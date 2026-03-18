【「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」戦略説明＆新TV-CM発表会開催】TV-CMに出演の生田斗真さん、鈴鹿央士さん、アントニーさんが囚人服で登場！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、約１４年ぶりとなる大型飲料ブランド「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ（ノープ）」を、３月２４日（火）より全国で発売します。それに先立ち、３月１７日（火）に「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」戦略説明＆新ＴＶ-ＣＭ発表会を、スペース オー（渋谷区・表参道ヒルズ内）にて開催しました。

当日は、サントリー食品インターナショナル（株）ＳＢＦジャパン 常務執行役員・佐藤晃世より、当社の「炭酸飲料カテゴリー」に関する戦略説明を行いました。また、ブランドマーケティング本部・大槻拓海より、健康志向トレンドとは対極にある、後ろめたさを感じつつも、つい自分を甘やかしてしまう“ギルティ消費”の高まりに着目した、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の開発背景および商品に関するこだわりを説明。さらに、ご来場いただいた方には、本商品の特徴である９９種以上のフレーバーを掛け合わせた、甘濃く“やみつき”になる複層的な香りや味わいを、商品開発部・竹下侑里からの説明に合わせて、実際に試飲体験いただきました。

さらに後半では、新ＴＶ-ＣＭに出演される生田斗真さん、鈴鹿央士さん、アントニーさんに、ＣＭの世界観にちなんだ囚人服姿で登場いただき、新ＴＶ-ＣＭのお披露目や、それぞれのギルティ体験告白などのトークセッションを実施しました。

＜「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」戦略説明＆新ＴＶ-ＣＭ発表会トピックス＞

１.サントリーとして、約１４年ぶりとなる大型飲料ブランド「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」を発表。

発売に伴い、「炭酸飲料カテゴリー」に関する現状および戦略説明を実施。

２.「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の開発背景や、パッケージデザイン・中味のこだわりなど、商品詳細について説明。また、９９種以上のフレーバーを掛け合わせた、甘濃く“やみつき”になる複層的な香りや味わい設計について、サンプル比較を通じて実際に来場者に試飲体験いただいた。

３.新ＴＶ-ＣＭに出演の生田さん・鈴鹿さん・アントニーさんが登場し、ＣＭ撮影時の裏話を語る。

鈴鹿さんとの出会いから約８年越しの初共演に、ぐっとくる生田さんの姿も。

４.人それぞれが“ギルティ”な体験を告白。鈴鹿さんの「３日連続ハンバーガー」という意外な告白に、アントニーさんが鋭いツッコミをみせ、生田さんも大爆笑！

５.「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」が収容されている巨大な檻の鍵を３人がハンマーで壊し、無事に商品を手に取り乾杯！それぞれが思う、“やみつき”になる「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」のおいしさについて熱弁。

【第一部：「炭酸飲料カテゴリー」戦略説明／「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」商品説明】

現代人のギルティ消費ニーズに着目した、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の開発背景・こだわりを説明

まず常務執行役員の佐藤より、「炭酸飲料カテゴリー」の戦略について説明。若年層の流入が停滞している現状に対し、若者を中心とした炭酸飲料での“ストレス発散”の兆しや、「若者のストレス“溶解”ニーズ」「ギルティ消費トレンド」「甘濃い嗜好炭酸」といった新たな潮流を捉え、これらをど真ん中の価値に据えた、今年最大注力の新ブランド「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」にチャレンジすることを宣言しました。

続いて、大槻より「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の開発背景について説明。２０～３０代を中心に加速するストレス社会化や、ギルティ消費でストレスを“溶解”している実態、また甘濃く背徳的な炭酸飲料ニーズに着目したことに言及。また、「現代人が抱える“こうあるべき”をカジュアルに否定し、時には欲望のままにギルティな時間を過ごしてほしい」という思いを込めたネーミングや、「ブラック＆マゼンタ」カラーやブランドアイコンを採用した印象的なパッケージデザインなど、こだわったポイントについても語りました。

さらに、竹下による解説のもと、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の特徴である複層的な香りや味わいを来場者に体感いただくべく、「甘濃さと五味設計で満足感のあるベースの味わい」「ベース＋完熟・トロピカルフルーツフレーバー」「ベース＋クセのある複層的な香り」「各要素にギルティアロマオイルを加えた本製品」と、４つのパターンに分けて比較試飲いただきました。試飲いただいた方からは、「こうやって比較してみて、特にスパイシーさが加わったことで、複雑さを分かりやすく感じられました。」「最後に飲んだ本製品は、ついもう一口、となるくらいのおいしさでした。」といったお声をいただきました。

最後に、再び大槻より、店頭での圧倒的な登場感醸成やフルメディアでの広告展開、ギルティフードやアパレルとのコラボを通じた新規接点拡大など、大規模なマーケティング活動を実施していくことを説明。「『ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ』の発売を通じて、当社の新たな戦略領域である、炭酸飲料カテゴリーに新規ユーザーを呼び込み、市場活性化につなげていきたいと考えている」という意気込みを語り、第一部を締めくくりました。

サントリー食品インターナショナル（株）ＳＢＦジャパン 常務執行役員 佐藤サントリー食品インターナショナル（株）ＳＢＦジャパン ブランドマーケティング本部 大槻サントリー食品インターナショナル（株）ＳＢＦジャパン 商品開発部 竹下４パターンでの比較試飲

【第二部：新ＴＶ-ＣＭ発表／トークセッション／フォトセッション】

「ギルティ監獄」を舞台に、思うがままにギルティフードをむさぼり、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」を流し込む！

生田さん、鈴鹿さん、アントニーさん出演の新ＴＶ-ＣＭをお披露目

新ＴＶ-ＣＭと同様に、囚人服姿で登場した生田さん、鈴鹿さん、アントニーさん。新ＴＶ-ＣＭのお披露目を経て、生田さんは「セットが映画の撮影より豪華なんじゃないかと思うくらいで、とても楽しかったですね。たくさん食べるシーンが思い出に残っていますが、スタッフさんが料理上手で全部おいしくて、『ＮＯＰＥ』にぴったりでしたね！」とコメント。鈴鹿さんは「僕は新入りの囚人感を出すためにキャベツの千切りだけを食べるという流れだったのですが、生田さんの食べっぷりを見て、焼きそばをつまみ食いしちゃいました。」と撮影中のギルティエピソードを告白。また、アントニーさんは撮影の感想について、「自分で言うのもなんですが、引くくらい囚人服が似合っているなと思いました（笑）今回のＣＭのような監獄が舞台の映画が大好きでよく見ていたので、自分がその世界に入り込めたような気がして嬉しかったし、楽しかったです。」と話しました。

また、生田さんと鈴鹿さんは、今回のＣＭで、最初の出会いから約８年越しの初共演を果たしました。鈴鹿さんは「僕がスカウトされるきっかけになった作品の主演が生田さんでした。当時はまだ何者でもなかったのに、ＣＭの衣装合わせの時に生田さんから声をかけてくださって感動しました。こんな大人になりたいと思いました」と思い出を告白。生田さんは「時を経て、囚人役で再会するのはエモいですね（笑）」と感慨深い様子でした。

「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」にちなみ、それぞれのギルティ体験を告白！

鈴鹿さんの意外な一面にアントニーさんが鋭いツッコミを見せ、生田さんも大爆笑！

初めに生田さんは、自身のギルティな体験について「こってりラーメンには、白米マストです！麺類を食べる時、どうしてもご飯ものを我慢できなくて。ギルティな気持ちを抱えながら、バクバク食べるのが最高です。」と話しました。次に鈴鹿さんは「３日連続ハンバーガーを食べました！」と話すと、すかさずアントニーさんが「なかなかないよ（笑）でも、（鈴鹿さんも）ニンゲンしてくれていてうれしい」と、ＣＭのキーワードを用いてコメント。続けて、アントニーさんは「パーソナルジムを契約したのに、初日に仮病で休んで、そのままコンビニに行って食べ物を買い込みました」と告白。さらに、おかわりエピソードとして「１食４０００kcal超！」という話も飛び出しました。「アメリカに行った時、腹が減りすぎて。ファストフードでハンバーガー２つ、ホットドッグ２つ、ポテト、チキン、チキンナゲットを食っちゃって。アメリカ人が引いてましたね（笑）」とギルティなエピソードを披露。鈴鹿さんのギルティ体験に対して「３日連続ハンバーガー？大したことないね（笑）」とツッコミ、会場は大盛り上がりとなりました。

「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」が収容されている巨大な檻の鍵をハンマーで壊し、無事に商品を手に取り乾杯！

生田さんは「罪と、背徳と、ついあと１話見ちゃうドラマの味！」と、“やみつき”になる味わいについて熱弁

続いてステージ上には、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」を収容した巨大な檻が登場。３人が息を合わせてハンマーで鍵を壊し、無事に中の商品を取り出したあと、生田さんの「ギルティ炭酸」「ノーーープ！」の掛け声で乾杯しました。「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の味わいについて、「罪と、背徳と、あとどんな味がしますか？」と問われると、生田さんは「罪と、背徳と、ついあと１話見ちゃうドラマの味がしました！」と、“やみつき”になるおいしさを熱弁。鈴鹿さんは、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」と一緒にどんなギルティフードを食べたいか聞かれると「顔がむくんでしまうのではと心配しつつも、ギルティを感じながら韓国料理を食べたのですが、『ＮＯＰＥ』にもぴったりだろうなと思いました。」と、前日の食事を思い出しながら回答しました。アントニーさんは「罪と、背徳と、大盛り無料の味ですね。」と、抗えないおいしさだとコメント。おかわり無料のお店で、店員さんから“もうやめてほしい…！”という顔をされたことがあるというエピソードも披露していました。「ピザなどのファストフードと一緒に、『ＮＯＰＥ』を飲みたいです。」とも話し、「肉汁、アブラ、『ＮＯＰＥ』！」と声高らかにアピールしていました。

最後に、生田さんは「『ＮＯＰＥ』とともに、自分自身もどんどん新しいことにチャレンジしていきたいです」、鈴鹿さんは「ニンゲンらしく、自分にご褒美をあげるような感覚で、日常の楽しみとして飲んでもらえたら嬉しいです」、そしてアントニーさんは「想像を絶するくらいおいしい飲み物です！このブランドアイコンのキャラクターは、僕を参考にしてるとかしてないとか！？（笑）とにかくこの３人で撮影できて楽しかったです」と、それぞれが「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」にかける熱い思いを語り、会を締めくくりました。

■「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」戦略説明＆新ＴＶ-ＣＭ発表会 開催概要

名称：「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」戦略説明＆新ＴＶ-ＣＭ発表会

日時：２０２６年３月１７日（火）１０：００～１１：００

内容：【第一部】「炭酸飲料カテゴリー」戦略説明／「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」商品説明

【第二部】新ＴＶ-ＣＭ発表／トークセッション／フォトセッション

第一部登壇者：

サントリー食品インターナショナル（株）ＳＢＦジャパン 常務執行役員 佐藤 晃世（さとう あきよ）

同ブランドマーケティング本部 大槻 拓海（おおつき たくみ）

同商品開発部 竹下 侑里（たけした ゆうり）

第二部ゲスト：生田 斗真様、鈴鹿 央士様、アントニー様

■「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」商品概要

容量：６００ml

発売日：２０２６年３月２４日（火）

発売地域：全国

希望小売価格：２００円（税別）

「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」ホームページ：

http://suntory.jp/nope

■新ＴＶ-ＣＭ概要

タイトル：「ギルティ監獄」篇（１５秒）

出演者：生田斗真、鈴鹿央士、アントニー

ＣＭ楽曲：「富士山」（電気グルーヴ）

放映開始日：２０２６年３月２１日（土）

放映地域：全国

ＣＭ本編ＵＲＬ：

https://www.youtube.com/watch?v=-meH6zd0f6o