心を一つに全緑前進！ダイナボアーズに応援を届けよう！

神奈川県

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。

今回、令和８年５月10日（日曜日）に相模原ギオンスタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワンにおいて、三菱重工相模原ダイナボアーズと連携した県民優待企画を実施します！

是非この機会に、ダイナボアーズの選手を間近で応援しましょう！

１ 対象試合

日時：令和８年５月10日（日曜日）14時30分キックオフ

会場：相模原ギオンスタジアム（相模原市南区下溝4169）

対戦：三菱重工相模原ダイナボアーズVS浦安D-Rocks

２ 県民優待チケット

対象：神奈川県内在住、在勤、在学の方

定員：3,000 人

価格：自由席一般 1,500円（定価2,000円）、高校生以下 無料ご招待（定価800円）

（別途、発券に係る手数料は申込者負担）

３ 申込期間

令和８年４月１日（水曜日）12時00分から５月10日（日曜日）14時30分まで

４ 申込方法

次の申込URLからお申し込みください

https://r.qrqrq.com/i8wUhylW

QRコード

（注記）「JAPAN RUGBY ID」登録が必要となります。

５ 取材について

試合の取材については、ジャパンラグビーリーグワンプレスサイトに登録の上、当該試合の取材をお申込みください。

【ジャパンラグビーリーグワン プレスサイト】

https://rugby-league.nlk.jp/auth/

【チームへの問合せ先】

三菱重工相模原ダイナボアーズ

担当：白崎

電話：042-761-2686

問合せフォーム：https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default(https://contact.mhi.com/helpdesk?category_id=166&site_domain=default)

ダイナボアーズ試合の様子

ダイナボアーズロゴ

＜参考1＞県と三菱重工相模原ダイナボアーズとの関わり

令和２年1月25日にラグビー競技を通じて、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、県との間で連携と協力に関する協定を締結しています。

＜参考2＞ラグビーワールドカップ2019(TM)機運承継事業の概要

県では、ラグビーワールドカップ 2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話 045-285-0797