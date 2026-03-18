「CentX」のマイ駅・タクシー配車機能がもっと便利になります

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道が提供するエリア版MaaSアプリ「CentX」は、通勤、通学等でご利用されるお客さまの利便性向上のため、マイ駅機能の登録可能事業者を拡大し、新たに近畿日本鉄道株式会社（以下、「近鉄」）、愛知環状鉄道株式会社（以下、「愛知環状鉄道」）、名古屋臨海高速鉄道株式会社（以下、「あおなみ線」）、愛知高速交通株式会社（以下、「リニモ」）の駅が登録できるようになります。

また、タクシー配車機能において、名古屋市内からのご利用の際に新たに事前確定運賃サービスを開始します。タクシーへ乗車する前に運賃が確定することにより、天候や時間、道路状況等によって運賃が変動する不安がなくなり、タクシーをより使いやすく、安心してご利用いただけるようになります。

今後も「CentX」はコンテンツやサービスの充実を図り、地域のさまざまなパートナーとの連携・協業を通して、「公共交通の利用促進」および「沿線・地域の活性化」に貢献していきます。

詳細は下記のとおりです。

１．「マイ駅」機能の登録可能事業者の拡大について

(1)内容

近鉄の愛知県および三重県内の102駅、愛知環状鉄道・あおなみ線・リニモの全駅が新たにマイ駅に登録できるようになります。

＜参考：2026年3月末時点のマイ駅の登録可能事業者一覧＞

名古屋鉄道、名古屋市営地下鉄、JR東海、豊橋鉄道、近鉄、愛知環状鉄道、あおなみ線、リニモ

(2)サービス開始予定日

3月25日（水）

(3)画面イメージ

時刻表や走行位置などの便利な情報をワンタッチで確認することができます

2．タクシー配車機能における事前確定運賃サービスの開始について

(1)内容

CentXタクシー配車機能において、配車依頼時に「事前確定運賃」を選択すると、指定した目的地へのルートと運賃が表示されます。表示されたルートと運賃に同意することで、事前に確定した運賃で安心してタクシーをご利用いただけるようになります。

～事前確定運賃とは～

出発地から目的地までの走行予定ルートをもとに推計走行距離を計算し、その距離に応じてタクシー乗車前に確定される運賃です。

(2)事前確定運賃サービス対応エリア

名古屋市内からの乗車

※タクシーの運行会社によりサービスの対象外となる場合があります

(３)サービス開始予定日

3月30日（月）

(４)利用フロー

※事前確定運賃サービスの対象外エリアの場合は、事前確定運賃を選択することができません

(５)その他

・事前確定運賃の適用時に、経由地の追加や目的地の変更（途中での降車を含む）等により当初予定していた走行ルートを変更する場合は、その時点で事前確定運賃額を全額ご精算していただきます。

・事前確定運賃として表示されている金額には、迎車料金・時間指定予約料金が含まれ、走行予定時間帯及び距離に応じて深夜早朝割増・遠距離割引が適用されます。障がい者割引・高齢者割引・有料道路料金等は含まれません。

・道路が空いている場合等はメーター運賃の方が安くなる場合がございますが、乗車後に運賃計算方法を変更することはできません。

本件は、名鉄グループ中期経営計画（2024年度～2026年度）の重点テーマに掲げる【公共交通を中心とするモビリティネットワークの実現】の一環として取り組むものです。

＜参考＞ CentXアプリ概要紹介WEBサイト

https://www.meitetsu.co.jp/centx/info

※アプリに関する問い合わせは「お問い合わせフォーム」をご利用ください