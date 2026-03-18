【松屋フーズ】ついに！島根県初出店！　「松屋・松のや複合店」が登場

株式会社松屋フーズホールディングス※イメージ画像

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」と、とんかつ店の「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」を島根県出雲市に出店いたしますのでご案内申し上げます。

ついに島根県初出店！古くから「ご縁の国」として知られる出雲の地に、新たな食の拠点としてお選びいただけるよう、松屋自慢の「牛めし」と松のやこだわりの「とんかつ」を中心としたメニューを、それぞれ素材・調理にこだわりながら、リーズナブルな価格でご提供いたします。

主要道路からもアクセスしやすく、商業施設が集まるエリアの近くに位置しております。広々とした駐車場スペースを完備し、お仕事中や移動の合間はもちろん、店内はご家族連れでもゆったりとお過ごしいただける開放的な食空間をご用意いたしました。地域の皆さまにとって、日常的に立ち寄れる“街の食堂”として、「みんなの食卓でありたい」を目指し、安心・安全でおいしいお食事をお届けしてまいります。

当店は年中無休・24時間営業で、テイクアウトもご利用いただけます（一部メニューを除く）。また、待ち時間ゼロの「松弁ネット」もおすすめです。さまざまなニーズにお応えできる体制で、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

なお、期間限定で、一部メニューをお得な価格でお楽しみいただける「オープン記念セール」を開催いたします。また、朝5時～11時までは、朝定食をご用意しております。詳細は下記よりご確認くださいませ。

■プレオープン開催決定！

2026年3月25日（水）11:00～14:00より、待望のプレオープンを実施いたします！グランドオープンに先駆け、いち早く「松屋」「松のや」の味をお楽しみいただけるチャンスです。従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店名 出雲大塚店-松屋・松のや複合店

住所 島根県出雲市大塚町742

開店日 2026年3月26日（木）10：00～

営業時間 24時間営業

駐車場 あり

ドライブスルー あり

■オープン記念セール詳細

期間 2026年3月25日（水）11：00 ～ 2026年4月7日（火）10：00

●500円対象メニュー

※上記期間中は、500円で販売いたします。

【松屋】牛めし生野菜セット（牛めし＋生野菜）

●通常価格より100円引き対象メニュー

※上記期間中は、通常価格より100円引きにて販売いたします。

【松のや】ささみかつ定食 通常価格790円→690円

【松のや】鬼おろしポン酢ささみかつ定食 通常価格890円→790円

【松のや】味噌ささみかつ定食 通常価格890円→790円

※たっぷりささみかつ定食は、対象外となります。

■松屋×松のや複合店のこだわりメニュー

・牛めし

牛肉本来の旨味と柔らかさを保ち、特製タレで煮立て仕上げた松屋の看板商品。

・牛焼肉定食

創業当初より松屋の食卓に並ぶ大人気のロングセラー。

「お客様にバランスの良い食事を摂ってもらいたい。」そんな想いから誕生し、その時代・ニーズに合わせて何度も何度もリニューアルを重ねたメニュー。

・ロースかつ定食

旨みが凝縮された熟成チルドポーク、

サクッと香ばしい特製パン粉を使用した松のや自慢の看板メニュー。

・本格唐揚げ定食

生姜・にんにくを使用した特製揉みダレにじっくりと漬け込み、

カラッと揚げたやみつき必至のボリューム満点な逸品。

3個売りのお惣菜もご用意しておりますので、食卓のもうひと品にも。

■朝定食からおこさまメニューまで豊富なラインナップ

・朝定食において人気No.1「ソーセージエッグ定食」

・お子様にわくわくしていただけるメニューを集めた「おこさま牛めしわくわくセット」

■お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/?utm_source=pr_store

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お待たせすることなくスムーズに松屋のお弁当を購入することができます。

受取時間は最短15分後から設定可能。

自分の端末から自分のペースで食べたい商品を選べるのでストレスなく注文ができます。