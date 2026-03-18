心を一つに全緑前進！ダイナボアーズに応援を届けよう！
県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。
今回、令和８年５月10日（日曜日）に相模原ギオンスタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワンにおいて、三菱重工相模原ダイナボアーズと連携した県民優待企画を実施します！
是非この機会に、ダイナボアーズの選手を間近で応援しましょう！
１ 対象試合
日時：令和８年５月10日（日曜日）14時30分キックオフ
会場：相模原ギオンスタジアム（相模原市南区下溝4169）
対戦：三菱重工相模原ダイナボアーズVS浦安D-Rocks
２ 県民優待チケット
対象：神奈川県内在住、在勤、在学の方
定員：3,000 人
価格：自由席一般 1,500円（定価2,000円）、高校生以下 無料ご招待（定価800円）
（別途、発券に係る手数料は申込者負担）
３ 申込期間
令和８年４月１日（水曜日）12時00分から５月10日（日曜日）14時30分まで
４ 申込方法
次の申込URLからお申し込みください
https://r.qrqrq.com/i8wUhylW
QRコード
（注記）「JAPAN RUGBY ID」登録が必要となります。
５ 取材について
試合の取材については、ジャパンラグビーリーグワンプレスサイトに登録の上、当該試合の取材をお申込みください。
【ジャパンラグビーリーグワン プレスサイト】
https://rugby-league.nlk.jp/auth/
【チームへの問合せ先】
三菱重工相模原ダイナボアーズ
担当：白崎
電話：042-761-2686
問合せフォーム：https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default(https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default)
ダイナボアーズ試合の様子
ダイナボアーズロゴ
＜参考1＞県と三菱重工相模原ダイナボアーズとの関わり
令和２年1月25日にラグビー競技を通じて、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、県との間で連携と協力に関する協定を締結しています。
＜参考2＞ラグビーワールドカップ2019(TM)機運承継事業の概要
県では、ラグビーワールドカップ 2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課
競技スポーツグループ 電話 045-285-0797