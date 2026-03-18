埼玉初！アートアクアリウム展がさいたまスーパーアリーナで開催されます！

さいたま市

3月25日（水）～5月10日(日)にかけて、「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」 が開催されます。

埼玉県では初開催となり、水槽作品の造形美、空間演出、そして美しい金魚たちが作り出す幻想空間がお楽しみいただけます。

また、本市で開発したさいたま市をイメージした香り「Urban Garden」も会場の一部エリアで使用されます。

さらに、会場では市公式Instagram「さいたまnote」の限定ノベルティをプレゼントするキャンペーンも実施します。

この機会に是非お越しください。

1 日時

3月25日（水）～5月10日（日）

営業時間：10時～18時（最終受付は17時）

2 会場

さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール（さいたま市中央区新都心8番地 ）

3 内容

金魚が泳ぐ水槽作品を光・香り・音で演出する没入型エンターテインメント

内容についてはアートアクアリウム展さいたま特設サイト(https://artaquarium.jp/exhibition_saitama/)へ

4 入場料

【一般】

WEBチケット:2,200円

当日券:2,400円

【中学・高校生、大学生、専門学生】

1,800円



※入場券1枚ごとに小学生以下の子ども2人まで無料です。

5 さいたま市をイメージした香りの活用

会場内の一部エリアでは、さいたま市をイメージした香り「Urban Garden」が使用されます。

水槽や光・音が織りなす空間を楽しみながら、「都市と自然の調和」「上質な生活都市」をイメージしたこの香りをぜひ体験してください！

6 市公式Instagram「さいたまnote」ノベルティプレゼントキャンペーン

市公式Instagram「さいたまnote」のアカウント開設を記念して、フォローしていただいた方に限定ノベルティ(メモ帳)をプレゼントするキャンペーンを実施します。(無くなり次第終了)

当日、特設ブースでフォロー画面をお見せください。

なお、ノベルティプレゼント実施日は本アカウントで随時公開します。

さいたまnoteアイコン

限定ノベルティ(メモ帳)

7 主催

アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会

8 問い合わせ先

【アートアクアリウムについて】

さいたま市観光国際課

電話：048-829-1365

【さいたまnoteノベルティプレゼントキャンペーンについて】

さいたま市広報課

電話：048-829-1039

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