jp/special-1-course/seminar20260419/

【背景と企画の経緯】

2025年度のセミナー開催時には、事前質問にて「生理前の眠気で勉強に集中できない」「低用量ピルを使ってみたいが副作用が怖い」といった切実な声が多数寄せられました。新学年が始まるこの時期に正しい知識を持ち、自分自身の体調と向き合う術を知ることは、1年間を通して安心して学習に取り組むための大切なステップとなります。

また、昨年の参加者からは、セミナー参加後に多くの前向きな変化の声が寄せられました。「正しく知ることで不安が安心に変わる」という確かな手応えを感じたことから、このたび第2回セミナーを開催する運びとなりました。

【昨年の参加者の声】

・「生理や体調を記録することの大切さを初めて知った」

・「保護者の時代とは生理事情が違うことが分かり、親子で話すきっかけになった」

・「医療機関やピルの活用について、前向きに考えられるようになった」

【本セミナーのポイント】

【主催】

- 「世代間のギャップ」を埋める： 現代の生理管理や医療の選択肢について、最新の情報を親子で共有。- 具体的な「お悩み」への回答： 昨年度寄せられた膨大な質問（頭痛、PMS、入試当日の重なり等）をもとに、より実践的なアドバイスを強化。- 安心の匿名形式： 誰にも言えなかった悩みを安心して相談できるよう、顔出し不要・匿名参加のYouTube Live形式で実施。

九大進学ゼミ（さなる九州）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社さなる九州（九大進学ゼミ）

「受験と生理」プロジェクト担当：成富、広嶋

TEL：092-414-6000

E-mail：narutomi@q.sanaru-kyushu.co.jp

本セミナーPRサイト：https://www.sanaru-kyushu.co.jp/special-1-course/seminar20260419/

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