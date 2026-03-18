心を一つに全緑前進！ダイナボアーズに応援を届けよう！

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神奈川県

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。


今回、令和８年５月10日（日曜日）に相模原ギオンスタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワンにおいて、三菱重工相模原ダイナボアーズと連携した県民優待企画を実施します！


是非この機会に、ダイナボアーズの選手を間近で応援しましょう！



１　対象試合


日時：令和８年５月10日（日曜日）14時30分キックオフ


会場：相模原ギオンスタジアム（相模原市南区下溝4169）


対戦：三菱重工相模原ダイナボアーズVS浦安D-Rocks



２　県民優待チケット


対象：神奈川県内在住、在勤、在学の方


定員：3,000 人


価格：自由席一般 1,500円（定価2,000円）、高校生以下　無料ご招待（定価800円）


（別途、発券に係る手数料は申込者負担）



３　申込期間


令和８年４月１日（水曜日）12時00分から５月10日（日曜日）14時30分まで



４　申込方法


次の申込URLからお申し込みください


https://r.qrqrq.com/i8wUhylW



QRコード

（注記）「JAPAN RUGBY ID」登録が必要となります。



５　取材について


試合の取材については、ジャパンラグビーリーグワンプレスサイトに登録の上、当該試合の取材をお申込みください。



【ジャパンラグビーリーグワン　プレスサイト】


https://rugby-league.nlk.jp/auth/


【チームへの問合せ先】


三菱重工相模原ダイナボアーズ


担当：白崎


電話：042-761-2686


問合せフォーム：https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default(https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default)




ダイナボアーズ試合の様子



ダイナボアーズロゴ


＜参考1＞県と三菱重工相模原ダイナボアーズとの関わり


令和２年1月25日にラグビー競技を通じて、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、県との間で連携と協力に関する協定を締結しています。



＜参考2＞ラグビーワールドカップ2019(TM)機運承継事業の概要


県では、ラグビーワールドカップ 2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課


競技スポーツグループ　電話　045-285-0797