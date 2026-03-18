エイベックス、ブルーノ・マーズとグローバル音楽出版管理に関するパートナーシップを開始

エイベックス株式会社

Avex Music Group LLC（本社：ロサンゼルス、CEO：Brandon Silverstein、以下：AMGL）は、世界的アーティストであるブルーノ・マーズとのグローバル音楽出版パートナーシップを開始することをお知らせいたします。

本パートナーシップに基づき、AMGLは、同アーティストによって制作される楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担います。同アーティストが今後制作する全ての楽曲を対象とし、現行の出版契約が終了次第速やかに業務を開始します。

ブルーノ・マーズは、グラミー賞を複数回受賞している世界的なシンガーソングライター、プロデューサー、パフォーマーであり、現代ポップミュージックを代表するアーティストの一人です。

2026年2月には、約10年ぶりとなるソロアルバム「The Romantic」をリリースし、米国のアルバムチャート Billboard 200で1位を獲得。さらにリードシングル「I Just Might」もBillboard Hot 100で初登場1位を記録するなど、世界的に大きな話題を集めています。

現代においてもその人気は非常に高く、音楽配信サービス Spotifyでは世界最多の月間リスナー数を記録するなど、グローバルな音楽シーンを牽引しており、同世代で最も文化的影響力のあるアーティストの一人として広く認識されています。

今回のブルーノ・マーズとのパートナーシップを通じて、同事業のさらなる成長を加速させるとともに、新たな機会の創出を目指してまいります。

Avex Music Group LLC CEO Brandon Silverstein コメント

ブルーノをエイベックスに迎えられることを大変嬉しく思います。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしています。

【Avex Music Group LLC（AMGL）について】

Avex Music Group LLCは、エイベックスが掲げる「avex vision 2027」におけるグローバル戦略の中核拠点として、グローバル市場におけるクリエイティブ、ビジネス、カルチャーを横断的に結びつける役割を担っています。

米国ロサンゼルスを拠点に、AMGLはグローバルな音楽IPの創出、アーティスト開発、クロスボーダーな協業のハブとして、北米をはじめとする海外市場におけるエイベックスのプレゼンス拡大に注力しています。

2025年には、S10 Entertainment & Mediaの統合を通じてグローバル展開をさらに加速させ、複合的な音楽ビジネス機能を備えた先進的な音楽企業としての体制を強化しました。CEOのBrandon Silversteinのリーダーシップのもと、アーティストマネジメント、音楽出版、レコード事業、クリエイティヴスタジオ、戦略的パートナーシップなど多面的な事業を統括し、国際的な音楽エコシステムにおいて、世界的に影響力のあるアーティストやIPの創出と、長期的な企業価値の向上を推進しています。