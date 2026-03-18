好評につき第四回開催！「結局今、工務店のWEB運用で何をすればいいのか？その答えがわかる1時間」無料オンラインセミナー開催！

株式会社ミライスタイル

株式会社ミライスタイル（本社：茨城県つくばみらい市、代表取締役：平野雄介）は、2026年4月17日（金）17:00より、住宅・建築業界の経営者およびWEB担当者向けに「Vol.4 住宅・建築業界 WEB運用大全」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、250社以上の住宅・建築業界WEBサイトを再生させてきたWEB運用のプロフェッショナルである平野雄介が、最新のSEO対策やSNS活用術、MEOなど、成果を出すための具体的なノウハウを解説します。また、2025年10月～2026年3月末までの最新のGoogle検索動向や、AI Overviews関連のトレンドについても具体的なデータを交えて詳しくお伝えします。中長期的な資産をWEB上に積み上げていくための実践的な内容となっています。

開催概要

日時：2026年4月17日（金）17:00～18:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（要事前申込）

対象：WEB担当者及び経営者の方（新築住宅を手掛ける工務店、リフォーム会社、総合建設業、設計事務所、不動産会社、建材メーカー、商社 等）

プログラム内容

WEBサイトは運用が全て

住宅・建築会社が取り組むべきWEB運用 2026年4月の決定版

GOOGLE検索 2025年10～2026年3月末までの動向を具体的なデータを元に解説

AI Overviwes関連／AI MODE／クエリファンアウト 等から言える事

結局今、何をすればいいのか？

マルチモーダル化と動画コンテンツの重要性

ブランド構築におけるシグナルと、具体的な動き方

軸をぶらさず日々少しづつのチューニングをする方法

SEO対策の今後

・MEO対策で結果を出すポイント

・WEB広告で結果を出すポイント

・インスタ・YOUTUBE・LINEで結果を出すポイント

住宅・建築業界のWEB運用費の事例（何にいくら投資しているか）

年商対WEB広告宣伝費の考え方

問合せ・面談獲得単価（CPA）の直近相場

実例紹介 直近の工務店集客、問合せ状況

（2026年4月最新版 ―この1年で何があったのか―）

講師プロフィール

株式会社ミライスタイル 代表取締役 平野雄介

250社以上の住宅・建築業界のWEBサイトを再生させ、時間とともにコンテンツを積み重ねてアクセス・問合せを獲得するコンテンツマーケティング（WEB運用）のサービスを展開。建築業界専門WEB運用の第一人者として独自のノウハウで成果を出し続けている。

お申し込み方法

以下の特設ページURLより事前予約をお願いいたします。

https://mirai-style.net/webmarketing_seminar/

※ご希望の方には無料個別相談も実施しております。

※セミナー内容は変更となる場合がございます。

【お問い合わせ先】

株式会社ミライスタイル

〒300-2417 茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

TEL: 029-734-1307 / FAX: 029-734-1308

URL: https://mirai-style.net/