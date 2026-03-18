【初日530万円超え】財布もいらない「まるでポケットのようなバッグ」から新作登場。軽量カジュアルな新色3カラー

合同会社NIG

プロジェクト総額3億円を突破、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIG(ニグ)オンラインストア」を運営する合同会社NIG(本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG)は、累計ユーザー数4万人突破のシリーズ新作、まるでポケットのように使えるポケットバッグ『QUICK PACK POCKEPA(ポケパ)』新色の先行販売を応援購入サイトMakuakeにて2026年3月17日(火)12時より開始。初日で536万円、455名の申し込みと反響がありました。

■先行販売会場：https://www.makuake.com/project/quick-pack-pockepa-nf/

3月18日8時時点の公開状況

１．ポケパとは？

【スマポッケ】探さず片手でサッとでスマホが取り出せる

１. シリーズ史上初のポケットバッグが登場

「むっちゃ便利で使いやすい」「こんなバッグを求めてました」そんなお声をいただいているQUICK PACKシリーズは、ユーザー様のご意見ご要望を反映しながら、使いやすさを徹底的に追及し続け、これまでに累計3.5万人の方にご利用をいただいている当店人気の快適バッグシリーズ。

そんなQUICK PACKからフラッとそこまでのお出かけに便利なポケットバッグ『ポケパ』が登場します。

２. 【探さない】片手でサッと取り出せるスマホ専用ポケット『スマポッケ』を搭載

ポケットではかさばる、バッグでは大きすぎる…

そんな微妙な量の荷物が絶妙に入るように設計しました。

腰に巻くだけ、まるでポケットのように使える『ポケパ』には、スマートフォンを片手でノールックで取り出せる『スマポッケ』を搭載。

ファスナーを開け閉めする必要なく、手を伸ばせばパカッと開いてストレスなく出し入れができます。

３.【財布いらない】ないと困る、現金を隠してこっそり持ち歩ける『ハイドポッケ』を搭載

財布はいらない。でも現金ないと困るかも…。

キャッシュレスといえど、まだまだ現金が必要なシーンがあります。

昔ながらのお食事処、自動販売機、露店にゲームセンターなど。

そんな「いざという時」に備えて、こっそり現金を忍ばせる『ハイドポッケ』を搭載しました。

めったに使わないから、ジャマにならないよう普段は見えない場所に隠しておきます。

４. 軽量カジュアルな新色3カラーが追加

「もっとカジュアルに使いたい」そんなご要望に応えた軽量カジュアル素材が登場。

今回はダークグレー、ライトブルー、ライトグレーの新色3カラーが追加となります。

２．背景、展開

子どもと2人で海へ遊びに行ったことがありました。

たくさん遊んで体も冷えてきた夕方の帰り道、お腹がすいて立ち寄ったラーメン屋の券売機はまさかの「現金のみ」。

普段からスマホでピッと買い物できちゃうので、財布を持ち歩いていません。その日も現金はゼロ。

渋々、近くのコンビニでカップラーメンを食べるしかありませんでした。

そんなちょっぴり悲しい経験から誕生したのが、ポケットのように使える『ポケパ』です。

“ないと不便、あるとジャマ”

を解決する、身軽でコンパクトな新しいポケットバッグです。

３．マタニティ、子育て世代にもニーズあり

ポケットのない服とのコーデ、サブバッグとしても好評

前作の購入者から合計142件のコメントがあり、これまでの荷物への不満や実際の利用シーン、ニーズなど新しい発見もありました。

「マイナンバーカードも持ち運ぶ必要が増え、ちょっとした現金も入って、すぐ無くすワイヤレスイヤホンも入る、こんな感じのバックが欲しかったので、楽しみにしています」

「子供が年中になり、前々から荷物をコンパクトにしたいと色々探してました。作って下さりありがとうございます。」

「マタニティウェアはポケットの無いものが多く、上の子とのお出かけで不便していました。貴重品の持ち歩きに重宝しそうです！」

「バッグの入れ替えやバッグインバッグの出し入れ、辟易してしまう位面倒。本当はカード一枚とリップクリームで出掛けたい！ですが、そうとも行かずに小さなバッグが何個は増え続けています。このバッグを見てそろそろ打ち止めかな！と感じてます。到着楽しみにしております。」

「必要最低限の物が入るコンパクトサイズのバックを探しておりました時に本プロジェクトを発見しました。他の通販サイトで同系の物を探してみましたが当然見つからず無二の内容だと思い今回応援させていただきました。」

「ウエストポーチはダサいと思い、使用することさえ躊躇していましたが、コンパクトさや機能性に魅力を感じつい購入してしまいました。子育て中なので便利に使える事を期待しています。」

日常のちょっとしたお出かけから、旅行、散歩、温泉巡り、コンビニ、お祭り、フェス、イベント、買い物、食事に。

あらゆるシーンで活躍できるポケットバッグです。

ウエストポーチ、クロスバッグと持ち替えも自由自在。ユニセックスで夫婦で活用

NIGはこれからも、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けできるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。

製品概要

■商 品 名 ：QUICK PACK POCKEPA (ポケパ)

■一般販売価格：18,200円(税込)

■実施期間 ：2026年3月17日~2026年6月5日

■販売URL ：https://www.makuake.com/project/quick-pack-pockepa-nf/

■主 催 ：合同会社NIG

■企画協力 ：Makuake

必要最小限が身軽に持ち歩ける『ポケパ』