【物産展】ららぽーと甲子園で「信濃大町へ行こうフェア」を3月17日～22日に開催！大自然の恵みが味わえる特産品販売や、豪華景品が当たる抽選会も。

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

兵庫・大阪・奈良で１３店舗を展開する「上高地あずさ珈琲」（クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社、株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）は、ららぽーと甲子園にて「信濃大町へ行こうフェア」を3月22日（日）までの期間で開催いたします 。大自然の恵みが味わえる特産品や地酒の販売、ご当地キャラクターが登場するステージイベント、立山黒部アルペンルートの優待乗車券などが当たる抽選会を実施します 。

■ 水と緑に恵まれた「長野県大町市（信濃大町）」とは？

長野県大町市は、標高3000m級を誇る北アルプスの雄大な山々に囲まれた自然豊かなまちです 。市内には3つの湖があり、四季折々の絶景が楽しめます 。長い歴史を歩んできた豊かな「水」とともに育まれた、大自然の恵みとまちの魅力を、ららぽーと甲子園にぎゅっと集めてお届けします 。

■ 注目のイベントコンテンツ

1. 豪華景品が当たる！ガラポン抽選会

期間中、箸づくり体験の参加者や特産品を購入された方、またはチラシの「ガラポン抽選券」を持参された方・期間中あずさ珈琲ご利用のお客様を対象に、豪華景品が当たる抽選会を実施します 。立山黒部アルペンルートの優待乗車券や、大町温泉郷の宿泊補助券、関電トンネル電気バス優待引換券など、信濃大町を満喫できる景品をご用意しております 。

開催日：3月17日（火）～3月22日（日）

2. 大町市の特産品・地酒販売

北アルプスをはじめ、山々から生まれる湧き水が豊富な大町 。そのまま飲んでも十分に美味しい水を使った地酒や、りんごなどの特産品を販売いたします 。

特産品販売：3月17日（火）～3月22日（日）

お酒の販売・試飲：3月20日（金）～3月22日（日）限定

銘柄は写真の限りではございません。

3. ステージイベント＆ご当地キャラクター登場

大町市の観光情報のお届けや、特産品がもらえるじゃんけん大会を開催します 。大町市のご当地キャラ「おおまぴょん」と、黒部ダムのマスコットキャラクター「くろにょん」も登場します ！

ゆるキャラは毎日登場！！！

開催日：3月20日（金）・21日（土）

開催時間：各日 12:30～ / 13:30～（各回20分程度）

場所：ららぽーと甲子園 1階 パークウォークコート

4. 大町産ヒノキを使った箸づくり体験

信濃大町産のヒノキを使った箸づくりワークショップを開催します 。自然と触れ合いながら、

本格的な「カンナ」を使い！楽しく“森”を感じてみませんか 。

開催時間（3月20日・21日）：11:00～12:00 / 14:00～16:30

開催時間（3月22日）：11:00～13:00

5. クラブツーリズム出展ブース（春旅を楽しむキャンペーン）

旅行会社クラブツーリズムによる“春のおすすめ旅”の紹介を行います 。公式LINEの友達追加をしていただくと、“ハズレなし”の抽選会にもご参加いただけます 。

開催日：3月20日（金）・21日（土）

■ 【同時開催】あずさ珈琲 ららぽーと甲子園店 特別キャンペーン

「あずさ珈琲 ららぽーと甲子園店」では、イベント期間中、旬の味覚（いちご）を楽しめるキャンペーンを実施中です 。 本イベントのチラシを持参いただいた方に限り、ドリンク1杯のご注文で「プレーンパンケーキ半額」にてご提供いたします 。

■ イベント開催概要

イベント名：信濃大町へ行こうフェア

開催期間：2026年3月17日（火）～3月22日（日）

開催時間：11:00～17:00（※最終日の22日は15:00まで）

開催場所：ららぽーと甲子園 パークウォークコート（1階：ステージイベント、2階：物販・木工体験など）

お問い合わせ：大町市プロモーション委員会 0261-23-4081（平日9時～17時）

■ Q＆A

Q1. 今回のフェアの狙いや目的は何ですか？

A. 標高3000m級を誇る北アルプスに囲まれた長野県大町市の豊かな自然や魅力を、関西の皆様に体感していただくことです 。大町市の特産品や観光情報を直接お届けすることで、まちの魅力を知っていただくきっかけを作りたいと考えております 。

Q2. フェアのイチオシ企画を教えてください。

A. 豪華景品が当たる「ガラポン抽選会」です 。立山黒部アルペンルートの優待乗車券や大町温泉郷の宿泊補助券など、現地をさらに満喫できる特別な景品をご用意しております 。また、美味しい水を使った地酒の販売（20日～22日限定・試飲可）も、大人の方に大変おすすめです 。

Q3. 子どもや家族連れでも楽しめますか？

A. はい、皆様にお楽しみいただけます。大町市のご当地キャラ「おおまぴょん」や「くろにょん」が登場するステージイベント（20日・21日）では、特産品がもらえるじゃんけん大会を実施します 。さらに、大町産ヒノキを使った箸づくり体験も開催し、自然と触れ合う体験が可能です 。

Q4. あずさ珈琲での連動企画はありますか？

A. 「あずさ珈琲 ららぽーと甲子園店」にて、本イベントの抽選会などにはお得なクーポンや割引券などお配りしております！

【上高地あずさ珈琲とは】

“大人の上質カフェ”をコンセプトにまるで上高地の山岳リゾートのような空間でこだわりの食材を使ったお料理や自家製のデザートが自慢のカフェ＆レストランです。

■店舗概要

店 名：上高地あずさ珈琲

所 在 地：兵庫県6店舗・大阪府4店舗・奈良県3店舗

営業時間 ：平日8：00～21：00（LO20：30）週末8：00～21：00（LO20：30）

※ニッケパークタウン加古川店・ららぽーと甲子園店・阪急三番街店は営業時間が異なります。

◆あずさ珈琲公式HP https://azusacoffee.food-kr.com/

◆あずさ珈琲Instagram https://www.instagram.com/azusacoffee_official/

◆あずさ珈琲TikTok https://www.tiktok.com/@azusacoffee_official