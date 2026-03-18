株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、株式会社SU-PAY（代表取締役 大澤 康史）が運営する全国のトライアルで使えるスマホ決済サービス「SU-PAY」において、当行の普通預金口座を初めてご登録いただくお客さまなどを対象とした最大1,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、トライアル石和店の新規オープン（3月18日）を契機に、山梨県内のトライアル全店舗（石和店を含め5店舗）にて実施します。ぜひこの機会に「SU-PAY」のチャージ用口座として当行の普通預金口座をご登録ください。

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/336_1_4c6d244d0117a2f25bbcfa822ef2c032.jpg?v=202603180651 ]

※ 甲府昭和店、西花輪店、南アルプス店、韮崎店