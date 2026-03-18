「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」2026年アニメ化決定！ティザービジュアルを公開！原作の先生方のお祝いコメントを公開＆メインキャスト2名を解禁！

株式会社ハピネット

シリーズ累計60万部突破の大人気異世界グルメ旅ストーリー、『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）ですが、2026年にアニメ化が決定！放送日時などの詳細は後日発表となりますので、続報をお待ちください。

アニメ化の決定に伴い、ティザービジュアルも公開！リンが釣り上げ串焼きにしたミルクトラウトを美味しそうに頬張るヴィルを描いた、始まりの1枚に相応しいビジュアルに仕上がりました。

また、原作の先生方からのお祝いコメントも公開！原作者の米織先生、キャラクター原案の仁藤あかね先生、コミカライズの小神奈々先生の御三方より、それぞれコメントをいただきました。

加えて、メインキャスト2名も解禁！主人公・リン（小鳥遊倫）役は徳井青空さん、ヴィル役は小野友樹さんに決定！それぞれいただいたコメントも公開いたします。

- 「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」2026年アニメ化決定！

放送日時などの詳細は続報をお待ちください！

- ティザービジュアルを公開！

- 原作の先生方のお祝いコメントを公開！

原作者：米織先生コメント

この度『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』がアニメ化されることになり、今も夢でも見ているような気分です！今にも踊り出したいのを懸命に堪えております。

これもひとえに、応援してくださいました読者の皆様のおかげです。本当に、本当にありがとうございます！

文字の世界で生まれたリンたちが、イキイキと動いて、喋って、世界を冒険する……。こんな素敵な世界を作り上げてくださった監督やキャストの皆さまをはじめ、制作に携わってくださいましたスタッフの皆様。そして、仁藤あかね先生と小神奈々先生、いつも支えてくださいました編集のW様に深く御礼申し上げます。

キャラクター原案：仁藤あかね先生コメント

アニメ化おめでとうございます！

作画を通して関わらせていただいた世界が動き出すと思うと、わくわくします。

おいしそうな料理や冒険はもちろん、暴食の卓の食べっぷりがアニメで見られるのがとても楽しみです！

コミカライズ：小神奈々先生コメント

アニメ化おめでとうございます！

何度も妄想しておりました！世界観もキャラクターさん達も大好きで、本当に楽しみです！

コミカライズのお仕事をいただいてから、私の食への興味もすくすくと育ち、米織先生に食生活を支えて頂いているといっても過言ではありません。米織先生、仁藤あかね先生、読者の皆様、支えてくださるすべての皆様に感謝申し上げます。

小説、アニメ、漫画、それぞれを楽しんでいただけたら幸いに思います。

- メインキャスト2名を解禁！

リン（小鳥遊倫）（CV.徳井青空）

このほど異世界召喚され、秒で追放された小鳥遊倫です。趣味はソロキャンとお料理とＴＲＰＧ(テーブルトークロールプレイングゲーム)なんだけど、まさかまさかのＲＲＰＧ(リアルロールプレイングゲーム)生活！ 『獲って作って食べる』ができるとかもう最高！ 冒険者パーティ【暴食の卓】の料理番兼荷物運び(ポーター)として頑張ります！ あと、一応聖女みたいです。

徳井青空さんコメント

ご飯を食べるのも作るのも大好きなのでリン役に決まったときは本当に嬉しかったです！

作品に登場するメニューはどれも美味しそうで食べたくなります…！

毎回美味しく食べてくれる素敵な仲間たちにも注目です。

ご飯を食べて元気いっぱいになる、シンプルですが幸せを感じる瞬間が楽しく描かれています。

どうぞお楽しみに！

ヴィル（CV.小野友樹）

私が異世界で初めて会った（追放してくれた連中は断固としてカウントせん！）鬼竜(ドラグール)の鬼ぃさん。【暴食の卓】リーダーの凄腕冒険者で、ちょっと燃費が悪くて強面だけど、紳士的で優しくそのうえ強くて美形！ これは目の保養ですわ～。推せる！ あと、おいしいものを食べるのが大好き。

小野友樹さんコメント

やりましたッ！食べるの大好き声優のワタクシ小野友樹が、ドラグールのヴィル役として、ごはん旅をさせて頂きますッ！

しかも大好きな聖女モノ！ごはん×聖女！ガーリックライス温玉カレーみたいなモンですね！

スタッフさんのご厚意で、スタジオにも美味しいモノが溢れている素敵な現場から、お届けさせて頂きますッ！

オンエアーを、ご飯を炊いてお待ちくださいッ！

TVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』作品基本情報

■放送情報

2026年アニメ化決定！

■スタッフ

原作：米織（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）

監督：濁川 敦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクター原案：仁藤あかね

キャラクターデザイン：石井 泉

アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード

制作協力：あんきち工房

■キャスト

リン（小鳥遊倫）：徳井青空

ヴィル：小野友樹

■イントロダクション

どうも、２０ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女ＪＫと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女ＪＫちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両(モーターハウス)】ことモーちゃんと【生存戦略(サバイバル)】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！

■公式HP

https://isekai-gohantabi.com/

■公式X

@Isekaigohantabi(https://x.com/Isekaigohantabi)（ハッシュタグ #異世界ごはん旅 ）

■権利表記

(C)2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会